Perú

Tania Libertad deleitó con su voz al papa Léon XIV en los 300 años de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo

La intérprete peruana cantó Ave María, de Franz Schubert, durante el encuentro de oración que encabezó el pontífice en Zaña.

Durante un encuentro religioso al aire libre en Zaña, la cantante Tania Libertad realiza una presentación musical acompañada por un coro infantil vestido con túnicas blancas y pañuelos amarillos. En la reunión también se observa la intervención de otra mujer con un micrófono y a diversos asistentes congregados en el lugar.
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La cantante peruana Tania Libertad emocionó al papa León XIV con su interpretación de Ave María, de Franz Schubert, durante el encuentro religioso realizado en Zaña, Lambayeque, por los 300 años de la canonización de santo Toribio de Mogrovejo.

La artista, radicada en México desde hace 46 años, regresó al distrito donde nació para participar de una de las actividades centrales de la visita del pontífice al Perú. Su presentación se realizó en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, donde se desarrolló un encuentro de oración como cierre del Año Jubilar.

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Vestida con un saco negro y una blusa blanca, Tania Libertad subió al escenario ante la expectativa de los asistentes y comenzó a entonar las frases de la obra de Schubert. Su voz acompañó una ceremonia marcada por la oración y la presencia de comunidades vinculadas a la trayectoria pastoral de León XIV en el norte peruano.

La intérprete dedicó su actuación a Zaña y al papa, a quien pudo saludar durante una jornada que reunió a fieles de Lambayeque y otras regiones. La canción fue uno de los momentos musicales del acto religioso que conmemoró los 300 años de la canonización de santo Toribio de Mogrovejo.

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Tania Libertad deleitó con su voz al papa Léon XIV. Latina Noticias
Tania Libertad deleitó con su voz al papa Léon XIV. Latina Noticias

Una interpretación especial en su ciudad natal

La participación de Tania Libertad tuvo un significado especial por su vínculo con Zaña. La cantante nació en ese distrito lambayecano y volvió al lugar para cantar ante el pontífice, en una ceremonia que combinó la conmemoración religiosa con expresiones artísticas y culturales.

Antes de su presentación, la intérprete había contado que recibió la invitación como una oportunidad para regresar a su tierra. “Para mí es una maravilla poder regresar a mi tierra, a Zaña, para poder cantar este Ave María de Schubert, que se lo quiero ofrecer con mucha admiración y con mucho amor a mi tierra y al Papa”, expresó en una entrevista con RPP.

La artista explicó que la convocatoria surgió de manera inesperada. “Es algo que no lo tenía previsto, salió así de pronto”, añadió. Su presencia en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo se concretó luego de que los organizadores del encuentro religioso propusieran su intervención musical.

Tania Libertad relató que el vínculo que abrió la posibilidad de cantar ante León XIV comenzó años atrás, cuando asistió a una actividad benéfica para apoyar a la Curia de Chiclayo. En esa ocasión conoció a sacerdotes de la diócesis, aunque Robert Prevost, nombre del actual papa antes de su elección, ya no se encontraba en la ciudad.

Cuando se confirmó que Prevost había sido elegido pontífice y que parte de su labor pastoral se había desarrollado en Chiclayo y Zaña, la cantante consultó sobre la posibilidad de saludarlo. Esa iniciativa derivó en el contacto con los responsables de la actividad y en la propuesta para interpretar una canción durante el encuentro.

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“Cuando yo me entero que el papa es peruano y que había hecho casi toda su labor en Chiclayo, incluyendo en Zaña, yo ya me iba a ir al Vaticano para saludarlo”, contó la artista. Luego recibió la confirmación de que su participación musical sería bienvenida en la ceremonia.
Tania Libertad interpretó Ave María, de Franz Schubert, ante el papa León XIV en Zaña. Latina Noticias.
Tania Libertad interpretó Ave María, de Franz Schubert, ante el papa León XIV en Zaña. Latina Noticias.

El homenaje a santo Toribio de Mogrovejo

La elección de Ave María estuvo ligada al carácter del encuentro encabezado por León XIV. Según explicó Tania Libertad, el pontífice no celebraría una misa completa en Zaña debido a la agenda que cumplió durante esa jornada, por lo que optó por una obra asociada con la oración.

“Yo decidí hacer el Ave María de Schubert porque el Papa no va a poder hacer la misa completa en Zaña por todas las actividades que tiene que hacer”, declaró antes del evento. Después de su intervención, el programa contemplaba una presentación de danza afroperuana.

La agenda papal incluyó actividades en Lima, Callao, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa. El sábado 14 de noviembre, León XIV participó primero en una ceremonia en la Catedral de Santa María de Chiclayo y luego viajó a Santa Cruz de Succhubamba antes de llegar a Zaña.

En Chiclayo, el pontífice coronó a la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María. Después, en Santa Cruz de Succhubamba, celebró una misa ante miles de fieles, rindió homenaje a la imagen del Señor del Costado y recorrió las calles de la localidad a bordo del papamóvil.

Durante su homilía, León XIV pidió a los asistentes que mantuvieran la confianza en Dios y llamaran a impulsar cambios desde la paz y la oración. “Es la fe lo que los hace grandes en sus aspiraciones y proyectos”, afirmó ante los peregrinos.

Un hombre con gafas, sotana blanca, solideo y cruz pectoral está sentado en una silla frente a cortinas blancas y amarillas
El papa León XIV permanece sentado con vestimenta papal blanca ante un fondo amarillo y blanco durante la conmemoración del año jubilar en Zaña.

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