Perú Deportes

Universitario vs Alianza Lima: día, hora y canal TV de la final vuelta del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026

Las ‘leonas’ obtuvieron una ventaja tras imponerse 3-1 en el partido de ida, disputado en el estadio Monumental, y buscarán consagrarse campeonas nacionales en Matute. Conoce todos los detalles de esta definición

Universitario vs Alianza Lima: día, hora y canal TV de la final vuelta del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026.
Universitario vs Alianza Lima: día, hora y canal TV de la final vuelta del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026.
Guardar

Universitario de Deportes venció 3-1 a Alianza Lima en la final de ida del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026. Las ‘leonas’ sacaron una ventaja de cara al partido de vuelta y buscarán asegurar el título nacional. Las ‘blanquiazules’, en tanto, intentarán revertir la llave para conquistar esta segunda fase y forzar una definición adicional por el campeonato.

Programación del Universitario vs Alianza Lima: final vuelta de Liga Femenina 2026

La final de vuelta entre Alianza Lima y Universitario de Deportes se disputará el domingo 22 de noviembre, a las 11:00 horas de Perú, en el estadio Alejandro Villanueva de La Victoria.

PUBLICIDAD

Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 10:00 horas de México; a las 11:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 12:00 horas de Estados Unidos, Bolivia y Venezuela; y a las 13:00 horas de Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil.

El Alianza Lima vs Universitario, final vuelta de la Liga Femenina, se jugará el domingo 22 de noviembre.
El Alianza Lima vs Universitario, final vuelta de la Liga Femenina, se jugará el domingo 22 de noviembre.

El horario fue cuestionado desde Alianza Lima. Allison Azabache sostuvo que la programación limita la asistencia de hinchas a Matute y no contribuye al crecimiento del fútbol femenino.

“Y sobre todo, gracias a la liga por poner un horario espectacular que merece una final. Y también gracias por el retroceso al fútbol femenino; lo están haciendo cada vez peor, felicidades”, escribió la futbolista en su cuenta de X.

PUBLICIDAD

Canal TV del Universitario vs Alianza Lima: dónde ver final vuelta

La final de vuelta entre Universitario de Deportes y Alianza Lima será transmitida por Bicolor+ Premium, señal disponible en la plataforma TV360 by Bitel. El acceso tiene un costo de S/ 6,99 y, según la plataforma, los usuarios deben enviar la palabra BICOLOR al número 6363 para completar el registro.

A diferencia del partido de ida, el clásico también podrá verse por señal abierta. América TV lo emitirá por los canales 4 y 704 HD. Por otro lado, Infobae Perú realizará la cobertura en su página web, con el minuto a minuto y las principales incidencias.

La delantera puso el 3-0 parcial en el Estadio Monumental de Ate por la primera final del Torneo Clausura 2026 - Crédito: Bicolor .

Así fue el triunfo de Universitario ante Alianza en la ida

Universitario de Deportes venció 3-1 a Alianza Lima en la final de ida del Torneo Clausura de la Liga Femenina. Las ‘leonas’ se adelantaron cerca de los siete minutos, luego de que el VAR advirtiera un golpe de Karla López sobre Luz Campoverde dentro del área. Stephanie Lacoste convirtió el penal con un remate al ángulo.

La ‘U’ amplió la diferencia antes del descanso. Campoverde desbordó por la banda y envió un centro que Cindy Novoa conectó por el segundo palo para dejar sola a Sofía Oxandabarat, quien marcó el 2-0.

En el complemento, la delantera uruguaya completó su doblete a los 57 minutos. Un pelotazo largo complicó a la defensa ‘blanquiazul’, que dejó picar el balón dentro del área, y Oxandabarat aprovechó para definir ante López.

Alianza Lima descontó seis minutos después mediante un penal ejecutado por su capitana Allison Azabache. La volante remató cruzado al palo derecho de Mía Shalit, quien se lanzó hacia el lado contrario. Con ello, las ‘leonas’ cerraron la primera definición con una ventaja de 3-1.

La capitana 'blanquiazul' definió cruzado y puso el 1-3 por la primera final del Torneo Clausura - Crédito: Bicolor .

Universitario solo necesita empatar ante Alianza Lima en Matute para consagrarse campeón nacional de la Liga Femenina. Las ‘leonas’ asegurarían el Torneo Clausura, luego de haberse adjudicado el Apertura.

Por su parte, Alianza necesita imponerse por una diferencia de tres goles para ganar el Torneo Clausura y forzar una definición adicional por el título nacional. De ese modo, evitaría que su clásico rival vuelva a consagrarse en Matute.

