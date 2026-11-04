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Entradas de Sporting Cristal vs Alianza Atlético: precios y dónde comprar boletos para final de la Copa de la Liga 2026

El estadio Mansiche de Trujillo acogerá el duelo por el título del torneo nacional. Para la cita del 15 noviembre, los precios oscilan entre los S/ 10 y S/ 108

Entradas Sporting Cristal vs Alianza Atlético: precios y dónde comprar boletos para final de la Copa de la Liga 2026
Entradas Sporting Cristal vs Alianza Atlético: precios y dónde comprar boletos para final de la Copa de la Liga 2026. Crédito: Instagram Copa de la Liga.
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Sporting Cristal y Alianza Atlético definirán la Copa de la Liga 2026 el domingo 15 de noviembre en el estadio Mansiche de Trujillo. La organización puso a disposición las entradas para el partido único que coronará al primer campeón del certamen, con precios diferenciados para niños y adultos.

“¡Los hinchas de Sporting Cristal estarán ubicados en la tribuna Sur y los hinchas de Alianza Atlético en la tribuna Norte!”, informó la cuenta oficial de la competencia. El Mansiche será escenario neutral para una final que, por primera vez, entregará puntos de bonificación para la siguiente temporada de la Liga 1.

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Entradas Sporting Cristal vs Alianza Atlético

Los boletos para la final están disponibles a través de la plataforma Passline, habilitada como canal digital de venta. Los precios en preventa oscilan entre S/ 10 para menores de edad en las tribunas populares y S/ 108 para el sector Hospitality, aunque este último aparece como agotado en la ticketera.

Estos son los precios de las entradas para Sporting Cristal vs Alianza Atlético:

  • Sur Niño: S/ 10
  • Norte Niño: S/ 10
  • Oriente Niño: S/ 20
  • Occidente Niño: S/ 25
  • Preventa Sur: S/ 26,90
  • Preventa Norte: S/ 26,90
  • Preventa Oriente: S/ 58,50
  • Preventa Occidente: S/ 81
  • Preventa Hospitality: S/ 108, agotado
Precio de los boletos para la final de la Copa de la Liga 2026 entre Sporting Cristal y Alianza Atlético.
Precio de los boletos para la final de la Copa de la Liga 2026 entre Sporting Cristal y Alianza Atlético. Crédito: Captura Passline.

La final tendrá lugar en una ciudad que Alianza Atlético conoce por haber utilizado el Mansiche como alternativa de localía en algunos partidos de la temporada. Sporting Cristal, en tanto, buscará trasladar a Trujillo el respaldo de sus seguidores para disputar un nuevo trofeo nacional.

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Primer edición de la Copa de la Liga

La definición del 15 de noviembre determinará al primer campeón bajo la denominación de Copa de la Liga. El torneo, organizado por la Liga de Fútbol Profesional Peruana, reunió a clubes de la Liga 1 y Liga 2 y entregará un incentivo deportivo adicional para el calendario de 2027.

El equipo que levante el trofeo recibirá dos puntos de bonificación en la tabla acumulada de la Liga 1 2027. El subcampeón obtendrá una unidad. Además, el ganador tendría previsto disputar la Supercopa Peruana ante el campeón de la Liga 1 2026.

Sporting Cristal cuenta con antecedentes de títulos en torneos de copa. El cuadro ‘rimense’ conquistó la Copa Bicentenario en 2021, pero no ganó el Torneo del Inca, certamen antecesor. La Copa de la Liga representa, por tanto, una nueva posibilidad de ampliar su palmarés nacional.

Falta poco para conocer al primer campeón de la Copa de la Liga.
Falta poco para conocer al primer campeón de la Copa de la Liga. Crédito: Copa Caliente

Para Alianza Atlético, la final abre la opción de conquistar su primer título profesional. El conjunto de Sullana alcanzó una campaña destacada en el certamen y buscará trasladar esa eficacia a un duelo sin margen de error ante uno de los clubes más ganadores del país.

Así llegaron Sporting Cristal y Alianza Atlético a la final

Sporting Cristal fue el primer equipo en asegurar su clasificación. En la semifinal ante Asociación Deportiva Tarma (ADT), ganó 1-0 en el encuentro de ida, disputado en Tarma, y luego goleó 5-0 en el estadio Alberto Gallardo. El resultado global fue de 6-0.

Alianza Atlético obtuvo el segundo boleto tras eliminar a Sport Boys. El equipo norteño venció 5-2 en el estadio Miguel Grau del Callao y completó la serie con una victoria por 3-0 en el Campeones del 36. De ese modo, selló un contundente 8-2 global.

El Mansiche recibirá así a dos finalistas que llegaron con eficacia ofensiva y solidez en sus respectivas eliminatorias. La venta de entradas ya está en marcha para una definición que pondrá en juego el título y una ventaja inicial en la tabla acumulada de la próxima Liga 1.

Sporting Cristal y Alianza Atlético irán por el título de la Copa de la Liga 2026.
Sporting Cristal y Alianza Atlético irán por el título de la Copa de la Liga 2026. Crédito: ITEA

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