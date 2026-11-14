Perú Deportes

Resultados de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 HOY: así van los partidos de la fecha 5 del torneo

Se inicia la jornada que tendrá clásicos decisivos: Alianza Lima enfrentará a San Martín, Universitario chocará con Regatas Lima, y mucho más

Resultados de la fecha 5 de la Liga Peruana de vóley 2026/27. (Betsson)
Resultados de la fecha 5 de la Liga Peruana de vóley 2026/27. (Betsson)
Guardar

Hoy, sábado 14 de noviembre, arrancan los partidos de la fecha 5 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027. La jornada tendrá partidazos: Alianza Lima se medirá con San Martín, Universitario de Deportes hará lo suyo con Regatas Lima, y mucho más.

Tras la resolución a favor de las ‘blanquiazules’ contra las ‘chorrillanas’ por alinear con 4 extranjeras, la tabla de posiciones está apretada. Las ‘pumas’ y las ‘santas’ comparten el liderato con 9 puntos, mientras que las tricampeonas marchan en el tercer lugar con 8 unidades. La fecha servirá para marcar diferencias.

PUBLICIDAD

Resultados de la fecha 5 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027

Sábado 14 de noviembre

  • Circolo Sportivo Italiano vs. Perú Sub-19 (14:45 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)
  • Deportivo Wanka vs. Olva Latino (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)
  • Universidad San Martín vs. Alianza Lima (19:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Domingo 15 de noviembre

  • Deportivo Géminis vs. Atlético Atenea (14:15 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)
  • Deportivo Soan vs. Rebaza Acosta (16:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)
  • Universitario de Deportes vs. Regatas Lima (18:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)
Programación oficial de la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27.
Programación oficial de la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Crédito: LPV

Canal TV para ver los partidos de la fecha 5

Latina TV transmitirá la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 para el público peruano por señal abierta, a través del canal 2 y la frecuencia 702 en alta definición.

Los partidos también podrán seguirse sin suscripción desde el sitio web y la aplicación del canal. Estas alternativas permitirán acceder a cada fecha desde dispositivos conectados a internet.

La cobertura ofrecerá opciones televisivas y digitales para seguir la programación del torneo nacional.

Infobae Perú publicará las previas de los encuentros y realizará el relato punto a punto de la competencia. El medio también difundirá las jugadas destacadas, los resultados de cada jornada y la tabla de posiciones actualizada.

PUBLICIDAD

El canal confirmó la cobertura del torneo nacional para esta temporada. (Latina TV)

Precios de entradas

Quedan pocos boletos para los partidos de las fecha 5, los ‘voleilovers’ podrán asegurar sus asiento a través de Joinnus.

- General: S/. 25.00

- Norte preferente: S/. 30.00

- Sur preferente: S/. 30.00

- Oriente preferente: S/. 45.00

- Occidente preferente: S/. 45.00

- Parking: S/. 25.00

Precios de entradas para la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027
Precios de entradas para la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Clásicos en la fecha 5 de la Liga Peruana de vóley 2026/27

San Martín y Alianza Lima protagonizarán uno de los partidos más esperados de la quinta fecha de la Liga Peruana de Vóley. Las ‘santas’ llegan invictas, con 12 puntos, cuatro triunfos consecutivos y un solo set perdido.

El equipo buscará prolongar su racha ante otro rival que tampoco conoce la derrota. Las blanquiazules suman 10 unidades y afrontarán el encuentro después de vencer 3-1 a Deportivo Géminis. En ese partido, el club victoriano cedió el primer parcial, pero logró revertir el marcador para quedarse con el triunfo.

Alianza Lima vs San Martín: día, hora y dónde ver partidazo por fecha 5 de la Fase 1 de Liga Peruana de Vóley 2026/27.
Alianza Lima vs San Martín: día, hora y dónde ver partidazo por fecha 5 de la Fase 1 de Liga Peruana de Vóley 2026/27. Crédito: LPV/USMP.

La jornada también incluirá el choque entre Universitario de Deportes y Regatas Lima. Las ‘pumas’ encabezan la clasificación tras ganar sus cuatro presentaciones por 3-0.

El cuadro crema intentará sostener su campaña sin caídas y sumar una nueva victoria. Las ‘chorrillanas’ llegarán luego de imponerse 3-0 ante Perú Sub-19.

El conjunto dirigido por Horacio Bastit buscará conseguir puntos frente a uno de los equipos candidatos y acercarse a la zona alta.

