Crimen y Justicia

Fuerte explosión en Lanús por la rotura de un caño maestro de gas en medio de una reparación

Una máquina dañó una cañería durante trabajos de renovación de redes de MetroGAS; bomberos combaten el fuego y Defensa Civil evacúa viviendas linderas

@capocchisandra
Guardar

Una explosión seguida de incendio se registró en el centro de Remedios de Escalada, en el partido de Lanús, donde trabajan los bomberos para apagar el fuego. Las imágenes difundidas desde la zona muestran llamas de gran intensidad.

Según pudo saber Infobae, la explosión se originó luego de que una máquina dañara un caño de distribución de gas en medio de trabajos realizados por la distribuidora Metrogas.

PUBLICIDAD

La explosión se registró a las 9:44, en la avenida Irigoyen e Iberlucea, en una zona comercial de gran afluencia. Hay personas heridas que fueron trasladadas de emergencia.

@capocchisandra

Walter, un comerciante que tiene su local a tres cuadras del lugar, contó que escuchó una fuerte explosión. Ratificó que una empresa distribuidora de gas realizaba un cambio de medidores en el área.

Ariana, otra vecina de Remedios de Escalada, describió el impacto que tuvo la detonación en el barrio. “Fue horrible, se sintió como un trueno muy fuerte”, afirmó.

La mujer señaló que las calles de la zona estaban cortadas porque se realizaban tareas sobre caños de gas. También destacó la rápida llegada de los bomberos. “Estoy temblando, fue horrible”, agregó.

PUBLICIDAD

Mapa: la esquina en donde se originó el fuego

Noticia en desarrollo

Temas Relacionados

ExplosiónIncendio

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Juicio a “Pity” Álvarez, en vivo: la defensa del músico presenta su alegato en la última audiencia antes del veredicto

La jornada comenzará este viernes a las 12, luego de que la Fiscalía solicitara 18 años y seis meses de prisión para el ex Viejas Locas. Los jueces darán a conocer el fallo el próximo viernes 20 de noviembre

Juicio a “Pity” Álvarez, en vivo: la defensa del músico presenta su alegato en la última audiencia antes del veredicto

Detuvieron en Entre Ríos a dos sospechosos vinculados al terrorista italiano prófugo: ¿escapó a Uruguay?

Ambos acusados de asistir a Leonardo Bertulazzi fueron capturados en Entre Ríos por la Policía Federal tras una ola de allanamientos en CABA. Qué les encontraron

Detuvieron en Entre Ríos a dos sospechosos vinculados al terrorista italiano prófugo: ¿escapó a Uruguay?

La Justicia autorizó extraditar a Estados Unidos a los ladrones chilenos acusados de asaltar a Del Potro y al marido de Taylor Swift

La decisión fue tomada por el juez federal Sebastián Ramos. Bastián Jiménez e Ignacio Zuñiga están presos en Marcos Paz desde mayo último, tras intentar abordar un micro en Retiro con circulares rojas de Interpol en su contra

La Justicia autorizó extraditar a Estados Unidos a los ladrones chilenos acusados de asaltar a Del Potro y al marido de Taylor Swift

Mientras un cirujano de Chubut operaba de urgencia, le robaron su computadora con información clave

La notebook sustraída contenía archivos de trabajo y proyectos del Hospital Zonal Esquel, entre ellos una iniciativa para realizar ablaciones de órganos y enviar las donaciones al INCUCAI

Mientras un cirujano de Chubut operaba de urgencia, le robaron su computadora con información clave

Apuñalaron a un joven durante un partido de fútbol amateur en Santiago del Estero

Ocurrió en Añatuya. El damnificado identificó por un alias al hombre que, según su relato, extrajo un arma blanca luego de un intercambio verbal y lo hirió en la cadera

Apuñalaron a un joven durante un partido de fútbol amateur en Santiago del Estero

DEPORTES

Lionel Messi volverá a jugar en Argentina: Inter Miami disputará un amistoso ante River Plate en el Monumental

Lionel Messi volverá a jugar en Argentina: Inter Miami disputará un amistoso ante River Plate en el Monumental

Argentina comenzará la era post Messi con un choque ante Uruguay: hora, TV y formaciones

El comunicado del club de rugby cordobés tras la salvaje agresión de un entrenador de la institución en una pizzería

Oficial: Mauricio Pochettino dejará la selección de Estados Unidos y se convertirá en entrenador de Manchester United

Raphinha se defendió al borde del llanto luego de la polémica que generó en Brasil tras su pedido a Ancelotti

TELESHOW

Aerobic, estética ochentosa y una frase viral: así fue el regreso a la música de Nicole Neumann con Martín Cirio

Aerobic, estética ochentosa y una frase viral: así fue el regreso a la música de Nicole Neumann con Martín Cirio

Rompió el silencio la pareja de Hernán de Mala Fama tras las versiones de una escandalosa pelea en las grabaciones de PH: Podemos Hablar

“No sabemos por qué lo decidiste”: el desgarrador adiós de Los Palmeras a Marcos Camino y la promesa sobre el futuro de la banda

El crudo relato de Ulises Bueno sobre su depresión y los excesos: “Toqué fondo mal, tuve pensamientos oscuros”

Polémica en la grabación de PH: Podemos Hablar por una pregunta de Rocío Robles a Daniela Celis: “Se me transformó la cara”

INFOBAE AMÉRICA

Nuevas Ideas inscribió a sus candidatos a alcaldes en El Salvador para competir por 44 municipios

Nuevas Ideas inscribió a sus candidatos a alcaldes en El Salvador para competir por 44 municipios

Un adolescente de 14 años es hallado sin vida en Managua y la policía investiga dos hipótesis

La sequía pone en riesgo 6.9 millones de quintales de granos básicos en El Salvador

Condenaron a un año de prisión a una madre y su hija por ocultar más de USD 117,000 en un aeropuerto de Panamá

“Creo en el proyecto de Bukele”: haitiano besa bandera de El Salvador tras toma de estadio controlado por pandillas desde 2024