Temas Relacionados

Universitario de DeportesAlianza LimaLiga Femenina Perúperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gol y doblete de Sofía Oxandabarat para el 3-0 en Universitario vs Alianza Lima por la final ida de la Liga Femenina 2026

La delantera uruguaya volvió a aparecer en el segundo tiempo para ampliar la ventaja en el clásico disputado en el estadio Monumental

Gol y doblete de Sofía Oxandabarat para el 3-0 en Universitario vs Alianza Lima por la final ida de la Liga Femenina 2026

Tabla de posiciones de Liga Peruana de Vóley 2026-27 HOY: así van los equipos en la fecha 5 de fase 1

La quinta jornada tendrá dos duelos de alto voltaje: San Martín vs Alianza Lima y Universitario vs Regatas Lima. Revisa cómo se mueven las ubicaciones en la etapa inicial del campeonato

Tabla de posiciones de Liga Peruana de Vóley 2026-27 HOY: así van los equipos en la fecha 5 de fase 1

Universitario vs Alianza Lima 3-1: goles y resumen del triunfo ‘crema’ por final ida del Torneo Clausura de Liga Femenina 2026

Con doblete de Sofía Oxandabarat y otro de Stephanie Lacoste, el cuadro de Ate dio el primer golpe ante su gente. El partido de vuelta será el domingo 22 de noviembre en Matute desde las 11:00 horas locales

Universitario vs Alianza Lima 3-1: goles y resumen del triunfo ‘crema’ por final ida del Torneo Clausura de Liga Femenina 2026

León XIV rezará el Ángelus en Cusco: por qué el papa trasladará a los Andes una de las tradiciones dominicales del Vaticano

Por primera vez en cuatro décadas, un pontífice rezará el Ángelus en el Perú. León XIV lo hará frente a la Catedral del Cusco, a 3.400 metros de altitud y ante el Señor de los Temblores

León XIV rezará el Ángelus en Cusco: por qué el papa trasladará a los Andes una de las tradiciones dominicales del Vaticano

Gol de penal de Allison Azabache para el descuento 1-3 de Alianza Lima vs Universitario por final ida de Liga Femenina 2026

La capitana del elenco ‘íntimo’ ejecutó de gran forma la pena máxima y venció la valla de la portera Mía Shalit. Las de José Letelier necesitan seguir reduciendo distancias de cara al encuentro de vuelta en Matute

Gol de penal de Allison Azabache para el descuento 1-3 de Alianza Lima vs Universitario por final ida de Liga Femenina 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori viajará a China y Japón: estas son las reuniones bilaterales que tendrá durante la cumbre APEC 2026

Keiko Fujimori viajará a China y Japón: estas son las reuniones bilaterales que tendrá durante la cumbre APEC 2026

Reelecciones encubiertas: Exalcaldes podrían obtener medidas cautelares para ejercer nuevamente el cargo

Adrián Villar: PJ evalúa este miércoles 18 pedido para prolongar prisión preventiva

Walter Ayala no será condenado por ascensos irregulares: PJ declara prescrito el caso por la Ley Soto

PJ condena a Juan Carrasco por falsear información para jurar como ministro de Pedro Castillo

ENTRETENIMIENTO

Kike Suero expresa su tristeza por la poca asistencia de amigos y público al velorio de ‘Mondonguito’: “Se olvidaron de ti”

Kike Suero expresa su tristeza por la poca asistencia de amigos y público al velorio de ‘Mondonguito’: “Se olvidaron de ti”

‘Mondonguito’ y su última morada: ¿dónde será enterrado los restos del cómico de la calle?

Murió ‘Mondonguito’: ¿dónde y a qué hora es el velatorio del cómico ambulante?

Rosa Fuentes se sincera tras reconciliarse con Paolo Hurtado: “Ya no tengo esa ilusión del ‘hasta siempre’”

Cachay lamenta la muerte de ‘Mondonguito’ desde Estados Unidos: “Me duele en el alma no haberme despedido de él”

DEPORTES

Universitario vs Alianza Lima 3-1: goles y resumen del triunfo ‘crema’ por final ida del Torneo Clausura de Liga Femenina 2026

Universitario vs Alianza Lima 3-1: goles y resumen del triunfo ‘crema’ por final ida del Torneo Clausura de Liga Femenina 2026

Gol y doblete de Sofía Oxandabarat para el 3-0 en Universitario vs Alianza Lima por la final ida de la Liga Femenina 2026

Gol de penal de Allison Azabache para el descuento 1-3 de Alianza Lima vs Universitario por final ida de Liga Femenina 2026

Rodrigo Vilca se sincera con su hinchaje por Alianza Lima tras ser titular en la selección peruana: “Me gusta este estadio”

Golazo de ‘Fefa’ Lacoste con tiro al ángulo en Universitario vs Alianza Lima por final ida de la Liga Femenina 2026