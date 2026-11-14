Perú

Niños rompieron el protocolo para abrazar al papa León XIV en Zaña: una de las escenas más tiernas de su segundo día en Chiclayo

Miles de fieles aguardaban la llegada del pontífice al santuario de Santo Toribio de Mogrovejo entre cánticos, aplausos y muestras de cariño, cuando los pequeños corrieron a su encuentro y recibieron una cálida respuesta del Santo Padre

Revive los momentos más conmovedores de la visita del Papa León XIV a Zaña. Desde su llegada hasta su cálida interacción con niños y multitudes.
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La emoción de volver a recibir al papa León XIV en una tierra que considera parte de su historia se hizo sentir en las calles de Zaña. Miles de personas salieron a su encuentro con cánticos, banderines y gritos de alegría. Pero, entre todos los saludos, hubo uno que sorprendió a los presentes: un grupo de niños corrió hacia el Santo Padre para abrazarlo, rompió el protocolo de seguridad y recibió como respuesta una sonrisa y el abrazo del pontífice.

La escena ocurrió cuando la comitiva papal se acercaba al Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, donde los fieles aguardaban desde temprano. Al reconocerlo, los pequeños no pudieron contener la emoción y se aproximaron para expresarle su cariño. León XIV correspondió espontáneamente al gesto, en un encuentro que despertó los aplausos y la alegría de quienes seguían su recorrido.

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Pope Leo reacts, surrounded by children as he heads to attend a prayer meeting marking the closing of the Jubilee Year of Santo Toribio de Mogrovejo at the saint's shrine during his 12-day trip to South America, returning to Peru, where he previously served as a missionary and bishop, in Zana, Peru, November 14, 2026. REUTERS/Yara Nardi
Pope Leo reacts, surrounded by children as he heads to attend a prayer meeting marking the closing of the Jubilee Year of Santo Toribio de Mogrovejo at the saint's shrine during his 12-day trip to South America, returning to Peru, where he previously served as a missionary and bishop, in Zana, Peru, November 14, 2026. REUTERS/Yara Nardi

Eran alrededor de las 17:30 horas de este sábado 14 de noviembre cuando el pontífice llegó al distrito lambayecano. Las campanas de los templos anunciaron su presencia y acompañaron una bienvenida en la que se escucharon cánticos como “León, hermano del camino”, “León, esta es tu casa” y barras como “¡Papa León!” y “Te queremos, Papa, te queremos”. Para muchos de los asistentes, verlo nuevamente en estas tierras significó reencontrarse con quien conocieron durante su etapa pastoral en el norte peruano.

Niños corrieron al encuentro del papa León XIV y consiguieron abrazarlo

En medio de los saludos y las muestras de afecto, los niños protagonizaron uno de los momentos más conmovedores de la llegada. Sin esperar a que la comitiva avanzara hasta el santuario, corrieron hacia el pontífice y consiguieron acercarse para abrazarlo, pese al protocolo establecido para su desplazamiento.

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Un grupo de niños corrió al encuentro del papa León XIV durante su llegada al santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, en Zaña. Los pequeños lograron abrazarlo y el pontífice respondió con una sonrisa y muestras de cariño. Fuente: X / @vaticannews_it

León XIV recibió a los pequeños con una sonrisa y correspondió sus muestras de cariño. El gesto contrastó con el despliegue de seguridad que acompañaba al vehículo papal y provocó la reacción de los fieles, quienes celebraron el espontáneo encuentro con aplausos y expresiones de emoción.

La escena reflejó la cercanía que los pobladores buscaban tener con el pontífice durante su visita. Grandes y pequeños se congregaron en las calles con la esperanza de verlo, saludarlo y conservar una fotografía de un momento que para muchos tenía un significado especial.

El papa León XIV arribó a Zaña para asistir a una jornada de oración en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo. La comitiva oficial se desplazó en un vehículo custodiado por agentes de seguridad ante la presencia de fieles que ondeaban banderas amarillas y blancas. El Pontífice descendió del automóvil y avanzó rodeado por miembros del clero y personal de seguridad en dirección al recinto religioso.

