La determinación que tomó el club de rugby cordobés con el entrenador detenido por atacar a un hombre en una pizzería

Salvaje ataque en una pizzería de Córdoba: un hombre le pegó once trompadas a otro porque miró a su pareja.

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El Club Universitario de Córdoba decidió apartar de sus funciones al entrenador de rugby detenido tras una agresión contra otro hombre en una pizzería del barrio La Docta, en la capital cordobesa. El ataque ocurrió el 7 de noviembre, quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio y derivó en la intervención de la Justicia.

La institución, que tiene su sede en el barrio Alto Alberdi, difundió un segundo comunicado para informar la medida contra el implicado. “Ante los hechos de público conocimiento ocurridos recientemente, por parte de un integrante de nuestra Institución, el Club Universitario de Córdoba, quiere expresar su más enérgico rechazo a cualquier manifestación de violencia, en cualquiera de sus formas”, expresó la entidad.

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“Por este motivo, la institución ha dispuesto el apartamiento inmediato de la persona involucrada de toda actividad y función dentro del club, suspensión en su calidad de socio, manteniéndose esta medida hasta tanto exista una resolución judicial sobre los hechos”, sostuvo el club respecto a la decisión confirmada tras el episodio.

En los fundamentos de la decisión, el CUC remarcó: “El principal objetivo de la institución es construir un espacio de formación, integración y contención, donde los niños, jóvenes y adolescentes puedan crecer y disfrutar de las enseñanzas y virtudes que brinda la práctica de deportes, aprendiendo y compartiendo los valores fundamentales de la vida deportiva: el respeto a las personas, el compañerismo, la solidaridad y convivencia”.

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Salvaje ataque en una pizzería de Córdoba: un hombre le pegó once trompadas a otro porque miró a su pareja

Según la investigación, el acusado entró al local junto a una mujer y le recriminó a la víctima que la hubiera mirado. Primero hubo insultos y un intercambio verbal, pero después el hombre comenzó a golpearlo reiteradamente en el rostro delante de otros clientes. La agresión continuó dentro de un depósito, donde la víctima quedó arrinconada en el piso y recibió golpes de puño y patadas, mientras el atacante le exigía disculpas. Tras la intervención de empleados y otras personas presentes, el agresor huyó en una camioneta.

El hombre atacado, identificado como Mauro, relató la secuencia en diálogo con El Doce TV: “Observo a la chica como a cualquier persona. No le hice un piropo ni nada. Yo voy siempre a ese bar. Me dice que qué miraba, que era un degenerado. Me dijo si me había dado cuenta de cómo la había mirado. Cuando se va, me señala y me dice: ‘Andá con mucho cuidado, que te voy a matar’. Le digo ‘¿Qué?’, y ahí se me viene. Me da unos golpes de puño en la cara. Logro cubrirme con los antebrazos. Me da cinco o seis golpes. Ahí me pega en la cabeza, me derriba, me noquea y empiezo a perder sangre. Me agarra de las manos y del pelo. Me dice ‘Pedí perdón’. Me pega una patada en el pecho y en el abdomen”.

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La víctima afirmó ante el canal cordobés que la mujer que acompañaba al agresor se mantuvo cerca de la puerta durante el ataque. “Atinó a decir: ‘Vamos, Martín’. No intentó frenarlo, no dijo nada”. El hombre necesitó atención médica por lesiones en el rostro y el cuerpo.

Luego del análisis de las cámaras de seguridad y de la recolección de testimonios, la Policía detuvo al acusado, identificado como Martín Roberto Díaz, ex jugador de rugby y entrenador del CUC. La causa está a cargo de la Fiscalía UTI 22 y la calificación podría agravarse si los estudios médicos confirman que la víctima sufrió una fractura.

