Tania Libertad ya está en Zaña y se prepara para cantar ante el papa León XIV

Tanía Libertad ya se encuentra en Zaña para cantar ante el papa León XIV

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La cantante peruana Tania Libertad ya se encuentra en Zaña, distrito de Lambayeque donde nació, para ofrecer una interpretación especial de Ave María, de Franz Schubert, durante el encuentro de oración que encabezará el papa León XIV este sábado 14 de noviembre en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo.

La artista, radicada en México desde hace 46 años, regresó a su tierra natal para formar parte de las actividades por el Año Jubilar. Su participación se producirá durante la clausura de la conmemoración por los 300 años de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo, arzobispo de Lima.

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De acuerdo con medios de comunicación, Tania Libertad llegó acompañada por amistades y miembros de su equipo de trabajo. La intérprete vestía una túnica negra y lentes oscuros durante su arribo a Zaña, donde se prepara para cantar ante el pontífice.

El regreso de Tania Libertad a su tierra natal

La cantante explicó que aceptó la invitación como una oportunidad para volver al lugar donde nació. Su presencia en Zaña tendrá un significado personal, ya que interpretará una de las obras más conocidas del repertorio religioso frente al papa León XIV y ante los asistentes al encuentro de oración.

“Para mí es una maravilla poder regresar a mi tierra, a Zaña, para poder cantar este Ave María de Schubert, que se lo quiero ofrecer con mucha admiración y con mucho amor a mi tierra y al Papa”, expresó la intérprete en una entrevista con RPP.

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Libertad también reconoció que su participación en la jornada papal no estaba contemplada inicialmente en su agenda. “Es algo que no lo tenía previsto, salió así de pronto”, añadió la artista, quien reside en México desde hace más de cuatro décadas.

La presentación de Ave María tendrá lugar en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, escenario elegido para el encuentro de oración de la tarde. Allí, el papa León XIV clausurará las actividades del Año Jubilar, en una ceremonia que reunirá a comunidades vinculadas a la figura del arzobispo de Lima.

La presencia de Tania sumará un momento musical a una jornada marcada por las celebraciones religiosas. La cantante ofrecerá la obra de Franz Schubert como un homenaje a Zaña, el distrito lambayecano en el que nació, y al pontífice que llegará al santuario como parte de su visita apostólica al Perú.

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Tania Libertad interpretará el “Ave María” de Franz Schubert durante el encuentro de oración que encabezará el papa León XIV en Zaña.

La agenda de León XIV antes de llegar a Zaña

El papa León XIV desarrolló este sábado 14 de noviembre una de las jornadas centrales de su visita apostólica al Perú. Sus actividades comenzaron en Chiclayo, donde encabezó la coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María.

Durante esa celebración, el pontífice se refirió a la Virgen Inmaculada como intercesora. “Hemos reconocido en esta celebración a santa María, tu esclava, como nuestra madre, nuestra reina”, afirmó ante los fieles reunidos en la catedral chiclayana.

Luego, León XIV viajó a Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca, para celebrar una misa ante miles de fieles. El papa aterrizó en helicóptero, rindió homenaje a la imagen del Señor del Costado y recorrió las calles de la localidad a bordo del papamóvil antes de dirigirse a la explanada.

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En su homilía, el pontífice llamó a impulsar los cambios necesarios desde la paz y la oración. También pidió a los asistentes que mantengan la confianza en Dios como parte de sus aspiraciones y proyectos.

“Es la fe lo que los hace grandes en sus aspiraciones y proyectos”, sostuvo León XIV ante los peregrinos congregados en Santa Cruz de Succhabamba. Sus palabras formaron parte de una jornada que incluyó celebraciones en Chiclayo y Cajamarca antes de su traslado a Lambayeque.

El domingo 15 de noviembre de 2026, León XIV rezará el Ángelus en la Plaza Mayor de Cusco, a 3.400 metros de altitud, en el primer acto de este tipo celebrado en el Perú desde que Francisco lo hiciera en Lima en 2018. (Andina)

El encuentro de oración en el Santuario de Santo Toribio

La agenda del papa continuará por la tarde en Zaña, Lambayeque, con el encuentro de oración en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo. La ceremonia servirá como clausura del Año Jubilar por los 300 años de la canonización del arzobispo de Lima.

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El regreso del pontífice al norte peruano tiene un significado especial por su vínculo previo con esa zona del país. Robert Prevost desarrolló parte de su misión religiosa en comunidades del norte antes de convertirse en el papa León XIV.

Su visita a Zaña representará, por ese motivo, un reencuentro con comunidades vinculadas a su trayectoria pastoral. El encuentro en el santuario combinará la oración, las actividades jubilares y la interpretación de Tania Libertad, quien volverá a cantar en la localidad donde nació.

La participación de la artista peruana se integrará a una de las últimas actividades previstas para el pontífice durante la jornada. Con Ave María, Tania Libertad dedicará su presentación a Zaña y al papa León XIV, tal como expresó antes de su llegada al distrito lambayecano.

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La cantante peruana interpretará Ave María, de Franz Schubert, ante el papa León XIV.