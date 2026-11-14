Perú registra un crecimiento histórico de vicuñas y alcanza los 364 mil ejemplares en 16 regiones del país

Una vicuña recorre el pastizal andino en Perú, donde la población de la especie alcanzó los 364.467 ejemplares según los resultados del censo nacional de 2025. (Foto: Serfor)

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La silueta de la vicuña, presente en el Escudo Nacional, representa una de las mayores riquezas naturales del Perú. Su conservación también cuenta una historia de recuperación: el país registra actualmente 364.467 ejemplares distribuidos en 16 regiones, una población que creció 448 % respecto a 1994, según los resultados del V Censo Nacional de Vicuñas 2025. La cifra refleja el avance de las acciones destinadas a proteger a esta especie de los Andes.

El crecimiento no se distribuye de manera uniforme en el territorio. Arequipa encabeza el registro nacional con 81.575 vicuñas, mientras que Huancavelica, Puno, Ayacucho, Junín y Apurímac también reportaron incrementos importantes. Detrás de estos resultados está el trabajo de las comunidades campesinas altoandinas, que participan en la conservación y el manejo de los animales.

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El aumento de ejemplares también tiene una dimensión económica. La fibra de vicuña, reconocida por su finura y alto valor comercial, permite desarrollar una actividad productiva que beneficia directamente a más de 70 mil familias. Su aprovechamiento se realiza mediante prácticas ancestrales que buscan obtener este recurso sin poner en riesgo la vida de los animales.

Un grupo de vicuñas pasta en los Andes de Perú, donde la población de esta especie aumentó un 448 % desde 1994 según los resultados del censo nacional. (Foto: Serfor)

Arequipa concentra la mayor población de vicuñas en el Perú

El V Censo Nacional de Vicuñas se realizó entre septiembre y octubre de 2025 mediante el método de conteo directo. En el proceso participaron el Serfor, los gobiernos regionales y las comunidades campesinas altoandinas, cuya intervención resulta fundamental para la protección de esta especie en los ecosistemas de la puna.

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De acuerdo con los resultados, Arequipa ocupa el primer lugar en población nacional, con 81.575 ejemplares. También se identificaron incrementos importantes en Huancavelica, Puno, Ayacucho, Junín y Apurímac, regiones donde la conservación de la vicuña representa una actividad vinculada tanto al patrimonio natural como a la economía de sus habitantes.

El organismo presentó el libro V Censo Nacional de Vicuñas 2025: Resultados y desafíos para una gestión sostenible, que reúne los principales hallazgos del estudio. La publicación, cuyo diseño e impresión recibieron el apoyo de la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ), permitirá contar con información oficial para la investigación, la planificación y la toma de decisiones.

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Un grupo de vicuñas permanece en el altiplano de Perú, país que registra 364.467 ejemplares de esta especie tras los resultados del V Censo Nacional de Vicuñas 2025. (Foto: Serfor)

La fibra de vicuña beneficia a más de 70 mil familias altoandinas

La recuperación de esta especie también abre oportunidades económicas para las poblaciones que habitan en las zonas altoandinas. Según el Midagri, unas 400 comunidades campesinas y 300 asociaciones cuentan con autorización del Serfor para realizar actividades de manejo de vicuñas. Este trabajo beneficia directamente a más de 70 mil familias.

Durante 2025, el Perú exportó fibra de vicuña por un valor de US$ 6,02 millones. Los productos elaborados a partir de este recurso llegaron a 20 países, gracias a las características de una fibra reconocida internacionalmente por su finura y calidad. Su comercialización permite vincular el trabajo de las comunidades con mercados especializados de productos textiles de alto valor.

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Mujeres de una comunidad campesina confeccionan sombreros con fibra de vicuña en un taller textil del Perú. (Foto: Serfor)

El aprovechamiento de este recurso se desarrolla mediante los chaccus, una práctica ancestral que consiste en capturar, esquilar y liberar a los ejemplares vivos. Esta actividad permite obtener la fibra sin sacrificar a los animales y mantener las condiciones necesarias para su conservación. La tradición también forma parte del patrimonio cultural de los pueblos andinos.

Serfor advierte sobre las amenazas que enfrenta la especie

Durante la presentación de los resultados, el viceministro de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario, Manuel Layseca Ortigas, destacó que la conservación de las vicuñas debe ir acompañada de mejores condiciones para las comunidades que participan en su aprovechamiento.

El funcionario señaló que es necesario acercar asistencia técnica a quienes organizan los chaccus, especialmente para mejorar los procesos de esquila, clasificación, limpieza, almacenamiento y acondicionamiento de la fibra. Estas medidas permitirían reducir pérdidas, elevar la calidad del producto y fortalecer las posibilidades de comercialización.

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Dos vicuñas representan la fauna andina de Perú, donde la especie alcanzó los 364.467 ejemplares tras crecer un 448 % respecto a 1994, según el censo nacional de 2025. (Foto: Serfor)

Por su parte, el director ejecutivo del Serfor, Erasmo Otárola Acevedo, indicó que los resultados del censo ayudarán a orientar las acciones frente a amenazas como el cambio climático, los incendios forestales, la caza furtiva y el tráfico ilegal de fibra. La información también será difundida mediante el Sistema Nacional de Información Forestal y de Fauna Silvestre (SNIFFS), con el propósito de facilitar su consulta por parte de investigadores y autoridades.