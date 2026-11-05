Yoshimar Yotún, Maxloren Castro y Luis Iberico activan alerta en Sporting Cristal: responden al llamado de Perú a puertas del título de Copa de Liga 2026

Maxloren Castro, Yoshimar Yotún y Luis Iberico pueden representar ausencias de cara a la definición de la Copa de la Liga 2026. - Crédito: Sporting Cristal

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La lista descubierta por Mano Menezes para encarar el Perú vs Bolivia trajo consigo la citación de Yoshimar Yotún, Maxloren Castro y Luis Iberico, tres efectivos claves de Sporting Cristal. Con esos llamados, futbolistas deberán abandonar temporalmente la disciplina del Rímac para moverse hacia San Luis.

Las ausencias representan una enorme incomodidad para los ‘cerveceros’, debido a que en la misma semana en la que se desarrollará el partido amistoso también se disputará la definición por el título de la Copa de la Liga frente a Alianza Atlético, en el Mansiche.

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Yoshimar Yotún ofrece un alto nivel en Sporting Cristal. - Crédito: Difusión

Por la proximidad de las fechas, en teoría, Cristal daría por perdidos a los recientes seleccionados, pero no se descarta que la directiva de la entidad plantee un escenario de emergencia: no bien culmine el duelo preparatorio, solicitar el retorno de los pilares para que se unan a la delegación que se desplazara hacia la ciudad de Trujillo, sede designada para el último partido del certamen.

En caso el plan de regreso se haga oficial, la palabra final la tendrá el propio Mano Menezes. En principio parece que no existiría ningún problema, dado que la selección peruana solo ha fijado un amistoso en una ventana de dos, lo que facilitaría la potencial petición desde La Florida.

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El delantero se sacó a los defensas rivales y definió con mucha calidad - Crédito: L1MAX.

Para Roberto Mosquera es fundamental tener en el plantel a Yotún, Castro e Iberico, quienes han ofrecido demasiadas soluciones en tramos determinados y podrían marcar una enorme diferencia en el último partido de la Copa Caliente 2026.

En un caso no proceda la intención de Sporting Cristal o los puntuales lleguen contra el tiempo, al cuerpo técnico del club no le quedará más remedio que echar mano de sus alternativas, las cuales han ganado regular pista en el torneo alterno que puede quedarse en las vitrinas del Rímac.

Maxloren Castro en un duelo individual con Marco Huamán. - Crédito: ITEA

Último paso

Con el retorno de Roberto Mosquera a la dirección técnica, Cristal se revitalizó en todos los sentidos. La recuperación agarró mucha forma en la Copa de la Liga, que inicialmente fue un banco de pruebas hasta que se convirtió en un objetivo capital en la temporada.

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La marcha de los ‘bajopontinos’ fue inmaculada en la Fase de Grupos. Ningún contrincante pudo plantarle cara. Las dificultades, sin embargo, surgieron nada más arranco la Fase Eliminatoria. Un apuro mayúsculo pasó con Bentín Tacna Heroica, que forzó una dramática tanda de penales que quedó a favor de los capitalinos.

El cuadro rimense aplastó 5-0 en la vuelta y clasificó a la final del torneo - Crédito: Bicolor .

Superado ese duro obstáculo, Cristal avanzó con mayor soltura en la Copa Caliente. Con mucha autoridad se llevó por delante a Sport Huancayo (cuartos de final) y mantuvo la tendencia al arrollar a la Asociación Deportiva Tarma (semifinales).

El lance por el título será contra Alianza Atlético, de muy buena dinámica a lo largo del año y que cuenta con una oportunidad inmejorable para alzar su primer título en el profesionalismo de Perú.

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Entradas Sporting Cristal vs Alianza Atlético: precios y dónde comprar boletos para final de la Copa de la Liga 2026. Crédito: Instagram Copa de la Liga.

A raíz de la misma del papá León XIV en el estadio Nacional, la sede para la final de la Copa de la Liga se trasladó al estadio Mansiche para el domingo 15 de noviembre.

El campeón no solo levantará el trofeo que lo acredita como ganador, también se hará de dos unidades adicionales para el arranque de la Liga 1 2027, mientras que el subcampeón solo obtendrá un punto.