Keiko Fujimori viajará a China y Japón: estas son las reuniones bilaterales que tendrá durante la cumbre APEC 2026

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, emprenderá un viaje oficial a China y Japón entre el 15 y el 20 de noviembre, con el objetivo central de participar en la Cumbre de Líderes de APEC y sostener una serie de reuniones bilaterales con jefes de Estado y de Gobierno de la región Asia-Pacífico. La mandataria partirá de Lima el domingo 15 de noviembre y arribará a la ciudad de Shenzhen al día siguiente, a las 22:20 horas (hora local).
La agenda oficial, difundida por la Agencia Andina, contempla encuentros con mandatarios de América Latina y Asia, así como actividades vinculadas al ámbito empresarial y de cooperación internacional, antes de que la gira concluya en la capital japonesa.
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Reunión con el presidente de China
Tras una reunión de coordinación con la delegación peruana el martes 17 de noviembre, Fujimori sostendrá, a las 16:30 horas, un encuentro bilateral con el presidente de China, Xi Jinping. La jornada previa incluirá, además, un almuerzo de trabajo con empresarios chinos organizado por la Embajada del Perú, así como una visita al Centro Tecnológico de Shenzhen.
El miércoles 18 de noviembre, la agenda se intensifica con una serie de reuniones bilaterales: con el presidente de Vietnam, To Lam; el sultán de Brunéi, S. M. Hassanal Bolkiah; el primer ministro de Singapur, Lawrence Wong; y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Ese mismo día, la mandataria peruana compartirá un almuerzo con el presidente de Chile, Antonio Kast, y participará en la cena de bienvenida de los Líderes Económicos de APEC.
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Participación en la cumbre y agenda empresarial
El jueves 19 de noviembre, Keiko Fujimori se integrará a la foto oficial de APEC y a la reunión de líderes económicos en el Shenzhen International Communication Center. La jornada continuará con encuentros bilaterales con el primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul; el jefe ejecutivo de Hong Kong, John Lee; la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva; y el presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr.
En paralelo a los compromisos diplomáticos, la agenda incluye espacios de vinculación empresarial, entre ellos una reunión con representantes de Comex Perú y de la US-APEC Business Coalition. Al cierre de la jornada, a las 17:25 horas, la mandataria partirá de Shenzhen con destino a Tokio, donde aterrizará a las 22:20 horas.
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Agenda bilateral y cooperación en Japón
Ya en territorio japonés, el viernes 20 de noviembre la presidenta sostendrá reuniones con la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, y con el senador Muneo Suzuki, antes de participar en la clausura del Seminario Empresarial Perú-Japón. Por la tarde, a las 14:00 horas, se realizará la reunión cumbre con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, seguida de una ceremonia de firma de instrumentos de cooperación en las siguientes áreas:
- Gestión del riesgo de desastres y tecnologías de la información
- Donación de vehículos para bomberos
- Cooperación agrícola y educativa
- Minerales críticos
La jornada en Tokio se completará con encuentros con el presidente de Keidanren, Yoshinobu Tsutsui; el diputado Yasutoshi Nishimura; Yohei Sasakawa, de la Nippon Foundation; y la diputada Yuko Obuchi. La mandataria partirá del aeropuerto de Haneda a las 22:55 horas con destino a Lima, con lo que pondrá fin a su gira por ambos países asiáticos.
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