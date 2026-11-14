Juan ‘Pegajoso’ Díaz ganó su segunda pelea en la UFC por decisión unánime ante Alateng Heili en el Madison Square Garden

Juan Díaz logró su segunda victoria en la UFC. Crédito: UFC en español.

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Juan Díaz se impuso por decisión unánime ante Alateng Heili en el Madison Square Garden de Nueva York y amplió su registro dentro de la compañía. Los tres jueces vieron ganador al peruano en los tres asaltos y entregaron tarjetas idénticas de 30-27 en la segunda pelea de las preliminares tempranas de UFC 334.

El peleador nacional asumió el control desde el inicio ante un rival que aceptó el combate con poco margen de preparación, luego de la salida de Adrian Yanez. Díaz, de 28 años, mantuvo la distancia, conectó con precisión y evitó que el experimentado asiático encontrara espacios para llevar el duelo a un terreno favorable. Dominio durante tres rounds para el representante peruano.

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En el primer asalto, el ‘Pegajoso’ tomó la iniciativa con su combinación de uno-dos y golpes rectos. El peruano alternó ataques al rostro y al cuerpo, además de llevar a Heili contra la reja en algunos pasajes. Allí trabajó el clinch y castigó con rodillazos, recursos que le permitieron condicionar el desplazamiento de su oponente. El primer round fue suyo.

Díaz volvió a marcar diferencias en el segundo episodio con el jab como principal herramienta. Sin perder la concentración, circuló alrededor del octágono y lanzó manos desde distintas distancias. El peleador chino intentó responder con ataques aislados, pero no consiguió leer los cambios de ritmo ni conectar golpes que pusieran en aprietos al peruano. El jab marcó distancia en Nueva York.

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El peleador peruano se hizo con su segunda victoria en la UFC al vencer por decisión unánime a su contrincante chino. Crédito: X UFC en español.

La superioridad se hizo más notoria en el tercer round. El peleador peruano incrementó la velocidad de sus combinaciones, encontró el rostro del chino en repetidas oportunidades y administró la ventaja sin exponerse. Alatengheili buscó una reacción en el cierre, aunque Díaz esquivó los intentos y sostuvo el control hasta la campana final.

Tras conocer el fallo, el deportista reconoció la resistencia de su rival y dejó claro que busca volver pronto al octágono. “Me quedé sorprendido porque aguanta bastante. Estoy listo y sano para pelear otra vez. Déjenme arreglar mi error. ‘Pegajoso’ está de vuelta”, declaró después de la pelea.

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El triunfo tuvo un matiz particular porque Díaz no cumplió con el peso límite de la división gallo en el pesaje oficial. Marcó 136,4 libras, por encima de las 136 permitidas, por lo que cedió el 20% de su bolsa a Alatengheili. A pesar de ese contratiempo, el combate se realizó según lo previsto.

Con esta victoria, el peruano sumó su segundo triunfo consecutivo en la UFC y extendió su racha invicta. Antes de subir al octágono, su récord profesional era de 16 victorias, una derrota y un empate. Su rendimiento frente al peleador asiático le permitió ratificar su intención de avanzar dentro de una categoría competitiva.

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Juan Díaz apunta al Top 15 del peso gallo de la UFC. Crédito: X UFC en español.

El ‘Pegajoso’ también apuntó hacia su próximo objetivo dentro de la compañía. “Me gustaría enfrentarme a un Top 15. Estoy para el siguiente reto y el siguiente año me gustaría estar en el Top 15”, afirmó. El peruano busca un rival de mayor jerarquía para acercarse al grupo de contendientes de peso gallo.

La cartelera del UFC 334

UFC 334 se desarrolló este sábado 14 de noviembre en el Madison Square Garden de Nueva York. La pelea entre Díaz y Alatengheili formó parte de las preliminares tempranas, que abrieron el evento antes de la cartelera preliminar y la principal. Nueva York recibió la UFC 334.

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La función tuvo como combate estelar el cruce entre Ciryl Gane y Josh Hokit. También incluyó peleas como Kayla Harrison ante Amanda Nunes, además de duelos entre Jared Gordon y Melquizael Costa, y Macy Chiasson frente a Bia Mesquita. Díaz abrió las preliminares con un resultado favorable para el deporte peruano.