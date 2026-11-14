Universitario vs Alianza Lima: día, hora y canal TV de la final vuelta del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026.

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Universitario de Deportes venció 3-1 a Alianza Lima en la final de ida del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026. Las ‘leonas’ sacaron una ventaja de cara al partido de vuelta y buscarán asegurar el título nacional. Las ‘blanquiazules’, en tanto, intentarán revertir la llave para conquistar esta segunda fase y forzar una definición adicional por el campeonato.

Programación del Universitario vs Alianza Lima: final vuelta de Liga Femenina 2026

La final de vuelta entre Alianza Lima y Universitario de Deportes se disputará el domingo 22 de noviembre, a las 11:00 horas de Perú, en el estadio Alejandro Villanueva de La Victoria.

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Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 10:00 horas de México; a las 11:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 12:00 horas de Estados Unidos, Bolivia y Venezuela; y a las 13:00 horas de Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil.

El Alianza Lima vs Universitario, final vuelta de la Liga Femenina, se jugará el domingo 22 de noviembre.

El horario fue cuestionado desde Alianza Lima. Allison Azabache sostuvo que la programación limita la asistencia de hinchas a Matute y no contribuye al crecimiento del fútbol femenino.

“Y sobre todo, gracias a la liga por poner un horario espectacular que merece una final. Y también gracias por el retroceso al fútbol femenino; lo están haciendo cada vez peor, felicidades”, escribió la futbolista en su cuenta de X.

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Canal TV del Universitario vs Alianza Lima: dónde ver final vuelta

La final de vuelta entre Universitario de Deportes y Alianza Lima será transmitida por Bicolor+ Premium, señal disponible en la plataforma TV360 by Bitel. El acceso tiene un costo de S/ 6,99 y, según la plataforma, los usuarios deben enviar la palabra BICOLOR al número 6363 para completar el registro.

A diferencia del partido de ida, el clásico también podrá verse por señal abierta. América TV lo emitirá por los canales 4 y 704 HD. Por otro lado, Infobae Perú realizará la cobertura en su página web, con el minuto a minuto y las principales incidencias.

La delantera puso el 3-0 parcial en el Estadio Monumental de Ate por la primera final del Torneo Clausura 2026 - Crédito: Bicolor .

Así fue el triunfo de Universitario ante Alianza en la ida

Universitario de Deportes venció 3-1 a Alianza Lima en la final de ida del Torneo Clausura de la Liga Femenina. Las ‘leonas’ se adelantaron cerca de los siete minutos, luego de que el VAR advirtiera un golpe de Karla López sobre Luz Campoverde dentro del área. Stephanie Lacoste convirtió el penal con un remate al ángulo.

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La ‘U’ amplió la diferencia antes del descanso. Campoverde desbordó por la banda y envió un centro que Cindy Novoa conectó por el segundo palo para dejar sola a Sofía Oxandabarat, quien marcó el 2-0.

En el complemento, la delantera uruguaya completó su doblete a los 57 minutos. Un pelotazo largo complicó a la defensa ‘blanquiazul’, que dejó picar el balón dentro del área, y Oxandabarat aprovechó para definir ante López.

Alianza Lima descontó seis minutos después mediante un penal ejecutado por su capitana Allison Azabache. La volante remató cruzado al palo derecho de Mía Shalit, quien se lanzó hacia el lado contrario. Con ello, las ‘leonas’ cerraron la primera definición con una ventaja de 3-1.

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La capitana 'blanquiazul' definió cruzado y puso el 1-3 por la primera final del Torneo Clausura - Crédito: Bicolor .

Universitario solo necesita empatar ante Alianza Lima en Matute para consagrarse campeón nacional de la Liga Femenina. Las ‘leonas’ asegurarían el Torneo Clausura, luego de haberse adjudicado el Apertura.

Por su parte, Alianza necesita imponerse por una diferencia de tres goles para ganar el Torneo Clausura y forzar una definición adicional por el título nacional. De ese modo, evitaría que su clásico rival vuelva a consagrarse en Matute.