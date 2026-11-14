Rosalía vuelve a agradecer a Paquita la del Barrio por ser la causante de la composición de La Perla

Rosalía obtiene seis galardones en los Latin Grammy 2026 y suma 16 premios en su trayectoria. (REUTERS/Caroline Brehman)

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Rosalía acreditó a Paquita la del Barrio como la inspiración que hizo posible La Perla durante los Latin Grammy 2026, celebrados el 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, donde la cantante española ganó seis de los siete premios a los que aspiraba.

Al subir al escenario para recibir el galardón a Canción del Año, Rosalía invitó a Yahritza y su Esencia —grupo con quien cointerpreta el tema— a compartir el momento. El premio en esta categoría reconoce a los compositores: Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía, Ryan Tedder y Dylan Wiggins.

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Rosalía citó a Paquita la del Barrio como origen de La Perla

La cantante española reconoce a Paquita la del Barrio como la inspiración del tema La Perla. (FOTO: ARCHIVO/MIGUEL DIMAYUGA/CUARTOSCURO.COM)

“Gracias a México por la inspiración, por las rancheras, porque, como ya dije anteriormente, sin Paquita la del Barrio, La Perla no existiría”, declaró Rosalía desde el escenario del MGM Grand Garden Arena.

Paquita la del Barrio, cuyo nombre real era Francisca Viveros Barradas, murió el 17 de febrero de 2025 en su domicilio de Xalapa, Veracruz, a los 77 años, por insuficiencia respiratoria aguda y embolia pulmonar. Su último concierto había sido el 1 de abril de 2023 en el Palenque de Texcoco, en el Estado de México. A lo largo de su trayectoria acumuló más de 40 producciones discográficas y recibió tres nominaciones al Grammy Latino en las categorías de música ranchera.

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Rosalía dedicó el premio a las mujeres que han vivido decepciones sentimentales

La artista dedica su triunfo a las mujeres afectadas por decepciones sentimentales y responde a las críticas hacia su trabajo.

Antes de retirarse del escenario, Rosalía lanzó un mensaje directo al público femenino jugando con el título de la canción: “Para todas las que se han encontrado con alguna perla, ojalá que la vida les tenga guardado un diamante, porque una ya no está pa’ bisutería”.

También aprovechó la ocasión para responder a quienes cuestionaron su propuesta musical. “Para todas las personas que me dijeron que no valía o que mi música es demasiado rara, porque gracias a no haberlos escuchado un carajo, ahora estoy ganando este premio”, afirmó visiblemente emocionada.

Rosalía había subido al escenario sola para recibir el premio, pero a mitad de su discurso pidió a Yahritza Martínez, vocalista de Yahritza y su Esencia, que se uniera a ella. “Yo me enamoré de tu voz y es un honor para mí haber grabado contigo”, le dijo directamente. El grupo, formado por músicos estadounidenses de ascendencia mexicana, había protagonizado meses antes una polémica por declaraciones que fueron interpretadas como un menosprecio hacia la cultura de México.

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Rosalía ganó seis premios y se convirtió en la artista más premiada de la noche

Rosalía se convierte en la primera cantante en ganar Álbum del Año en tres ocasiones con su producción Lux. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Además de Canción del Año, Rosalía se llevó el Latin Grammy al Álbum del Año por Lux, premio que recibió de manos de Juanes. También ganó Mejor Álbum de Música Alternativa por LUX (Complete Works), Mejor Canción Pop por La Perla, Mejor Video Musical en Formato Corto por Sauvignon Blanc y Mejor Ingeniería de Grabación por Lux.

Con el galardón al Álbum del Año, Rosalía se convirtió en la primera artista en ganar ese premio en tres ocasiones dentro de la historia de los Latin Grammy: lo había obtenido previamente con El mal querer y con Motomami. Al recibir el trofeo de manos de Juanes, dijo entre lágrimas: “Es la tercera vez que yo gano este premio, y sí, como El mal querer fue un sueño o una Motomami fue una apuesta, Lux para mí ha sido un salto al vacío”.

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La gala abrió con una actuación de Rosalía en la que interpretó un popurrí de canciones de Lux: La Rumba del Perdón, La Perla y Dios es un stalker, acompañada de bailarines vestidos de blanco con halos dorados.

La Perla compitió contra nueve canciones en la categoría de Canción del Año

La composición La Perla supera a nueve contendientes en la categoría de Canción del Año. (REUTERS/Mario Anzuoni)

En la terna de Canción del Año, La Perla se impuso a Mi Gran Amor, de Becky G y Carlos Santana; Humano, de Juanes y Vivir Quintana; Femme Fatale, de Mon Laferte; Coleccionando Heridas, de Karol G junto a Marco Antonio Solís; ¿Cómo Se Ama?, de Jorge Drexler; Dime, de Silvana Estrada; Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día, de Ca7riel y Paco Amoroso con Sting, y Solifican12, de Milo J.

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Lux, el álbum ganador del año, es descrito por Rosalía como un proyecto multilingüe inspirado en la vida de santas. Antes de la ceremonia, la cantante lo resumió en una sola frase: “Con este disco aprendí a soltar, a no tener miedo, a dejar de lado las expectativas, los deseos”. Con los seis premios de la noche, Rosalía acumuló un total de 16 Latin Grammy a lo largo de su carrera.