Murió ‘Mondonguito’: ¿dónde y a qué hora será el velatorio del cómico ambulante?

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El humor peruano despide a José Lorenzo Zubiate Zegarra, conocido artísticamente como Mondonguito, quien falleció este viernes 13 de noviembre a los 67 años, tras afrontar una fibrosis pulmonar severa que deterioró progresivamente su salud.

Familiares, amigos, colegas y seguidores podrán darle el último adiós durante el velatorio organizado en la sede central del Ministerio de Cultura.

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De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio de Cultura, el féretro del cómico ambulante ya está siendo velando en la sede central del Ministerio en San Bor ja.

¿Dónde y a qué hora será velado ‘Mondonguito’?

El velatorio de José Lorenzo Zubiate Zegarra se desarrolla en la sede del Ministerio de Cultura, ubicado en la avenida Javier Prado Este 2465, en San Borja.

La jornada de este viernes estará abierta desde las 4.00 p. m. hasta las 10.00 p. m. El sábado 14 de noviembre, familiares y seguidores podrán acercarse nuevamente desde las 9.00 a. m. hasta el mediodía, antes del traslado de sus restos para el entierro.

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Luego de ese horario, los restos de ‘Mondonguito’ partirán hacia su entierro. Hasta el momento, no se ha precisado públicamente el lugar donde se realizará la sepultura del artista, cuya muerte ha generado mensajes de despedida entre figuras de la comicidad popular y espectadores que siguieron su carrera en las calles y la televisión.

El Ministerio de Cultura difundió un mensaje en el que destacó la trayectoria del artista y su aporte a la memoria de la comicidad popular peruana. La institución expresó sus condolencias a los familiares, amigos y colegas del comediante.

“El Ministerio de Cultura expresa sus más sentidas condolencias por el fallecimiento de José Lorenzo Zubiate Zegarra, conocido artísticamente como ‘Mondonguito’, destacado comediante peruano que, a través de su talento y carisma, dejó huella en la comicidad popular de nuestro país”, señaló la entidad.

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'Mondonguito' será velado en la sede central del Ministerio de Cultura, ubicada en la avenida Javier Prado Este 2465, San Borja.

El adiós a uno de los pioneros de la comicidad ambulante

‘Mondonguito’ fue uno de los representantes de una generación de artistas que encontró en las calles una forma de construir una carrera. Antes de llegar a la televisión, desarrolló su oficio frente a espectadores reunidos en plazas limeñas, donde la improvisación, las ocurrencias y la cercanía con el público eran fundamentales.

Su nombre estuvo ligado a la Plaza San Martín, uno de los lugares donde los cómicos ambulantes reunían a decenas de personas alrededor de sus presentaciones. En ese espacio, su talento llamó la atención de personas vinculadas con la televisión y abrió una puerta que cambiaría su trayectoria.

Su oportunidad llegó en 1991, cuando fue convocado para participar en Trampolín a la fama, el recordado programa conducido por Augusto Ferrando. Su paso por ese espacio le permitió llevar su personaje a una audiencia más amplia y convertirse en uno de los rostros asociados con el humor ambulante de la época.

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Posteriormente, integró producciones como ‘Ambulantísimo’, ‘Los reyes de la risa‘ y ‘Los ambulantes de la risa’. Compartió espacios con Tripita, Cachay, Kike Suero, Danny Rosales, Edwin Aurora y el Cholo Cirilo, entre otros artistas que trasladaron a la pantalla el humor nacido en parques y plazas.

Su personaje se distinguía por su forma de contar chistes, sus gestos y su estilo coloquial. Para muchos espectadores, Mondonguito representa una etapa en la que los cómicos ambulantes lograron conquistar la televisión nacional con recursos mínimos, pero con una conexión directa con el público.

El cómico Mondonguito, figura de los cómicos ambulantes en Perú, viste una gorra deportiva y una chaqueta oscura.

Del circo a los escenarios de Europa

José Lorenzo Zubiate Zegarra nació el 10 de junio de 1959 en Bagua Grande, en la región Amazonas. Durante su infancia se trasladó a Lima y vivió en Comas, donde empezó a acercarse al mundo del entretenimiento.

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Su relación con los escenarios comenzó cuando tenía nueve años. Ingresó al circo Tony Perejil, donde se formó como payaso, malabarista y alambrista. Esa experiencia le permitió aprender distintas disciplinas y comprender el esfuerzo detrás de un espectáculo destinado a generar risas.

El apelativo de Mondonguito nació durante su etapa escolar. Según relató en entrevistas, el sobrenombre se originó por su gusto por el mondonguito a la italiana, plato que solía comer y compartir con sus compañeros. Con el tiempo, ese nombre se convirtió en su identidad artística.

Su carrera también tuvo una etapa internacional. Tras sus años de mayor presencia televisiva, viajó a Europa como parte de un intercambio cultural vinculado con la Embajada de Francia en el Perú. Durante aproximadamente 16 años realizó presentaciones en Francia, Italia, Suiza, Alemania y Países Bajos.

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Luego regresó al Perú en 2015 y retomó sus actividades artísticas. Se presentó en el Parque Universitario, en otros puntos del Centro de Lima y en distintas ciudades del país. Aunque su exposición televisiva ya no era la misma que en los años noventa, mantuvo el reconocimiento de quienes lo seguían desde sus primeras actuaciones.

El cómico peruano Lorenzo Zubiate, conocido como Mondonguito, posa con los brazos cruzados en un espacio exterior.

La enfermedad que afectó sus últimos meses

Los problemas de salud marcaron la etapa final de la vida del artista. Mondonguito padecía fibrosis pulmonar severa, enfermedad que comprometió su capacidad respiratoria y lo obligó a permanecer hospitalizado durante las últimas semanas.

En octubre de 2026 sufrió una descompensación que llevó a cancelar presentaciones programadas en el norte del país. Fue internado en el Hospital Nacional Cayetano Heredia, donde recibió atención médica debido al avance de la enfermedad y a las complicaciones respiratorias que enfrentaba.

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Sus compañeros de profesión se movilizaron para acompañarlo y organizar actividades solidarias. La noticia de su fallecimiento deja un vacío entre los artistas que compartieron con él escenarios, programas de televisión y jornadas de trabajo en las calles.

El comediante Lorenzo Zubiate, conocido como Mondonguito, se encuentra internado en estado delicado y conectado a asistencia respiratoria.