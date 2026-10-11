Programación del último día del Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026: final, partido por tercer lugar y definición de puestos 5° al 8°

Programación del último día del Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026: final, partido por tercer puesto y definición de puestos 5° al 8°. Crédito: CSV

Guardar

El Sudamericano Sub-19 de Vóley 2026 llegará a su fin este domingo 11 de octubre con una jornada que definirá todas las posiciones del certamen. La programación incluye la final entre Perú vs Argentina, el duelo por el tercer lugar y los encuentros que ordenarán a las selecciones entre el quinto y el octavo puesto, además de resolver el último cupo disponible para la Copa del Mundo de la categoría.

La gran final entre Perú vs Argentina es el duelo que marcará el final de un campeonato de ensueño para las ‘matadorcitas’, quienes llegan invitas a este duelo. La ‘bicolor’ clasificó a esta instancia del torneo tras derrotar a Brasil por 3-2.

PUBLICIDAD

En tanto, las argentinas lograron una cómoda victoria ante las anfitrionas, Venezuela por 3-1. Ambas selecciones ya lograron un cupo al Mundial 2027 de su categoría.

Pura emoción en la cancha. El equipo peruano de voleibol femenino U19 logra una hazaña inolvidable al vencer a su clásico rival, Brasil. El video captura la euforia de las jugadoras, el cuerpo técnico y la hinchada tras el último punto que les dio la victoria.

Programación de final y partido por tercer lugar del Sudamericano Sub 19

Perú vs Argentina (Domingo 11 de octubre / 19:00 horas de Perú / Final)

Brasil vs Venezuela (Domingo 11 de octubre / 17:00 horas de Perú / Partido por tercer lugar)

La selección de Perú se enfrenta a Argentina en la final del Sudamericano Femenino de Voleibol Sub-19 en el Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte. (FVV)

Programación de los duelos por puestos del 5° al 8° del Sudamericano Sub 19

Bolivia vs Chile (Domingo 11 de octubre / 15:00 horas de Perú / Partido por 5° lugar)

Ecuador vs Uruguay (Domingo 11 de octubre / 13:00 horas de Perú / Partido por 7° lugar)

Dónde ver el Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

El Sudamericano Sub 19 de vóley se disputa en Maracaibo, en el estado venezolano de Zulia. Los partidos del torneo clasificatorio podrán verse en el canal de YouTube VOLEY ZONE TV, que transmitirá la competencia.

Asimismo, Infobae Perú seguirá la participación del equipo con información previa, transmisiones minuto a minuto, declaraciones e incidencias de cada fecha en su sitio web. El medio también informará sobre el desarrollo de la campaña del seleccionado peruano durante la competencia en Maracaibo.

PUBLICIDAD

Tras una infartante victoria en 5 sets, Camila Monge, capitana de la selección peruana de voleibol Sub-19, comparte sus emociones. Perú clasifica a la final del Sudamericano y asegura su cupo en el Mundial.

El camino de Perú en el Sudamericano Sub 19

Perú abrió su participación en el Sudamericano Sub 19 de vóley con una victoria por 3-1 ante Chile en Maracaibo, Venezuela. El equipo dirigido por Martín Escudero se quedó con los dos primeros sets por 26-24 y 25-12, perdió el tercero por 21-25 y recuperó el control en el cuarto parcial, que cerró 25-19. El resultado le permitió sumar sus primeras tres unidades en el Grupo A.

En su siguiente encuentro, la selección peruana superó 3-1 a Venezuela, anfitriona del certamen, con parciales de 25-19, 17-25, 25-23 y 25-17. La ‘bicolor’ reaccionó después de ceder el segundo set, resolvió un tercer capítulo ajustado y sostuvo la diferencia en el cierre. Con ese triunfo, aseguró su clasificación a las semifinales tras alcanzar seis puntos.

PUBLICIDAD

El conjunto nacional completó la primera fase con una victoria por 3-0 ante Uruguay. Perú se impuso por 25-23, 25-18 y 25-11, después de un primer set parejo y con mayor control en los dos siguientes. Así, terminó como líder invicto del Grupo A con nueve puntos y avanzó a las semifinales.

En esa instancia, Perú consiguió un triunfo histórico frente a Brasil en un partido que se definió en cinco sets. La selección nacional ganó por 3-2, con parciales de 25-15, 16-25, 25-21, 17-25 y 15-7, y aseguró su clasificación a la final del Sudamericano Sub 19, además de obtener uno de los cupos para el Mundial de la categoría.

PUBLICIDAD

Lágrimas, abrazos y pura alegría. La selección peruana U19 desata una celebración inolvidable en la cancha tras una victoria histórica contra Brasil. Un partido de infarto que terminó 3-2 y aseguró el cupo de Perú en la final del Sudamericano y en el próximo Mundial.