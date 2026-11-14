Alianza Lima vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por fecha 5 de Liga Peruana de Vóley 2026-27

Así llega Alianza Lima al duelo

Alianza Lima llega con cuatro triunfos consecutivos al partido luego de imponerse por 3-1 a Deportivo Géminis en la cuarta fecha.

El cuadro de La Victoria perdió el primer set por 26-24, pero revirtió el encuentro con parciales de 25-20, 25-23 y 28-26.

Antes, las dirigidas por Alejandro Schneider vencieron 3-1 a Circolo Sportivo Italiano. En las dos primeras jornadas, necesitaron cinco sets para superar a Rebaza Acosta y Regatas Lima.

Las íntimas han cedido seis sets en el inicio del torneo. Esa campaña explica la diferencia de puntos con San Martín y reúne encuentros en los que debieron remontar resultados o sostener ventajas ajustadas en los cierres.