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Federico Urciuoli se encamina a renovar su contrato con Alianza Atlético tras plausible temporada en Liga 1 2026

Las autoridades del club de Sullana desean prolongar el vínculo del entrenador argentino, quien ha logrado llevar al ‘vendaval’ a luchar codo a codo con elencos grandes en el Torneo Clausura y disputar el título de la Copa de la Liga

Federico Urciuoli, a un paso de prolongar su vínculo con Alianza Atlético. - Crédito: Difusión
Federico Urciuoli, a un paso de prolongar su vínculo con Alianza Atlético. - Crédito: Difusión
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Alianza Atlético quiere retener a Federico Urciuoli, entrenador argentino que ha motorizado por completo al conjunto de Sullana en una temporada encomiable. La dirección deportiva, de hecho, trabaja para presentarle un nuevo contrato, que viene siendo valorado por el estratega.

A Urciuoli le hace ilusión seguir en el ‘vendaval’, sobre todo para fortalecer el proyecto que ha impulsado en la entidad. Al mantenerse un entendimiento general en ambas partes, la renovación está muy bien encaminada y debería oficializarse tras el cierre de la Liga 1 2026.

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Federico Urciuoli llegó a inicios de año a Alianza Atlético en reemplazo de Gerardo Ameli. - Crédito: CONMEBOL
Federico Urciuoli llegó a inicios de año a Alianza Atlético en reemplazo de Gerardo Ameli. - Crédito: CONMEBOL

Así lo ha confirmado el argentino en diálogo con Fútbol Como Cancha de RPP: “Estoy cómodo en Perú, aunque obviamente la adaptación es dura. La geografía, los viajes, hay muchos equipos de altura y todo se hace un poco más trabajoso”.

No rechazaría una oportunidad de seguir quedándome, estamos hablando para una renovación”, sumó el profesional que ha revitalizado a cada uno de los integrantes del equipo que sueña con dar el gran golpe en el Torneo Clausura 2026.

El equipo ’churre’ le endosó una nueva goleada a Sport Boys y se clasificó a la final del certamen, donde se medirá a Sporting Cristal. Crédito: Inka Digital TV.

Federico Urciuoli llegó nada más empezando el periodo a Alianza Atlético para reemplazar en el cargo de director técnico a su compatriota Gerardo Ameli, a quien no se le renovó su vínculo pese a devolver al conjunto ‘churre’ a una Copa Sudamericana después de cerca de dos décadas.

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Aquella decisión desconcertó a la fanaticada, la misma que cuestionó la contratación de un Urciuoli sin mayores pergaminos, sobre todo para afrontar un escenario internacional. Sin embargo, el argentino se puso inmediatamente manos a la obra y en corto tiempo impuso su sello e insufló de fortaleza al elenco.

Federico Urciuoli – Alianza Atlético – Liga 1 – Perú – deportes – 28 abril
Federico Urciuoli ofreció su primer espectáculo en Liga 1 al superar a Universitario, en el Monumental. - Crédito: Alianza Atlético

Su primera nota aprobatoria a los mandos de Alianza Atlético se dio rápido al superar la Fase Previa de la CONMEBOL Sudamericana, en cancha neutral como el Mansiche, al superar a Deportivo Garcilaso con anotaciones de Franchesco Flores y Franco Coronel.

Con ese logro, los ‘churres’ accedieron a la Fase de Grupos, quedando sembrados en una complicada serie con Club Atlético Tigre (ARG), América de Cali (COL) y Macará (ECU). Cada enfrentamiento fue un ejercicio táctico para ‘Fede’ desde la zona técnica y por más esfuerzo volcado el equipo no pudo sumar victorias, quedando eliminado.

El delantero entró desde el banco de suplentes y puso el empate con gran definición - Crédito: DSports.

En paralelo, Urciuoli tuvo que afrontar el Torneo Apertura, donde presentó una serie de resultados inconsistentes que impedían la progresión del equipo. No fue hasta la mitad del periodo cuando se dio el punto de inflexión tras derrotar, en su fortín, a Universitario con un doblete de Valentín Robaldo.

A partir de entonces, Alianza Atlético agarró viada y se posicionó mucho mejor en la clasificación, aunque su mejor versión pudo apreciarse en la marcha del Torneo Clausura al alcanzar los primeros lugares con un fútbol estiloso.

Alianza Atlético – Sport Boys – Universitario de Deportes – Liga 1 – Perú – deportes – 12 octubre
Alianza Atlético, finalista de la Copa de la Liga 2026. - Crédito: ITEA

Eso sí, el escaparate por excelencia del ‘vendaval’ ha sido la Copa de la Liga, la cual asumió con mucha responsabilidad desde su debut. Empleando su oncena habitual, dándole entrada a algunos efectivos relegados, superó la Fase de Grupos y fue dejando en el camino a rivales en la Fase Eliminatoria.

El último que quedó alejado fue el Sport Boys, encajando ocho goles en dos llaves. Por el título, los de Federico Urciuoli se enfrentarán a Sporting Cristal a mediados de noviembre, en Trujillo.

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