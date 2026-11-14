Agenda del papa León XIV del domingo 15: todas las actividades y locaciones del santo padre en su penúltimo día en Perú

León XIV partirá de la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo, en Chiclayo, a las 07:50 a. m. rumbo a Cusco. Así concluirá su visita a Lambayeque, donde fue obispo entre 2015 y 2023. Su llegada a la Ciudad Imperial está prevista para las 10:00 a. m. Foto: EFE

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El papa León XIV cumplirá este domingo 15 de noviembre una de las jornadas más intensas de su visita apostólica al Perú. El recorrido comprenderá cuatro ciudades de distintas regiones: partirá de Chiclayo, llegará a Cusco y Pucallpa, y regresará a Lima por la noche. La agenda combina encuentros con fieles, representantes de comunidades religiosas y pueblos originarios, además de una misa multitudinaria en la Amazonía.

La programación comenzará a las 07:50 a. m. con el vuelo desde Lambayeque hacia la Ciudad Imperial y concluirá después de las 08:20 p. m., cuando el avión papal aterrice en el Callao. Durante el día, Robert Francis Prevost participará en ceremonias religiosas en Cusco y Ucayali, antes de trasladarse a la Nunciatura Apostólica, donde descansará para cumplir las actividades de su último día en el país.

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El papa deja Chiclayo para iniciar su recorrido por Cusco

La jornada empezará en la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo, en Chiclayo. A las 07:50 a. m., León XIV abordará el avión papal para dejar Lambayeque, región donde desarrolló parte de su trayectoria religiosa como obispo de la diócesis de Chiclayo entre 2015 y 2023. Su siguiente destino será Cusco, adonde tiene previsto llegar a las 10:00 a. m.

El arribo se realizará en el Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete, donde será recibido oficialmente. Desde allí, el pontífice abordará una camioneta Chevrolet Colorado adaptada como papamóvil para recorrer aproximadamente ocho kilómetros hacia el centro histórico y la zona alta de la ciudad. El trayecto contempla las avenidas Velasco Astete, 28 de Julio, Garcilaso y El Sol, además de las calles Plateros, Saphy y Don Bosco, entre otras vías.

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El Papa León XIV hace su entrada triunfal en Zaña. Acompañado por una escolta de jinetes amazonas, este evento marca un hito en la historia de la ciudad.

Encuentro con fieles y entrega de la Rosa de Oro en Cusco

A las 10:30 a. m., el santo padre llegará a la explanada del Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman, donde sostendrá un encuentro con fieles, hermandades y representantes de la piedad popular andina. Para esta actividad se estima un aforo de entre 75.000 y 85.000 personas. Las autoridades municipales y eclesiásticas proyectan que entre 200.000 y 300.000 ciudadanos se movilicen durante la estadía del pontífice en la ciudad, cuyo despliegue de seguridad contará con 4.500 efectivos policiales.

Uno de los momentos centrales será la entrega de la Rosa de Oro a la imagen de la Virgen de Belén, patrona jurada del Cusco. Se trata de una de las distinciones pontificias más importantes. Durante la ceremonia, León XIV pronunciará un discurso dirigido a los asistentes. La parte musical estará a cargo de un ensamble de cuerdas de la Orquesta Sinfónica del Cusco y un coro polifónico integrado por 50 personas, que interpretarán composiciones sacras y tradicionales en quechua y latín, como Hanajpacha Kusikuynin, Salve Regina, Tota pulchra y Mamacha de Belén.

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La siguiente actividad está programada para las 11:45 a. m. en la Plaza Mayor, frente a la Basílica Catedral de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María, también conocida como Hawkaypata. Se espera la presencia de entre 35.000 y 50.000 devotos en la explanada. Desde el atrio catedralicio, donde estarán expuestas imágenes religiosas históricas de la ciudad, el Papa encabezará el rezo del Ángelus y ofrecerá su bendición apostólica.

Una vez concluida la ceremonia, el pontífice regresará al aeropuerto en el papamóvil. Su vuelo hacia la región Ucayali está previsto para la 01:05 p. m., con llegada a Pucallpa a las 02:30 p. m.

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En un acto religioso en Zaña, el pontífice se dirige a los asistentes frente a un micrófono para dar inicio a un momento de oración. Junto a él, un obispo asiste sosteniendo el texto de la ceremonia ante un fondo con telas blancas y amarillas. La intervención se enmarca en la clausura del año jubilar por el tercer centenario de la canonización de santo Toribio de Mogrovejo.

Pucallpa: encuentro con pueblos amazónicos y misa en La Videnita

La visita a la Amazonía central comenzará con un encuentro a las 03:00 p. m. en el Malecón Puerto Callao, ubicado en el distrito de Yarinacocha, a orillas de la laguna del mismo nombre. Allí, León XIV se reunirá con misioneros, misioneras y delegaciones de 21 pueblos originarios, entre ellos representantes de las comunidades shipibo-konibo, asháninka y kukama. Algunos llegarán al puerto mediante embarcaciones fluviales tradicionales.

Como parte de esta actividad, el santo padre bendecirá y regará un árbol de shihuahuaco, acompañado por niños y líderes indígenas. El gesto estará vinculado con la defensa de la ecología integral y la conservación de los bosques amazónicos.

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A las 04:45 p. m., el Papa presidirá una misa en la Villa Deportiva Regional de Ucayali, conocida como «La Videnita». El recinto tendrá un aforo habilitado de hasta 70.000 asistentes, quienes podrán ingresar con entradas nominativas gratuitas. Esta será la tercera celebración eucarística multitudinaria de su recorrido por el país, después de las realizadas en Pimentel y Santa Cruz de Succhabamba. Para la ceremonia se utilizará mobiliario litúrgico elaborado artesanalmente por internos del penal de Pucallpa.

El desplazamiento hacia el recinto religioso contempla otro recorrido en papamóvil, de aproximadamente 7,4 kilómetros. La ruta oficial partirá de la Plaza de Armas, junto a la Catedral de Pucallpa, y continuará por los jirones Tacna, Sucre y Tarapacá, además de las avenidas Sáenz Peña, Centenario, Aviación y Túpac Amaru.

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Revive los momentos más conmovedores de la visita del Papa León XIV a Zaña. Desde su llegada hasta su cálida interacción con niños y multitudes.

Regreso a Lima para la última jornada de la visita

La agenda en Ucayali terminará con el vuelo de retorno a la capital, programado para las 07:05 p. m. El avión papal aterrizará a las 08:20 p. m. en la Base Aeronaval del Callao, correspondiente al Grupo Aéreo N.º 8. Desde ese punto, León XIV se trasladará por vía terrestre hacia la Nunciatura Apostólica, ubicada en Jesús María, donde pasará la noche.

El lunes 16 de noviembre será el último día de su visita al Perú. Entre las actividades previstas figuran un encuentro con las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, una misa de despedida en la Base Aérea Las Palmas junto a la imagen del Señor de los Milagros y el vuelo de regreso a Roma, programado para la 01:45 p. m.

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