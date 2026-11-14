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Maxloren Castro se centra en Sporting Cristal y aún no piensa en ofertas del extranjero tras primer gol con Perú: “Después se verá”

El atacante de 18 años anotó su nombre en el luminoso de Matute en la victoria del conjunto de Mano Menezes frente a Bolivia por fecha FIFA

El futbolista de la selección peruana ha ofrecido declaraciones antes del viaje a Trujillo y luego de su estreno goleador con la 'bicolor'. Crédito: X Jax Latin Media.
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En la noche del último viernes, Maxloren Castro tuvo su estreno goleador con la selección peruana al marcar el 2-0 ante Bolivia y al día siguiente, se unió a la delegación de Sporting Cristal que viajará a Trujillo para definir el título de la Copa de la Liga 2026.

El extremo dejó atrás la celebración por su primer tanto con la ‘bicolor’ para incorporarse al plantel dirigido por Roberto Mosquera, que afrontará una definición ante Alianza Atlético de Sullana. El estreno con Perú llegó en Matute, donde Castro ingresó en el complemento y selló el triunfo nacional con una definición colocada.

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A sus 18 años, el atacante atraviesa un tramo de alta exigencia entre la selección y Sporting Cristal. Pese a que su anotación volvió a ponerlo bajo la atención de clubes del exterior, el futbolista remarcó que su prioridad inmediata está en el conjunto rimense. Su foco está en Cristal antes de pensar en decisiones sobre su futuro.

“La verdad que muy feliz, muy contento por el gol de ayer. Es muy importante para la carrera y voy a seguir trabajando para lograr muchas cosas”, declaró en conversación con ‘Jax Latin Media’, en las inmediaciones del aeropuerto Jorge Chávez. El jugador valoró el momento, aunque evitó extenderse sobre un posible salto internacional. Castro celebró su gol con un mensaje de continuidad.

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Maxloren Castro centra su atención en Sporting Cristal tras estreno goleador con la selección peruana.
Maxloren Castro centra su atención en Sporting Cristal tras estreno goleador con la selección peruana. Crédito: Instagram Sporting Cristal.

La agenda también exige una rápida recuperación física y mental. Tras disputar el amistoso ante Bolivia, el extremo se sumó al viaje de Sporting Cristal rumbo a Trujillo, donde el cuadro ‘celeste’ buscará cerrar la temporada con un título. El calendario no admite pausas para uno de los futbolistas jóvenes con mayor presencia en el equipo. La Copa de la Liga aparece como su siguiente desafío.

Sobre la acumulación de encuentros, Castro aseguró que la rutina del plantel permite afrontar este tipo de exigencias. “Es parte del trabajo, es parte del día a día que hacemos nosotros. Creo que ya estamos acostumbrados a esto y vamos a seguir así hasta lograr y conseguir cosas”, sostuvo el atacante, que apunta a mantener su rendimiento. La seguidilla de partidos no altera su planificación.

Consultado por las opciones que podrían surgir desde otras ligas después de su actuación con Perú, el jugador optó por la cautela. “Yo estoy tranquilo, estoy enfocado en el partido, en lo que tengo que hacer y ya después se verá qué hay”, respondió. “Después se verá”, remarcó al referirse a las propuestas que podrían llegar.

Así fue el primer gol de Maxloren Castro con la selección peruana

El tanto de Castro llegó en los minutos finales del amistoso ante Bolivia. El atacante recibió el balón cerca del área y sacó un remate de derecha, colocado y lejos del alcance del arquero Carlos Lampe. La acción estableció el 2-0 definitivo para el equipo peruano. Un remate colocado selló la noche en Matute.

El extremo anotó su primer tanto con la selección mayor. Y lo hizo de gran forma - Crédito: Bicolor .

La anotación representó su primera celebración con la selección absoluta y se añadió a su producción con Sporting Cristal durante la temporada. En la Liga 1, registra cuatro goles y tres asistencias, cifras que reflejan su participación en el frente ofensivo rimense. Cuatro goles en Liga 1 respaldan su momento.

¿Cuándo juega Sporting Cristal la Copa de la Liga 2026?

Sporting Cristal enfrentará a Alianza Atlético de Sullana el domingo 15 de noviembre, desde las 17:00, en el estadio Mansiche de Trujillo. El partido definirá al campeón de la Copa de la Liga 2026 y reunirá a dos equipos que buscarán cerrar el año con un trofeo.

Castro aspira a trasladar el impulso de su estreno goleador con Perú a la definición con el cuadro rimense. La cita en el Mansiche será su siguiente oportunidad para aportar en un plantel que llega a uno de los encuentros decisivos de la temporada.

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