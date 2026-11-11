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Sporting Cristal vs Alianza Atlético: día, hora, dónde ver la final en Trujillo por la Copa de la Liga 2026

Los ‘cerveceros’ y los ‘churres’ definirán al campeón de la competencia nacional en el estadio Mansiche. Entérate de todos los detalles de la lucha por el título que otorgará premio deportivo y económico

Sporting Cristal chocará con Alianza Atlético por la final de la Copa de la Liga 2026.
Sporting Cristal chocará con Alianza Atlético por la final de la Copa de la Liga 2026.
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Sporting Cristal y Alianza Atlético disputarán la final de la Copa de la Liga 2026, después de superar sus respectivas llaves de semifinales. El partido definirá al primer campeón del certamen. Ambos equipos llegarán a la definición tras resolver sus series previas y buscarán cerrar el torneo con el título.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Alianza Atlético por la final de la Copa de la Liga 2026?

Sporting Cristal y Alianza Atlético disputarán la final de la Copa de la Liga 2026 este domingo 15 de noviembre en el estadio Mansiche de Trujillo. El partido definirá a uno de los campeones de la temporada. Los hinchas ‘cerveceros’ y los ‘churres’ aguardan el inicio de un encuentro que pondrá en juego el trofeo de esta competencia.

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El compromiso comenzará a las 17:00 horas en Perú, Ecuador y Colombia. En Venezuela y Bolivia, el horario será a las 18:00 horas. En Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, la final se podrá seguir desde las 19:00 horas.

Sporting Cristal chocará con Alianza Atlético por la final de la Copa de la Liga 2026.
Sporting Cristal chocará con Alianza Atlético por la final de la Copa de la Liga 2026.

Canal TV para ver Sporting Cristal vs Alianza Atlético por la Copa de la Liga 2026

La final de la Copa de la Liga 2026 se transmitirá por Bicolor+ Premium, señal disponible en la plataforma TV360 by Bitel.

La emisión requerirá una suscripción, a diferencia de buena parte de la temporada, cuando los aficionados pudieron seguir los encuentros sin contratar el servicio.

El acceso tiene un costo de S/ 6,99. Para registrarse, los usuarios deberán enviar la palabra BICOLOR al número 6363, de acuerdo con las indicaciones de la plataforma.

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Sporting Cristal y Alianza Atlético irán por el título de la Copa de la Liga 2026.
Sporting Cristal y Alianza Atlético irán por el título de la Copa de la Liga 2026. Crédito: ITEA

Así llega Sporting Cristal y Alianza Atlético a la final de la Copa de la Liga 2026

Sporting Cristal y Alianza Atlético definirán la primera edición de la Copa de la Liga con la intención de cerrar el segundo semestre con un nuevo título.

La final también tendrá incidencia en la próxima temporada de la Liga 1. El subcampeón recibirá un punto para la Tabla Acumulada de 2027, mientras que el ganador obtendrá la bonificación mayor anunciada para el certamen.

El cuadro celeste accedió a la definición tras imponerse por 6-0 en el resultado global frente a ADT. En el campeonato local, su última presentación terminó con un empate 1-1 ante el mismo rival en Tarma.

El cuadro rimense aplastó 5-0 en la vuelta y clasificó a la final del torneo - Crédito: Bicolor .

Los ‘churres’, en tanto, eliminaron a Sport Boys con un 8-2 acumulado en las semifinales. El elenco de Sullana llegará después de perder 2-0 ante FC Cajamarca por la Liga 1.

Ambos conjuntos ya se enfrentaron en el Clausura 2026. Alianza Atlético venció 3-1 a Sporting Cristal en Sullana, durante la sexta fecha. Ingratti, Muñoz y Germán Díaz marcaron para el equipo local. Michael Hoyos descontó para Sporting Cristal.

Alianza Atlético goleó 3-0 a Sport Boys en Sullana por la Copa de la Liga 2026.
Alianza Atlético goleó 3-0 a Sport Boys en Sullana por la Copa de la Liga 2026. Crédito: Prensa club

Premio al campeón de la Copa de la Liga 2026

El campeón de la Copa de la Liga 2026 recibirá USD 200.000, equivalentes a S/ 670.000, por conquistar el título.

El incentivo podrá respaldar la planificación institucional y deportiva del club para la siguiente temporada.

La consagración también otorgará dos puntos adicionales en la Tabla Acumulada de la Liga 1 2027, según lo establecido por la Federación Peruana de Fútbol.

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