Regatas Lima y Universitario se reencuentran en un duelo de alta expectativa de la Liga Peruana de Vóley 2026/27.
Regatas Lima y Universitario se reencuentran en un duelo de alta expectativa de la Liga Peruana de Vóley 2026/27.

Temas Relacionados

Liga Peruana de vóleyAlianza Lima vóleyUniversitario vóleyRegatas LimaSan Martín vóleyvóley peruanoperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Universitario vs Alianza Lima EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por final ida del Torneo Clausura de Liga Femenina 2026

Las ‘pumas’ llegan motivadas por la remontada en las semifinales, mientras que las ‘blanquiazules’ apuntan a dar el primer golpe en el estadio Monumental. Sigue las incidencias de este partidazo

Universitario vs Alianza Lima EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por final ida del Torneo Clausura de Liga Femenina 2026

Dónde ver Universitario vs Alianza Lima HOY: canal tv online del duelo por final ida del Torneo Clausura de Liga Femenina 2026

Las ‘leonas’ recibirán a las ‘blanquiazules’ en el Monumental en el primer clásico que definirá la última llave rumbo al título nacional. Entérate las señales disponibles para crucial cotejo

Dónde ver Universitario vs Alianza Lima HOY: canal tv online del duelo por final ida del Torneo Clausura de Liga Femenina 2026

A qué hora juega Universitario vs Alianza Lima HOY: partido por final ida del Torneo Clausura de Liga Femenina 2026

Las ‘leonas’ recibirán a las ‘blanquirazules’ en el primer clásico que definirá al ganador del segundo campenato. Conoce los horarios del decisivo choque en el estadio Monumental

A qué hora juega Universitario vs Alianza Lima HOY: partido por final ida del Torneo Clausura de Liga Femenina 2026

¿Cuándo vuelve a jugar Perú?: Día, hora y canal TV del amistoso con Panamá en Cusco

Tras el triunfo frente Bolivia, la selección peruana se alista para su último duelo del 2026. Mano Menezes convocará solo a jugadores de la Liga 1. Conoce todos los detalles del cotejo

¿Cuándo vuelve a jugar Perú?: Día, hora y canal TV del amistoso con Panamá en Cusco

Alianza Lima vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por fecha 5 de Liga Peruana de Vóley 2026-27

Las ‘blanquiazules’ se medirán con las ‘santas’ en una final adelantada por la lucha del liderato. Sigue las incidencias del decisivo clásico

Alianza Lima vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por fecha 5 de Liga Peruana de Vóley 2026-27
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

PJ condena a Juan Carrasco por falsear información para jurar como ministro de Pedro Castillo

PJ condena a Juan Carrasco por falsear información para jurar como ministro de Pedro Castillo

JNE le enmendará la plana al JEE Lima Este por no proclamar a Margiori Mejia como alcaldesa de SJL

La contadora de López Aliaga que ganará S/10.000 como alcaldesa de Lima: tiene tres departamentos, dos terrenos y tres vehículos

Keiko Fujimori revela estado de salud del ministro Luis Dyer y parlamentarios tras accidente en carretera de Amazonas

Presidente del TC pide al Senado iniciar proceso de elección de nuevos magistrados

ENTRETENIMIENTO

Ernesto Pimentel despide a Mondonguito, reafirma su cariño y confirma apoyo discreto a su familia: “Mi abrazo a sus hijos”

Ernesto Pimentel despide a Mondonguito, reafirma su cariño y confirma apoyo discreto a su familia: “Mi abrazo a sus hijos”

Kike Suero lamenta la muerte del comediante ‘Mondonguito’: “Diosito está llamando a los mejores”

Grupo Niche ganó el Latin Grammy 2026 por ‘Realidad-Es’ y lo dedicó a Perú

“Estoy muy rota por dentro”: el mensaje de la hermana de Mondonguito tras la muerte del cómico

Falleció ‘Mondonguito’ a los 67 años tras luchar contra una fibrosis pulmonar severa

DEPORTES

Dónde ver Universitario vs Alianza Lima HOY: canal tv online del duelo por final ida del Torneo Clausura de Liga Femenina 2026

Dónde ver Universitario vs Alianza Lima HOY: canal tv online del duelo por final ida del Torneo Clausura de Liga Femenina 2026

A qué hora juega Universitario vs Alianza Lima HOY: partido por final ida del Torneo Clausura de Liga Femenina 2026

¿Cuándo vuelve a jugar Perú?: Día, hora y canal TV del amistoso con Panamá en Cusco

Alianza Lima vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por fecha 5 de Liga Peruana de Vóley 2026-27

Universitario vs Alianza Lima EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por final ida del Torneo Clausura de Liga Femenina 2026