Perú

El papa León XIV habló de la delincuencia y la extorsión en Zaña, donde murió santo Toribio: “Me duele pensar en quienes viven con miedo”

En el santuario dedicado al santo, el Pontífice clausuró el Año Jubilar por los 300 años de su canonización. Recordó la noche de oración antes de asumir como obispo de Chiclayo, saludó a la comunidad afrodescendiente y habló de la inseguridad en la región

Un hombre vestido con sotana blanca, solideo y cruz en el pecho permanece sentado frente a telas amarillas y blancas
El papa León XIV durante la visita papal por el año jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo en Zaña.
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Enviado especial.- El papa León XIV clausuró este sábado en Zaña, en Lambayeque, el Año Jubilar por el tercer centenario de la canonización de santo Toribio de Mogrovejo. Fue en un encuentro de oración en el santuario dedicado al santo, el mismo lugar donde el arzobispo de Lima murió en 1606, durante una visita pastoral. Para Robert Francis Prevost, que fue obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023, la parada tuvo un peso personal que él mismo marcó desde las primeras palabras: “¡Cuánto he deseado que llegara este momento!”.

Personas de diversas edades sentadas al aire libre miran hacia adelante mientras visten prendas informales
Un grupo de fieles atiende a una ceremonia religiosa en Zaña durante los actos conmemorativos del año jubilar.

El Pontífice empezó con un recuerdo: la noche anterior al inicio de su ministerio como obispo de Chiclayo. “Recuerdo que la pasé en oración, pidiendo al Señor, por intercesión de santo Toribio, que me concediera la gracia de ser un pastor según su corazón”, dijo. Contó que en el camino a Zaña le volvieron a la memoria los años en la diócesis y agradeció la hospitalidad de los fieles, incluidos “los sabrosos alimentos que con tanto esmero me han preparado”. “Gracias por hacerme sentir, una vez más, que estoy en casa”, agregó.

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Antes de empezar su discurso, León XIV agradeció las palabras de bienvenida de monseñor Farfán y los testimonios que se escucharon durante el encuentro.

Vista aérea de una plaza con árboles, una iglesia y calles circundantes con personas congregadas y vehículos en fila
Una multitud se congrega frente a la iglesia de Zaña para recibir al papa León XIV durante el recorrido de su comitiva por la plaza principal.

Uno de los tramos más significativos del discurso fue el dedicado a la historia de Zaña como lugar de esclavitud. El Papa recordó que la ciudad “conserva también la memoria de generaciones de hombres y mujeres africanos, alejados de sus hogares y sometidos a la esclavitud”, y que muchos de ellos “padecieron grandes sufrimientos y humillaciones”.

“Queridos hermanos y hermanas afrodescendientes: quiero expresarles hoy mi afecto y mi cercanía”, dijo. Les agradeció su aporte a la vida de la Iglesia y les propuso como ejemplo a san Martín de Porres, “a quien el propio santo Toribio administró la Confirmación”.

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Vista aérea de una edificación con techos rojos llena de personas, situada junto a campos agrícolas y colinas bajo un cielo crepuscular
Una multitud de personas se congrega en un pabellón techado de Zaña durante una ceremonia religiosa celebrada al atardecer en una zona rural.

Delincuencia, extorsión e inseguridad

El Pontífice también se refirió a los problemas actuales de la región. “Sé que muchas familias de esta tierra sufren a causa de la delincuencia, la extorsión y la inseguridad”, afirmó. “Me duele pensar en quienes viven con miedo, en las personas que ven amenazado el fruto honrado de su trabajo y en quienes padecen todavía la discriminación”.

Pidió a los fieles que permanezcan unidos, que se cuiden unos a otros “y que nunca se acostumbren al sufrimiento de los demás”. “Siempre hay alguien a quien podemos ayudar, una persona a la que escuchar, una familia a la que acompañar”, señaló.

Vista aérea de una calle con un vehículo negro escoltado a pie y a caballo, con personas de pie a ambos lados de la vía frente a varias viviendas
El papa León XIV recorre en un automóvil las calles de Zaña escoltado por agentes de seguridad y jinetes ante los ciudadanos congregados en las aceras.

El pontífice citó una carta que envió a los obispos latinoamericanos en septiembre

León XIV citó la carta que envió hace poco a los obispos de América Latina y el Caribe por el tercer centenario de la canonización, fechada el 8 de septiembre de 2026, en la que describió a santo Toribio como un pastor “que había permitido que el Evangelio modelara primero su existencia”. “¡Qué hermoso sería que pudiera decirse lo mismo de cada uno de nosotros!”, dijo.

Un vehículo negro avanza por una calle custodiado por guardias de traje y rodeado por personas tras vallas bajo guirnaldas
El papa León XIV recorre en un automóvil las calles de Zaña entre una multitud custodiada por agentes de seguridad.

Después dirigió pedidos concretos. A los sacerdotes les pidió cuidar “su amistad cotidiana con Jesucristo”, celebrar los sacramentos “con amor y reverencia” y permanecer cerca del pueblo. A padres y abuelos, seguir transmitiendo la fe. A los jóvenes, abrir el corazón al Señor, “que los conoce y tiene una hermosa vocación para cada uno”.

Un hombre vestido con sotana blanca se inclina ante varios niños con pañoletas amarillas, rodeados por hombres de traje oscuro
El papa León XIV recibe el saludo de un grupo de niños a su llegada a la ciudad de Zaña en compañía de su equipo de seguridad.

Para cerrar, el Papa volvió a la noche de oración del comienzo. Recordó con afecto “a quienes ya han partido a la casa del Padre” y conectó aquel pedido con su presente: “Aquella noche le pedí al Señor que me enseñara a ser pastor. Hoy, al mirar los años transcurridos, comprendo que ustedes han sido parte de la respuesta de Dios a aquella súplica”.

“Ahora que el Señor me ha confiado el cuidado de la Iglesia universal, vuelvo a pedirle la misma gracia, consciente de lo mucho que todavía tengo que aprender”, dijo. Y pidió a los chiclayanos que sigan rezando por él, “como sé que lo han estado haciendo hasta ahora”.

Santo Toribio de Mogrovejo, arzobispo de Lima y patrono del episcopado latinoamericano, murió en Zaña el 23 de marzo de 1606 y fue canonizado el 10 de diciembre de 1726.

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