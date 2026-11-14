‘Mondonguito’ y su última morada: ¿dónde será enterrado los restos del cómico de la calle?.

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El humor peruano se prepara para despedir a José Lorenzo Zubiate Zegarra, conocido como ‘Mondonguito’, uno de los rostros más recordados de la comicidad ambulante. Su partida, ocurrida este viernes 13 de noviembre a los 67 años, ha reunido mensajes de cariño de colegas, amigos y seguidores que lo acompañaron durante más de cuatro décadas de trayectoria.

El artista, que convirtió plazas, parques y escenarios televisivos en espacios para provocar risas, tendrá un último recorrido por lugares vinculados con su historia personal y profesional. Familiares y amigos cercanos continuarán acompañando sus restos antes de que reciba sepultura.

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Los restos de Mondonguito serán enterrados este sábado 14 de noviembre a las 4:00 p. m. en el camposanto Parque del Recuerdo, ubicado en Jicamarca, en San Juan de Lurigancho. Antes, el féretro será trasladado a la Plaza San Martín, escenario emblemático de sus años como cómico ambulante.

Antes de su traslado al cementerio, los restos del cómico ambulante recibirán homenajes en lugares que marcaron su vida artística. Según declaró Kike Suero a Infobae Perú, el velatorio continuó en la vivienda de Mondonguito, en San Juan de Lurigancho, donde sus seres queridos lo acompañan tras su salida de la sede central del Ministerio de Cultura, la noche del 13 de noviembre.

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Luego, el féretro será llevado a la Plaza San Martín, uno de los escenarios más importantes de su carrera. En ese espacio del Centro de Lima, Mondonguito desarrolló parte de sus presentaciones como cómico ambulante y construyó una conexión con el público que, con los años, lo llevaría a la televisión peruana.

El último recorrido de ‘Mondonguito’

El último recorrido del humorista incluirá tres espacios relacionados con su historia. El primero es su vivienda en San Juan de Lurigancho, donde familiares y amigos cercanos participan en el velatorio. Desde allí, sus restos serán trasladados a la Plaza San Martín para un homenaje público.

La presencia de Mondonguito en la Plaza San Martín tiene un valor simbólico. Durante años, ese lugar fue escenario de las ruedas de humor que reunían a cómicos ambulantes y decenas de espectadores. Allí, el artista demostró sus habilidades para la improvisación, la narración de chistes y la interacción con las personas que se detenían a verlo.

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Finalmente, la comitiva se dirigirá al camposanto Parque del Recuerdo de Jicamarca. El entierro está programado para las 3.30 p. m., momento en el que se espera la presencia de colegas de la comicidad popular, familiares y seguidores que desean despedirlo.

La partida de José Lorenzo Zubiate Zegarra ha generado mensajes de pesar entre artistas y espectadores. Mondonguito deja una carrera de más de cuatro décadas vinculada con el humor popular, la televisión y los escenarios callejeros.

Familiares, amigos y colegas acompañaron los restos de José Lorenzo Zubiate Zegarra durante el recorrido por el centro de la capital peruana.

La larga carrera artística de ‘Mondonguito’

Mondonguito fue uno de los representantes de la generación de cómicos ambulantes que encontró en las calles una forma de ganarse la vida y construir una carrera. Antes de aparecer en televisión, se presentaba en plazas y parques de Lima, donde dependía de su carisma y de su capacidad para convocar público.

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Su talento llamó la atención de personas vinculadas con Trampolín a la fama, programa conducido por Augusto Ferrando. En 1991, tuvo la oportunidad de participar en el espacio televisivo y se convirtió en uno de los primeros cómicos ambulantes en llegar a señal abierta.

El paso por el programa le permitió ampliar su reconocimiento. Posteriormente, integró producciones como Ambulantísimo, Los reyes de la risa y Los ambulantes de la risa, junto con artistas como Cachay, Kike Suero, Tripita, Danny Rosales, Edwin Aurora y el Cholo Cirilo.

Su personaje se distinguía por los gestos, la espontaneidad y una manera de contar historias que conectaba con el público. Para una generación de televidentes, Mondonguito representa una época en la que los humoristas de las plazas se convirtieron en protagonistas de la televisión peruana.

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Murió Mondonguito

Una vida dedicada al espectáculo

José Lorenzo Zubiate Zegarra nació el 10 de junio de 1959 en Bagua Grande, Amazonas. Durante su niñez se trasladó a Lima y vivió en Comas. Desde pequeño se acercó al mundo artístico al ingresar al circo Tony Perejil.

En el circo aprendió a desenvolverse como payaso, malabarista y alambrista. Esa formación le permitió desarrollar recursos escénicos que más adelante trasladó a las calles y programas de humor.

El nombre de Mondonguito surgió en su etapa escolar. Según contó en entrevistas, el apodo se originó por su gusto por el mondonguito a la italiana, plato que solía compartir con sus compañeros. El sobrenombre se quedó con él y se transformó en la identidad con la que el público lo reconoció durante toda su carrera.

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Su trayectoria también incluyó una etapa internacional. Tras sus años de mayor popularidad en la televisión peruana, viajó a Europa como parte de un intercambio cultural relacionado con la Embajada de Francia en el Perú. Durante aproximadamente 16 años realizó presentaciones en Francia, Italia, Suiza, Alemania y Países Bajos.

Al regresar al país en 2015, retomó sus presentaciones en el Parque Universitario, el Centro de Lima y distintas ciudades. Aunque su presencia en televisión se redujo, mantuvo el afecto de quienes lo seguían desde sus años en las plazas.

‘Mondonguito’ enfrentó una fibrosis pulmonar severa durante sus últimos meses. La enfermedad comprometió su salud y lo llevó a permanecer internado en el Hospital Nacional Cayetano Heredia luego de una descompensación ocurrida en octubre de 2026.

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El cómico peruano Lorenzo Zubiate, conocido como Mondonguito, posa con los brazos cruzados en un espacio exterior.