PJ condena a Juan Carrasco por falsear información para jurar como ministro de Pedro Castillo

Juan Carrasco asumió dos ministerios durante el gobierno de Castillo. | Presidencia

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El Poder Judicial condenó al exministro del Interior Juan Carrasco Millones como autor del delito de falsedad genérica. La Sala Penal Especial de la Corte Suprema le impuso 2 años y 7 meses de prisión suspendida por alterar información en dos documentos presentados ante el Ministerio Público. El primero para asumir una cartera en el gobierno de Pedro Castillo y el segundo para evitar una sanción disciplinaria.

La condena se dio a conocer en el adelanto de fallo del último 13 de noviembre. Los jueces supremos José Neyra Flores, Iván Guerrero López y Norma Carbajal Chávez, por unanimidad, hallaron responsable penalmente a Carrasco Millones.

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Sala Penal Especial de la Corte Suprema. Foto: Poder Judicial

La falsa licencia

El primer hecho que sustenta la condena data del 26 de julio de 2021, cuando Juan Carrasco presentó ante la Fiscalía de la Nación una solicitud de licencia sin goce de haber. En el documento consignó como causa “motivos personales”, sin precisar que el verdadero objetivo era asumir el cargo de ministro del Interior en el gobierno de Pedro Castillo.

La Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales (OREF) aprobó el pedido al día siguiente, el 27 de julio, con base en esa información incompleta. La gerente de esa oficina, Silvia Karina Ávila Lam, declaró en el juicio oral que, de haber conocido el verdadero propósito de la licencia, el trámite habría sido observado.

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La Sala Penal Especial consideró que la omisión del motivo real bloqueó la capacidad de evaluación del Ministerio Público y permitió que Carrasco Millones conservara su plaza de fiscal mientras daba el salto a la política.

Juan Carrasco Millones.

La falsa renuncia

El segundo hecho se originó después de la juramentación de Juan Carrasco como ministro del Interior el 29 de julio de 2021. La designación generó controversia inmediatamente porque era un fiscal provincial en actividad, lo que llevó a la Oficina Desconcentrada de Control Interno de Lambayeque a abrirle una investigación preliminar.

Luego, el 2 de agosto, el entonces ministro presentó su carta de renuncia al cargo de fiscal provincial. El documento fue legalizado notarialmente ese mismo día, pero en su contenido se consignó como fecha de elaboración el 28 de julio, es decir, antes de su juramentación.

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El colegiado desestimó la versión de que el documento se había redactado en esa fecha porque, si bien el 28 y 29 de julio fueron feriados nacionales, el 30 de julio, día hábil, la mesa de parte virtual del Ministerio Público sí atendió. La sala concluyó que la demora hasta el 2 de agosto no tuvo justificación y que la anotación de la fecha (28 de julio) buscó aparentar una desvinculación anterior a la juramentación como titular del Interior.

Las penas

El Ministerio Público había solicitado 4 años de prisión contra Juan Carrasco por el delito de falsedad genérica. El tribunal, sin embargo, fijó una pena menor tras aplicar el sistema de tercios y descartar la agravante por condición de funcionario público al considerar que no se acreditó que haya instrumentalizado su cargo para cometer el delito.

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La pena quedó en 2 años y 7 meses de prisión, suspendida por el mismo plazo bajo reglas de conducta que incluyen la prohibición de ausentarse de su domicilio sin autorización judicial y la comparecencia bimestral ante el juzgado.

En el plano civil, la Procuraduría Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros había solicitado 100 mil soles en total: 90 mil por el delito de aceptación ilegal del cargo y 10 mil por falsedad genérica. Sin embargo, el tribunal fijó la reparación civil en 30 mil soles aceptación ilegal y 10 mil soles por falsedad genérica.

Cabe precisar que Juan Carrasco no recibió una pena de prisión por el delito de aceptación ilegal del cargo porque prescribió. No obstante, los jueces supremos recordaron que ello no impide imponer una reparación civil por el hecho.

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