Hernán Barcos desoye nuevos dichos de Carlos Zambrano para focalizarse en el título de la Copa de la Liga con Sporting Cristal: “Pienso en la final”

Hernán Barcos ignora nuevas declaraciones de Carlos Zambrano. - Crédito: @raulofotografía / ITEA

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En la previa del Sporting Cristal vs Alianza Atlético, por la coronación de la Copa de la Liga 2026, Hernán Barcos fue uno de los futbolistas abordados por la prensa en el aeropuerto Jorge Chávez. Aunque hubo preguntas vinculadas al partido, fue inevitable consultarle por las nuevas declaraciones de Carlos Zambrano hacia su persona.

“Internamente han pasado muchas cosas, por eso hay muchos jugadores de fútbol que no lo aguantan o no lo pasan. Ya queda en él”, declaró el veterano central peruano durante una entrevista con ‘Al Ángulo’.

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Barcos y Zambrano desfilando hacia la zona técnica de Alianza Lima. - Crédito: Liga Profesional

La respuesta de Barcos no tardó en llegar y fue demasiado tajante: “No estoy para eso. Estoy pensando en la final. Gracias”. Con ese escueto, pero poderoso mensaje, el longevo goleador argentino-peruano ha dejado muy en claro que poco le importa las expresiones de quien fuera su compañeros en Alianza Lima.

Antes de referirse a ese asunto, HB9 aclaró que por la mente de cada futbolista de Sporting Cristal solo sobrevuela la idea de levantar el trofeo de la Copa Caliente, aunque enfrente estará un oponente que merece su respeto.

El 'Pirata' hace oídos sordos a las expresiones del 'Káiser' en una tertulia. | VIDEO: Jax Latin Media

“Vamos con toda la responsabilidad de traer el título a casa, es un torneo importante y ojalá lo podamos lograr. Tenemos un rival al frente que también viene trabajando bien”, dijo Barcos.

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El ‘Pirata’, de 42 años, gana enteros para ser titular en el choque ante Alianza Atlético, sobre todo por el pleno goleador reciente en el tramo final del Torneo Clausura.

El delantero argentino, de 42 años, descarta colgar los botines y confirma que dialoga con la dirigencia rimense para extender el vínculo que termina al cierre de la actual temporada 2026 (Liga 1)

Decididos al éxito

Dejando por un momento de lado la conclusión del Torneo Clausura, Sporting Cristal se ha centrado en levantar el título de la Copa Caliente 2026. A lo largo de la última semana, el entrenador Roberto Mosquera ha priorizado los trabajos físicos y definición tanto con su oncena habitual como con la alterna.

Aunque en esas labores ha tenido que prescindir, de forma obligada, de efectivos fundamentales en sus planes: Yoshimar Yotún, Miguel Araujo, Maxloren Castro y Luis Iberico. Ellos se alejaron, brevemente, del Rímac para reportarse a la selección peruana, que afrontó con éxito un amistoso contra Bolivia, en Matute.

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El cuadro rimense aplastó 5-0 en la vuelta y clasificó a la final del torneo - Crédito: Bicolor .

Para los intereses de Cristal, los futbolistas están preparados para volver a La Florida. Yoshimar Yotún fue titular y Max Castro entró de cambio y se convirtió en uno de los animadores del cotejo por marcar un golazo que echó seguro una victoria que se trabajó demasiado.

Una vez liberados de la disciplina nacional, Yotún, Castro, Iberico y Araujo se enrolaron a la concentración de Cristal e integraron la delegación oficial que viajó a la ciudad de Trujillo. Su presencia en el partido, no obstante, dependerá del criterio exclusivo de Mosquera.

Sporting Cristal y Alianza Atlético se citan por la final de la Copa de la Liga 2026. Crédito: Instagram Copa Caliente.

En esa misma agrupación ha causado sorpresa la entrada de dos puntuales que, por distintas razones, han quedado relegados del equipo: Cristian Benavente y Christofer Gonzales. Al hispano-peruano lo recortaron, mientras que ‘Canchita’ viene recuperándose de una dura lesión.

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En tal sentido, ambos no serán de la partida frente a Alianza Atlético, aunque se desprende que la idea radica en que acompañen al equipo a una cita que puede culminar con un éxito en una temporada con mucho altibajos.