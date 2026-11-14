Resultados de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 HOY: así van los partidos de la fecha 5 del torneo

Resultados de la fecha 5 de la Liga Peruana de vóley 2026/27. (Betsson)

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Hoy, sábado 14 de noviembre, arrancan los partidos de la fecha 5 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027. La jornada tendrá partidazos: Alianza Lima se medirá con San Martín, Universitario de Deportes hará lo suyo con Regatas Lima, y mucho más.

Tras la resolución a favor de las ‘blanquiazules’ contra las ‘chorrillanas’ por alinear con 4 extranjeras, la tabla de posiciones está apretada. Las ‘pumas’ y las ‘santas’ comparten el liderato con 9 puntos, mientras que las tricampeonas marchan en el tercer lugar con 8 unidades. La fecha servirá para marcar diferencias.

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Resultados de la fecha 5 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027

Sábado 14 de noviembre

Circolo Sportivo Italiano vs. Perú Sub-19 (14:45 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Deportivo Wanka vs. Olva Latino (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Universidad San Martín vs. Alianza Lima (19:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Domingo 15 de noviembre

Deportivo Géminis vs. Atlético Atenea (14:15 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Deportivo Soan vs. Rebaza Acosta (16:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Universitario de Deportes vs. Regatas Lima (18:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Programación oficial de la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Crédito: LPV

Canal TV para ver los partidos de la fecha 5

Latina TV transmitirá la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 para el público peruano por señal abierta, a través del canal 2 y la frecuencia 702 en alta definición.

Los partidos también podrán seguirse sin suscripción desde el sitio web y la aplicación del canal. Estas alternativas permitirán acceder a cada fecha desde dispositivos conectados a internet.

La cobertura ofrecerá opciones televisivas y digitales para seguir la programación del torneo nacional.

Infobae Perú publicará las previas de los encuentros y realizará el relato punto a punto de la competencia. El medio también difundirá las jugadas destacadas, los resultados de cada jornada y la tabla de posiciones actualizada.

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El canal confirmó la cobertura del torneo nacional para esta temporada. (Latina TV)

Precios de entradas

Quedan pocos boletos para los partidos de las fecha 5, los ‘voleilovers’ podrán asegurar sus asiento a través de Joinnus.

- General: S/. 25.00

- Norte preferente: S/. 30.00

- Sur preferente: S/. 30.00

- Oriente preferente: S/. 45.00

- Occidente preferente: S/. 45.00

- Parking: S/. 25.00

Precios de entradas para la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Clásicos en la fecha 5 de la Liga Peruana de vóley 2026/27

San Martín y Alianza Lima protagonizarán uno de los partidos más esperados de la quinta fecha de la Liga Peruana de Vóley. Las ‘santas’ llegan invictas, con 12 puntos, cuatro triunfos consecutivos y un solo set perdido.

El equipo buscará prolongar su racha ante otro rival que tampoco conoce la derrota. Las blanquiazules suman 10 unidades y afrontarán el encuentro después de vencer 3-1 a Deportivo Géminis. En ese partido, el club victoriano cedió el primer parcial, pero logró revertir el marcador para quedarse con el triunfo.

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Alianza Lima vs San Martín: día, hora y dónde ver partidazo por fecha 5 de la Fase 1 de Liga Peruana de Vóley 2026/27. Crédito: LPV/USMP.

La jornada también incluirá el choque entre Universitario de Deportes y Regatas Lima. Las ‘pumas’ encabezan la clasificación tras ganar sus cuatro presentaciones por 3-0.

El cuadro crema intentará sostener su campaña sin caídas y sumar una nueva victoria. Las ‘chorrillanas’ llegarán luego de imponerse 3-0 ante Perú Sub-19.

El conjunto dirigido por Horacio Bastit buscará conseguir puntos frente a uno de los equipos candidatos y acercarse a la zona alta.

Regatas Lima y Universitario se reencuentran en un duelo de alta expectativa de la Liga Peruana de Vóley 2026/27.