Perú

Adrián Villar: PJ evalúa este miércoles 18 pedido para prolongar prisión preventiva

Ese mismo día en horas de la mañana, el Juzgado de Investigación Preparatoria debatirá el pedido para que el hijastro de Marisel Linares sea excarcelado

Adrián Villar entre dos policías con gorras oficiales, junto a dos círculos que contienen una captura de video y un documento judicial.
Adrián Villar permanece bajo custodia policial junto con registros del atropello de Lizeth Marzano y extractos de su declaración judicial. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Tránsito y Seguridad Vial de Lima realizará este miércoles 18 de noviembre, a la una de la tarde, la audiencia en la que se evaluará el pedido de la Fiscalía para prolongar la prisión preventiva contra Adrián Villar Chirinos, según pudo conocer Infobae. El hijastro de Marisel Linares es investigado por la muerte de la deportista Lizeth Marzano.

Villar Chirinos permanece recluido desde el 26 de febrero, cuando se dictó en su contra la detención preliminar tras el atropello que causó la muerte de Marzano. La prisión preventiva de 9 meses fue confirmada en marzo por la Novena Sala Penal de Apelaciones de Lima. El plazo de la medida vence el 25 de noviembre.

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Si se declara fundada la prolongación, el hijastro de la periodista Marisel Linares permanecería recluido en un penal durante la etapa intermedia del proceso, en la que se determinará si el caso avanza a juicio oral.

Cabe precisar que ese mismo día, el juzgado también realizará, a las 8:10 de la mañana, una audiencia donde se evaluará el pedido de cese de la prisión preventiva que presentó la defensa de Villar. De prosperar ese pedido, el investigado podría afrontar el resto del proceso en libertad o bajo otra medida coercitiva.

Marisel Linares revela por qué entregó su camioneta a Adrián Villar, implicado en la muerte de Lizeth Marzano. Captura: Domingo al día.
Marisel Linares revela por qué entregó su camioneta a Adrián Villar, implicado en la muerte de Lizeth Marzano. Captura: Domingo al día.

¿Cómo ocurrió el atropello de Lizeth Marzano?

Según la imputación fiscal, el 17 de febrero, alrededor de las 11:20 horas, Lizeth Marzano corría por la avenida Camino Real, a la altura de la cuadra 8, en el distrito de San Isidro. Un vehículo Chevrolet gris, conducido por Adrián Villar, se desplazó del carril izquierdo al derecho y subió parte de la carrocería a la berma. El automóvil impactó por la espalda a la víctima y la arrojó varios metros, hasta la intersección con la calle Juan C. Cavero. Pese a la colisión, el conductor continuó su trayecto a gran velocidad sin detenerse a auxiliarla.

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Marzano quedó tendida en la calzada y fue trasladada al Hospital Casimiro Ulloa, donde le diagnosticaron un traumatismo encéfalo craneano grave. La deportista falleció a las 00:08 del 18 de febrero en ese mismo centro de salud. Las cámaras de vigilancia de la zona permitieron reconstruir el recorrido posterior del vehículo: tras el impacto, Villar cruzó un semáforo en rojo en la intersección de Camino Real con la avenida Álvarez Calderón sin reducir la velocidad. Horas después, el investigado se cambió de ropa y se trasladó junto a terceras personas, en un vehículo blanco, hasta la calle Eucalipto, también en San Isidro.

Por estos hechos, la Primera Fiscalía Corporativa Penal de San Isidro-Lince le atribuye a Adrián Villar los delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente de tránsito.

El Ministerio Público dio por concluida la investigación preparatoria contra Villar y deberá presentar la acusación. El fiscal a cargo también deberá determinar si acusa a Marisel Linares, periodista y pareja del padre del investigado, o pide el archivo del proceso en su contra. El debate sobre la mujer de prensa gira en torno a la aplicación de la excusa absolutoria, figura que exime de pena a familiares cercanos que intentan encubrir al autor de un delito para protegerlo de la justicia.

Joven que presuntamente atropelló a Lizeth Marzano tiene programado un viaje al exterior.
Lizeth Marzano falleció producto de las lesiones por el atropello.

¿Cuántos años podría ir a prisión Adrián Villar?

Uno de los presupuestos que sostuvo la prisión preventiva contra Adrián Villar es la prognosis de pena, que debe superar los cinco años para habilitar la medida. Los magistrados de la Novena Sala calcularon una pena probable combinada de 7 años y 4 meses de privación de libertad, resultado de sumar la estimación por homicidio culposo agravado, cercana a los 5 años, con la correspondiente al concurso ideal entre omisión de socorro y fuga del lugar del accidente, calculada en 2 años y 4 meses.

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