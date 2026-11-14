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Alianza Lima vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por fecha 5 de Liga Peruana de Vóley 2026-27

Las ‘blanquiazules’ se medirán con las ‘santas’ en una final adelantada por la lucha del liderato. Sigue las incidencias del decisivo clásico

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¡Sábado clásico! Alianza Lima y San Martín chocarán en un partidazo que definirá el liderato de la Liga Peruana de vóley 2026/2027. Ambos llegan invictas, pero las ‘santas’ mostraron mayor contundencia.

09:32 hsHoy

Así llega Alianza Lima al duelo

Alianza Lima llega con cuatro triunfos consecutivos al partido luego de imponerse por 3-1 a Deportivo Géminis en la cuarta fecha.

El cuadro de La Victoria perdió el primer set por 26-24, pero revirtió el encuentro con parciales de 25-20, 25-23 y 28-26.

Antes, las dirigidas por Alejandro Schneider vencieron 3-1 a Circolo Sportivo Italiano. En las dos primeras jornadas, necesitaron cinco sets para superar a Rebaza Acosta y Regatas Lima.

Las íntimas han cedido seis sets en el inicio del torneo. Esa campaña explica la diferencia de puntos con San Martín y reúne encuentros en los que debieron remontar resultados o sostener ventajas ajustadas en los cierres.

Las 'íntimas' cerraron el cuarto parcial con un ajustado 28-26 y concretaron la victoria en el Polideportivo Lucha Fuentes. (Video: Latina)
09:32 hsHoy

Así llega Universidad San Martín al duelo

San Martín mantiene una campaña invicta en la Fase 1, con 12 puntos obtenidos en sus cuatro partidos. El equipo de Santa Anita solo perdió un set y presenta una diferencia de parciales de 12-1, registro que lo ubica segundo detrás de Universitario de Deportes.

Las santas comenzaron el torneo con un triunfo por 3-0 ante Circolo Sportivo Italiano. Luego vencieron 3-1 a Deportivo Soan.

En sus dos presentaciones más recientes, el cuadro santo recuperó solidez y no cedió sets. Superó 3-0 a Deportivo Géminis en la tercera fecha y repitió ese marcador frente a Deportivo Wanka. Buscará sostener su rendimiento ante el vigente campeón nacional.

Ginna López volvió a jugar con la Universidad San Martín en la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27.
Ginna López volvió a jugar con la Universidad San Martín en la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Crédito: USMP
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Dónde ver Alianza Lima vs San Martín por la Liga Peruana de vóley 2026/27

Latina Televisión transmitirá en vivo el partido por los canales 2 y 702 HD.

La señal también estará disponible en la página web y la aplicación oficial de Latina para quienes sigan el torneo desde dispositivos móviles.

Infobae Perú realizará la cobertura minuto a minuto, con las principales incidencias, las declaraciones posteriores y el resultado final. El duelo reunirá a dos equipos que buscan mantenerse en la pelea por el primer lugar.

El canal confirmó la cobertura del torneo nacional para esta temporada. (Latina TV)
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Horarios de Alianza Lima vs San Martín por la fecha 5

Alianza Lima y San Martín se enfrentarán hoy, sábado 14 de noviembre, desde las 19.00 horas, en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

El escenario albergará todos los encuentros de la quinta fecha de la Liga Peruana de Vóley.

El partido también comenzará a las 19.00 en Colombia, Ecuador y Miami. En Venezuela y Bolivia, el inicio está previsto para las 20.00. Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil podrán seguir el encuentro desde las 21.00.

A qué hora juega Alianza Lima vs San Martín por la Liga Peruana de vóley 2026/2027.
A qué hora juega Alianza Lima vs San Martín por la Liga Peruana de vóley 2026/2027.
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Alianza Lima ganó fallo a Regatas Lima

La Federación Peruana de Vóley fijó parciales de 25-0 en favor de Alianza Lima tras resolver el reclamo presentado por el partido frente a Regatas Lima.

La medida se aplicó en los tres sets y dejó establecido el marcador administrativo del encuentro a favor del conjunto blanquiazul.

La resolución también ordenó devolver el 50% del monto que Alianza pagó para formalizar el reclamo. La cifra supera los S/ 500.

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