Perú

Keiko Fujimori viajará a China y Japón: estas son las reuniones bilaterales que tendrá durante la cumbre APEC 2026

La presidenta se reunirá con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, en el marco de la cumbre de líderes económicos

Tres retratos contiguos de Xi Jinping en un podio, Keiko Fujimori frente a un atril transparente y Sanae Takaichi ante un podio rojo
Keiko Fujimori sostendrá reuniones bilaterales con los mandatarios Xi Jinping y Sanae Takaichi durante su gira oficial por China y Japón. (Agencia Andina/Difusión)
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La presidenta de la República, Keiko Fujimori, emprenderá un viaje oficial a China y Japón entre el 15 y el 20 de noviembre, con el objetivo central de participar en la Cumbre de Líderes de APEC y sostener una serie de reuniones bilaterales con jefes de Estado y de Gobierno de la región Asia-Pacífico. La mandataria partirá de Lima el domingo 15 de noviembre y arribará a la ciudad de Shenzhen al día siguiente, a las 22:20 horas (hora local).

La agenda oficial, difundida por la Agencia Andina, contempla encuentros con mandatarios de América Latina y Asia, así como actividades vinculadas al ámbito empresarial y de cooperación internacional, antes de que la gira concluya en la capital japonesa.

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Tabla con el membrete de la Presidencia del Perú que detalla fechas, horas y actividades oficiales programadas en columnas
Un documento oficial de la Presidencia del Perú detalla las actividades diplomáticas y reuniones bilaterales programadas para la cumbre de APEC en China y Japón. (X/@Presidencia de la República)

Reunión con el presidente de China

Tras una reunión de coordinación con la delegación peruana el martes 17 de noviembre, Fujimori sostendrá, a las 16:30 horas, un encuentro bilateral con el presidente de China, Xi Jinping. La jornada previa incluirá, además, un almuerzo de trabajo con empresarios chinos organizado por la Embajada del Perú, así como una visita al Centro Tecnológico de Shenzhen.

El miércoles 18 de noviembre, la agenda se intensifica con una serie de reuniones bilaterales: con el presidente de Vietnam, To Lam; el sultán de Brunéi, S. M. Hassanal Bolkiah; el primer ministro de Singapur, Lawrence Wong; y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Ese mismo día, la mandataria peruana compartirá un almuerzo con el presidente de Chile, Antonio Kast, y participará en la cena de bienvenida de los Líderes Económicos de APEC.

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Retratos combinados de Keiko Fujimori con traje azul y camisa blanca, y de Xi Jinping con traje oscuro y corbata roja
La mandataria Keiko Fujimori sostendrá un encuentro bilateral con el presidente de China, Xi Jinping, durante las actividades oficiales del foro APEC. (Infobae Perú/Agencia Andina)

Participación en la cumbre y agenda empresarial

El jueves 19 de noviembre, Keiko Fujimori se integrará a la foto oficial de APEC y a la reunión de líderes económicos en el Shenzhen International Communication Center. La jornada continuará con encuentros bilaterales con el primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul; el jefe ejecutivo de Hong Kong, John Lee; la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva; y el presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr.

En paralelo a los compromisos diplomáticos, la agenda incluye espacios de vinculación empresarial, entre ellos una reunión con representantes de Comex Perú y de la US-APEC Business Coalition. Al cierre de la jornada, a las 17:25 horas, la mandataria partirá de Shenzhen con destino a Tokio, donde aterrizará a las 22:20 horas.

Tabla con membrete de la Presidencia del Perú que lista horarios y compromisos oficiales entre el 19 y el 21 de noviembre
El cronograma de la Presidencia del Perú detalla las reuniones bilaterales y actividades oficiales programadas en China y Japón entre el 19 y el 21 de noviembre. (X/@Presidencia de la República)

Agenda bilateral y cooperación en Japón

Ya en territorio japonés, el viernes 20 de noviembre la presidenta sostendrá reuniones con la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, y con el senador Muneo Suzuki, antes de participar en la clausura del Seminario Empresarial Perú-Japón. Por la tarde, a las 14:00 horas, se realizará la reunión cumbre con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, seguida de una ceremonia de firma de instrumentos de cooperación en las siguientes áreas:

  • Gestión del riesgo de desastres y tecnologías de la información
  • Donación de vehículos para bomberos
  • Cooperación agrícola y educativa
  • Minerales críticos

La jornada en Tokio se completará con encuentros con el presidente de Keidanren, Yoshinobu Tsutsui; el diputado Yasutoshi Nishimura; Yohei Sasakawa, de la Nippon Foundation; y la diputada Yuko Obuchi. La mandataria partirá del aeropuerto de Haneda a las 22:55 horas con destino a Lima, con lo que pondrá fin a su gira por ambos países asiáticos.

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