Sporting Cristal y Alianza Atlético disputarán el título de la Copa de la Liga 2026 en el estadio Mansiche de Trujillo

Escenario definido para la final entre Sporting Cristal y Alianza Atlético. Crédito: RRSS clubes.

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Sporting Cristal y Alianza Atlético definirán la Copa de la Liga 2026 el domingo 15 de noviembre en el estadio Mansiche de Trujillo. El encuentro pondrá frente a frente a los dos equipos que resolvieron con solvencia sus respectivas series de semifinales y pelearán por el primer título de esta competencia.

Las redes oficiales del torneo confirmaron que el recinto trujillano recibirá la final, que se disputará a partido único. La programación aún no ha sido compartida y todavía resta conocer detalles operativos, como la venta definitiva de entradas y la distribución de las tribunas para las hinchadas.

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El Mansiche fue designado como escenario neutral, aunque Alianza Atlético conoce el recinto por sus antecedentes recientes. El conjunto de Sullana ha utilizado el estadio de Trujillo como una de sus alternativas para ejercer la localía, una condición que le permitirá llegar con referencias sobre el campo y el entorno de una ciudad que volverá a recibir un partido de definición.

La opción del Mansiche tomó fuerza después de que el Estadio Monumental quedara descartado para el encuentro que el papa León XIV sostendrá con jóvenes y universitarios el 12 de noviembre. La actividad religiosa, inicialmente prevista en Ate, se trasladó al Estadio Nacional de Lima, lo que dejó sin efecto la posibilidad de emplear el coloso ‘crema’ para la final.

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Sporting Cristal y Alianza Atlético disputarán el título del certamen nacional en Trujillo. Crédito: X Copa de la Liga.

El duelo tendrá además incidencia en la campaña 2027. Según el formato comunicado durante el desarrollo del certamen, el campeón obtendrá dos puntos adicionales para la tabla acumulada de la próxima Liga 1, mientras que el subcampeón sumará una unidad. Ese incentivo añade valor a un partido que reunirá a dos equipos con objetivos vigentes en el Clausura.

Sporting Cristal llega a la definición en un momento favorable. El cuadro ‘celeste’ goleó 5-0 a FC Cajamarca en la fecha 15 y alcanzó los 31 puntos en el Torneo Clausura, cifra que lo mantiene en la disputa por el primer lugar junto con Sport Huancayo y Universitario de Deportes. Alianza Atlético, por su parte, suma 28 unidades y también se mantiene entre los animadores.

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Sporting Cristal dejó en el camino a ADT

Sporting Cristal fue el primer clasificado a la final tras eliminar a Asociación Deportiva Tarma (ADT). En el partido de ida, disputado en Tarma, el equipo ‘rimense’ ganó 1-0 gracias a un gol del brasileño Gabriel Santana. Ese resultado le dio una ventaja que amplió de forma contundente en el encuentro de vuelta.

En el estadio Alberto Gallardo, los dirigidos por Roberto Mosquera se impusieron por 5-0 ante ADT y cerraron la llave con un global de 6-0. La diferencia reflejó la superioridad del cuadro ‘bajopontino’ en una serie donde no recibió goles y aseguró su presencia en el partido por el título con más de un mes de anticipación.

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El cuadro rimense aplastó 5-0 en la vuelta y clasificó a la final del torneo - Crédito: Bicolor .

Alianza Atlético despachó a Sport Boys

Alianza Atlético obtuvo el segundo boleto luego de superar a Sport Boys en una eliminatoria que terminó con un marcador global de 8-2. Los ‘churres’ comenzaron con una victoria por 5-2 en el estadio Miguel Grau del Callao, resultado que les dio una ventaja amplia para afrontar la revancha en el norte del país.

En el partido de vuelta, disputado en el estadio Campeones del 36, el elenco de Sullana venció 3-0 a los rosados. Williams Guzmán, Hernán Lupu y Erick Perleche anotaron en esa jornada, que confirmó la clasificación de un equipo que ahora tendrá la oportunidad de conquistar su primer trofeo de la Copa de la Liga.

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El cuadro chalaco cayó 3-0 en Piura y quedó eliminado del certamen. Los 'churres' van a la final con Sporting Cristal - Crédito: América.

¿Dónde se podrá ver la final entre Sporting Cristal y Alianza Atlético?

La organización todavía no informó de manera oficial cuáles serán las señales encargadas de transmitir la final. En las semifinales, los partidos de la Copa de la Liga estuvieron disponibles a través de América TV, América tvGO, la plataforma Bicolor+ Premium y TV360 by Bitel, por lo que esas opciones aparecen como posibles alternativas para el encuentro decisivo.