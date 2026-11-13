Fuerte explosión en Lanús por la rotura de un caño maestro de gas en medio de una reparación

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Una explosión seguida de incendio se registró en el centro de Remedios de Escalada, en el partido de Lanús, donde trabajan los bomberos para apagar el fuego. Las imágenes difundidas desde la zona muestran llamas de gran intensidad.

Según pudo saber Infobae, la explosión se originó luego de que una máquina dañara un caño de distribución de gas en medio de trabajos realizados por la distribuidora Metrogas.

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La explosión se registró a las 9:44, en la avenida Irigoyen e Iberlucea, en una zona comercial de gran afluencia. Hay personas heridas que fueron trasladadas de emergencia.

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Walter, un comerciante que tiene su local a tres cuadras del lugar, contó que escuchó una fuerte explosión. Ratificó que una empresa distribuidora de gas realizaba un cambio de medidores en el área.

Ariana, otra vecina de Remedios de Escalada, describió el impacto que tuvo la detonación en el barrio. “Fue horrible, se sintió como un trueno muy fuerte”, afirmó.

La mujer señaló que las calles de la zona estaban cortadas porque se realizaban tareas sobre caños de gas. También destacó la rápida llegada de los bomberos. “Estoy temblando, fue horrible”, agregó.

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Mapa: la esquina en donde se originó el fuego

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