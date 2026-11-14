El Niño Costero no cede y seguirá con magnitud extraordinaria hasta el invierno del 2027, según el Enfen

Un hombre y una mujer caminan por una calle inundada frente a viviendas afectadas por las intensas lluvias en la costa norte de Perú.

Guardar

El Comité Multisectorial Encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) informó que El Niño costero se mantendría con una magnitud extraordinaria hasta el invierno de 2027.

El organismo precisó que el evento, iniciado en marzo de 2026 en la región Niño 1+2, comenzaría luego un debilitamiento progresivo hasta julio. El aviso incorpora proyecciones de lluvias, aumento de caudales, temperaturas por encima de los valores habituales y oleajes que pueden elevar el riesgo de inundaciones en el litoral peruano.

PUBLICIDAD

El comunicado oficial N.° 20-2026, publicado el 13 de noviembre, señala que el calentamiento del mar persiste en gran parte del Pacífico tropical y alcanza su máxima intensidad frente a la costa peruana.

El Enfen también estimó que El Niño en el Pacífico central, correspondiente a la región Niño 3.4, conservaría una magnitud muy fuerte hasta febrero y evolucionaría hacia una condición neutra en junio de 2027.

Costa norte concentraría lluvias de mayor frecuencia e intensidad

Entre noviembre de 2026 y enero de 2027, el comité espera lluvias por encima de lo normal en la costa norte, la sierra norte occidental, la costa central y la sierra central occidental.

PUBLICIDAD

El informe prevé episodios de intensidad moderada a fuerte, con mayor recurrencia en la costa norte. Para el verano, esa tendencia abarcaría toda la costa y se mantendría en sectores de la sierra norte y central occidental.

El documento establece un escenario distinto para la sierra suroriental, la sierra centro oriental y la Amazonía peruana, donde las precipitaciones serían normales o inferiores a los valores habituales.

“Por el contrario, en la sierra sur oriental, sierra centro oriental y la Amazonía, las precipitaciones serían de normales a inferiores; en la región del Titicaca, se esperan precipitaciones inferiores a lo normal”, indicó el Enfen en su comunicado.

PUBLICIDAD

Los ríos de la costa norte también registrarían caudales superiores a los niveles habituales. La previsión comprende los sistemas de Tumbes, Chira, Piura, La Leche y Jequetepeque. El informe pone atención en los ríos Tumbes y Piura, donde los incrementos podrían ser muy superiores. Desde enero de 2027, el comportamiento alcanzaría a los ríos Chillón, Rímac, Lurín, Pisco e Ica, ubicados en la costa central y sur.

Residentes y rescatistas caminan por calles anegadas en una localidad peruana afectada por las intensas lluvias vinculadas al fenómeno El Niño.

Nivel elevado del mar incrementaría el riesgo de inundaciones

El organismo indicó que las temperaturas del aire continuarían muy por encima de los registros acostumbrados en toda la costa. La proyección contempla la posibilidad de nuevos récords durante el verano de 2027. El nivel del mar, a su vez, se mantendría sobre su promedio en todo el litoral, con una mayor elevación en el norte del país.

PUBLICIDAD

Durante diciembre de 2026 y enero de 2027 aumentaría la probabilidad de oleajes anómalos desde el norte, sin descartar eventos provenientes del sur. La coincidencia entre oleajes y nivel elevado del mar puede incrementar los casos de inundación y erosión costera, en especial en playas de baja pendiente. El Enfen recomendó seguir los avisos de la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú.

Los embalses de la costa norte conservarían sus volúmenes actuales o tendrían incrementos ligeros, aunque Tinajones, en Lambayeque, no alcanzaría sus niveles regulares de operación. En el centro y sur, los reservorios seguirían en descenso. El pronóstico menciona el caso de Paucarani, en Tacna, cuyo volumen podría llegar a niveles muy bajos.

PUBLICIDAD

La entidad pidió reforzar la protección de viviendas ubicadas en áreas expuestas a lluvias intensas, inundaciones, movimientos en masa y otros peligros. El próximo reporte oficial del comité está previsto para el 30 de noviembre de 2026.