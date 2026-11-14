Kike Suero expresa su tristeza por la poca asistencia de amigos y público al velorio de ‘Mondonguito’: “Se olvidaron de ti”

El lamento de Kike Suero por la poca presencia de amigos y seguidores en el velorio de ‘Mondonguito'. Fotos. Sabor Tropical.

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Kike Suero lamentó la escasa presencia de amigos y seguidores durante las despedidas de José Lorenzo Zubiate Zegarra, conocido como ‘Mondonguito’. El cómico conversó con Infobae Perú y reflexionó sobre la soledad que, según dijo, puede rodear a los artistas cuando atraviesan una enfermedad o cuando fallecen.

El humorista acompañó a su amigo desde las primeras horas de la jornada. Estuvo en el hospital, acudió al velatorio organizado en la sede central del Ministerio de Cultura y también acompañó el traslado posterior hacia otros espacios vinculados con la trayectoria de ‘Mondonguito’.

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Para Kike Suero, la muerte de su colega debe servir para recordar no solo su carrera, sino también su capacidad para hacer reír a generaciones de peruanos. El artista pidió que el público conserve una imagen alegre de Mondonguito, uno de los rostros más conocidos de la comicidad ambulante.

“Que el Perú sepa de que ya se fue Mondonguito, que ya no estará más en diferentes lugares del Perú. Entonces, que la gente lo recuerde, pues, ¿no? Lo recuerde con cariño, con una sonrisa”, expresó.

Kike Suero acompañó a Mondonguito en sus últimas despedidas

El comediante contó que permaneció activo durante horas para acompañar a su amigo en los distintos momentos de la despedida. Explicó que estuvo temprano en el hospital y luego se trasladó a la sede del Ministerio de Cultura, donde el velatorio se realizó hasta las 10.00 p. m.

Después, siguió parte del recorrido hacia la Plaza San Martín y el Parque Universitario. Sin embargo, reconoció que tuvo que regresar a su vivienda junto a su hijo para descansar, luego de varios días de preocupación y agotamiento por la situación de salud de Mondonguito.

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“Yo estoy matadazo por lo que yo estuve temprano en el hospital. Estuve tempranito. Y de ahí ya, nos fuimos al Ministerio de Cultura, que se veló hasta las diez de la noche. Y de ahí pasamos a la Plaza San Martín, al Parque Universitario”, relató.

Kike Suero señaló que la despedida estuvo marcada por la presencia de familiares y de un grupo reducido de amigos. Para él, la ausencia de otras personas que habían compartido momentos con Mondonguito fue una de las situaciones que más le llamó la atención.

“Ya lo acompañamos a don Mondonguito, ya cumplimos con él. Solamente las personas que teníamos que cumplir, sus amigos y su familia. Sus hijos, sus hermanos y muy pocos amigos que fuimos al velorio o al hospital”, sostuvo.

Mondonguito falleció a los 67 años.

“Conoces a mucha gente, pero eres amigo de pocos”

El cómico aprovechó la conversación para reflexionar sobre las relaciones que se construyen dentro y fuera del mundo artístico. Kike Suero consideró que una persona puede conocer a cientos de personas, pero que los vínculos verdaderos se revelan en los momentos difíciles.

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“Puedes conocer a mucha gente, pero en realidad eres amigo de pocos. Igual yo conozco cientos de personas, cientos de personas, pero amigos no tengo. Solamente tengo algunos nomás”, manifestó.

El artista recordó un consejo que recibió de su padre sobre la importancia de reconocer a quienes permanecen cerca cuando una persona atraviesa una crisis. Según dijo, las palabras cobraron un sentido especial al observar la poca asistencia durante la hospitalización y el velatorio de Mondonguito.

“Los verdaderos amigos se ven cuando estás en desgracia. Ahí se ve. Porque cuando tienes plata, todo el mundo se te acerca, amigo, te abrazan, te adulan, te acompañan a donde tú le digas. Pero el día que tú caigas enfermo, se olvidan de ti”, expresó.

Kike Suero aseguró que esta experiencia le permitió confirmar esa reflexión. El cómico señaló que fueron pocas las personas que llegaron al hospital para visitar a Mondonguito durante sus últimos días y que la misma situación se repitió durante el velatorio.

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“Ayer no solamente en el velorio, sino también en el hospital. Muy pocos, muy pocos fuimos a verlo. Muy poquitos, contaditos con los dedos nomás”, indicó.

Kike Suero estuvo presente en el traslado del ataúd de Mondonguito hacia los espacios públicos ligados a su carrera artística.

El entierro de Mondonguito será en Jicamarca

Los restos de José Lorenzo Zubiate Zegarra serán enterrados este sábado 14 de noviembre a las 4.00 p. m. en el camposanto Parque del Recuerdo, ubicado en Jicamarca, San Juan de Lurigancho.

Antes de su traslado al cementerio, el féretro continuará recibiendo el acompañamiento de familiares y personas cercanas. También se prevé un homenaje en la Plaza San Martín, escenario significativo en la historia de Mondonguito como cómico ambulante.

El artista construyó parte de su carrera en las plazas del Centro de Lima antes de llegar a la televisión. Su paso por Trampolín a la fama, Ambulantísimo, Los reyes de la risa y Los ambulantes de la risa lo convirtió en una figura reconocida del humor popular.

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Para Kike Suero, la mejor forma de recordar a Mondonguito será mantener viva la alegría que transmitió en cada escenario. Aunque lamentó la ausencia de muchos conocidos, resaltó que los familiares y amigos que estuvieron presentes cumplieron con acompañarlo hasta el final.

‘Mondonguito’ y su última morada: ¿dónde será enterrado los restos del cómico de la calle?.