Zaña recibió al pontífice entre campanas, cánticos y caballos de paso

La bienvenida comenzó a sentirse desde antes de que la comitiva llegara a la iglesia matriz, también conocida como la parroquia Santo Toribio de Mogrovejo. El repique de las campanas acompañó el recorrido, mientras los ciudadanos agitaban banderines amarillos y blancos, los colores de la bandera del Vaticano.

People stand with horses as they prepare to escort Pope Leo ahead of his arrival to attend the closing of the Jubilee Year of Santo Toribio de Mogrovejo at the saint's shrine during his 12-day trip to South America, returning to Peru, where he previously served as a missionary and bishop, in Zana, Peru, November 14, 2026. REUTERS/Pilar Olivares
People stand with horses as they prepare to escort Pope Leo ahead of his arrival to attend the closing of the Jubilee Year of Santo Toribio de Mogrovejo at the saint's shrine during his 12-day trip to South America, returning to Peru, where he previously served as a missionary and bishop, in Zana, Peru, November 14, 2026. REUTERS/Pilar Olivares

Jinetes y amazonas vestidos con trajes típicos también participaron en el recibimiento. A lo largo de las calles, los fieles levantaban las manos para saludar al Santo Padre y coreaban su nombre. La comitiva avanzó lentamente, bajo resguardo policial, para facilitar el encuentro con las personas que se habían congregado desde distintas localidades.

Entre los asistentes llegaron peregrinos de Cutervo, Cajamarca, e Incahuasi, quienes trasladaron imágenes religiosas para recibir la bendición del pontífice. Una de ellas fue la Virgen de la Asunción, patrona de Cutervo, que acompañó a sus devotos hasta el distrito lambayecano.

Pope Leo walks as faithful stand behind a fence while he heads to attend a prayer meeting marking the closing of the Jubilee Year of Santo Toribio de Mogrovejo at the saint's shrine during his 12-day trip to South America, returning to Peru, where he previously served as a missionary and bishop, in Zana, Peru, November 14, 2026. REUTERS/Yara Nardi
Pope Leo walks as faithful stand behind a fence while he heads to attend a prayer meeting marking the closing of the Jubilee Year of Santo Toribio de Mogrovejo at the saint's shrine during his 12-day trip to South America, returning to Peru, where he previously served as a missionary and bishop, in Zana, Peru, November 14, 2026. REUTERS/Yara Nardi

Papa León XIV dejó una ofrenda floral ante la imagen de Santo Toribio de Mogrovejo

Al llegar al santuario, León XIV rindió homenaje a Santo Toribio de Mogrovejo y dejó un ramo de rosas ante su imagen. El gesto formó parte del encuentro de oración organizado en este recinto religioso, escenario de una de las actividades centrales de su visita a Lambayeque.

La jornada también contempló la clausura del Año Jubilar por los 300 años de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo, quien fue arzobispo de Lima y una figura fundamental de la historia de la Iglesia católica en el Perú.

En un acto religioso en Zaña, el pontífice se dirige a los asistentes frente a un micrófono para dar inicio a un momento de oración. Junto a él, un obispo asiste sosteniendo el texto de la ceremonia ante un fondo con telas blancas y amarillas. La intervención se enmarca en la clausura del año jubilar por el tercer centenario de la canonización de santo Toribio de Mogrovejo.

La elección de Zaña tuvo un significado particular para Robert Prevost, quien desarrolló parte de su trayectoria pastoral en el norte peruano antes de convertirse en el papa León XIV. El distrito también conserva una importante herencia religiosa y arquitectónica. Fundado por los españoles en 1563 con el nombre de Santiago de Miraflores de Saña, fue una de las ciudades más prósperas de la costa norte durante el virreinato. Su historia quedó marcada por el saqueo del pirata Edward Davis en 1686 y una inundación en 1720 que destruyó parte de sus edificaciones.

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