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Habló el hombre agredido por un integrante del CUC de rugby en el canal El Doce

Antes de comunicar el apartamiento, la Subcomisión de Rugby del club había informado que evaluaba sanciones disciplinarias y administrativas. “Expresamos nuestra profunda preocupación y repudio ante el episodio de violencia física ocurrido recientemente, en el que se vio involucrado un integrante de nuestra institución (...) Ante la gravedad de lo sucedido, la Subcomisión y las autoridades del Club ya se encuentran reunidas y evaluando los pasos a seguir para definir con celeridad las medidas disciplinarias y administrativas que correspondan, actuando con el rigor y la transparencia que la situación amerita”, informaron en un inicio antes de la decisión que comunicaron horas después.

El abogado del acusado, Juan Pablo Bastos, había anticipado que Díaz probablemente dejaría sus actividades en la institución. “Es una actividad amateur, una actividad que hace por haber sido ex jugador. Él y yo pertenecemos a un club en el cual se desempeña como entrenador de rugby juvenil y como entrenador del plantel superior de rugby femenino. Actividad es muy factible, o casi puedo aseverar, que por el momento no va a continuar”, explicó en una entrevista con el medio cordobés La Voz.

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El comunicado del club de rugby tras el violento ataque en Córdoba

Bastos, defensor de Martín Roberto Díaz, aseguró que su cliente está “quebrado anímicamente” y “muy arrepentido”, afectado por las consecuencias del ataque y dispuesto a colaborar con la Justicia. Díaz permanece detenido en el establecimiento penitenciario N° 9 de Córdoba y espera ser indagado. “Fue a comprar una pizza con su pareja, este señor sentado observa a su mujer, eso genera un reproche verbal entendiendo que su mirada tenía una connotación diferente a la de cualquier persona. Tuvo una reacción que de ningún modo la justifica él ni yo”, comentó en diálogo con el programa La Voz en vivo.

Según el planteo de la defensa, el episodio se desencadenó porque Díaz interpretó que la víctima había observado de manera inapropiada a su pareja. Bastos sostuvo que no existía un vínculo previo ni otro conflicto entre ambos. También mencionó que su defendido atravesaba problemas laborales y familiares, aunque aclaró que esas circunstancias no justifican la agresión.

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El agresor de 43 años fue detenido por la policía de Córdoba

“Hubo miradas, hubo intercambio de palabras y alguna cuestión gestual que desencadenó una reacción que, insisto, no la pretendo justificar, es irracional y la que llevó al delito”, relató el abogado. El letrado insistió ante el medio en que su defendido deberá responder por lo ocurrido ante la Justicia.

Bastos concluyó: “Él va a dar una explicación de lo sucedido y se verá de qué modo y a través de qué medio pedimos las disculpas del caso en particular a la víctima. Tiene una relación armoniosa con su pareja, no tuve trato personal con ella, pero en ningún momento me refirió algún tipo de conflictividad de pareja. Tampoco estoy en condiciones de dar cuentas de su personalidad, si es una persona celosa o no”.

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El comunicado del Club Universitario de Córdoba

El nuevo comunicado del club de rugby cordobés luego de la violenta agresión en Córdoba

Ante los hechos de público conocimiento ocurridos recientemente, por parte de un integrante de nuestra Institución, el Club Universitario de Córdoba, quiere expresar su más enérgico rechazo a cualquier manifestación de violencia, en cualquiera de sus formas.

Por este motivo, la institución ha dispuesto el apartamiento inmediato de la persona involucrada de toda actividad y función dentro del club, suspensión en su calidad de socio, manteniéndose esta medida hasta tanto exista una resolución judicial sobre los hechos.

El principal objetivo de la institución es construir un espacio de formación, integración y contención, donde los niños, jóvenes y adolescentes puedan crecer y disfrutar de las enseñanzas y virtudes que brinda la práctica de deportes, aprendiendo y compartiendo los valores fundamentales de la vida deportiva: el respeto a las personas, el compañerismo, la solidaridad y convivencia.

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