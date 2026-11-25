Jeanette Alonzo se dirige a los asistentes durante un acto de Renovación Popular en Villa María del Triunfo junto a Rafael López Aliaga.

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El impedimento que bloquea a Rafael López Aliaga para encabezar la Municipalidad Metropolitana de Lima no se limita al momento actual de la proclamación. Según la resolución del Jurado Electoral Especial de Lima Centro, el exalcalde tampoco podrá asumir el cargo en caso de que Jeanette Alonzo, proclamada alcaldesa para el periodo 2027-2030, renuncie o sea vacada durante su gestión. La restricción alcanza a cualquier vía de sucesión o reemplazo durante todo el mandato municipal.

La decisión se sustenta en el criterio establecido por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) mediante la Resolución N.° 4557-2026-JNE, que fijó el criterio a seguir en el caso de las denominadas reelecciones encubiertas.

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En su resolución, el JEE recogió la interpretación que hizo el máximo tribunal electoral sobre el artículo 194 de la Constitución y el artículo 24 de la Ley Orgánica de Municipalidades: la prohibición de reelección inmediata no puede eludirse mediante mecanismos de sucesión o reemplazo.

“El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, mediante Resolución N.° 4557-2026-JNE, efectuó una interpretación sistemática del artículo 194 de la Constitución y del artículo 24 de la Ley Orgánica de Municipalidades, estableciendo que la prohibición de reelección inmediata no puede eludirse mediante mecanismos de sucesión o reemplazo que permitan a quien ejerció la alcaldía en el periodo municipal anterior acceder nuevamente a dicho cargo en la misma circunscripción durante el periodo inmediato siguiente”, señala la resolución del JEE.

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El Jurado Electoral Especial de Lima Centro declara impedido a Rafael López Aliaga y proclama a Jeanette Alonzo alcaldesa metropolitana para el periodo 2027-2030.

Ese razonamiento cierra cualquier vía indirecta por la que López Aliaga pudiera llegar a la alcaldía durante el actual periodo de gobierno, incluso si se produjera una vacancia, una tacha o una exclusión de la actual titular del cargo. Y así lo consignó en su fallo.

“Se advierte que Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla ejerció la alcaldía de la Municipalidad Metropolitana de Lima durante el periodo municipal de enero de 2023 a octubre de 2025 y que, pese a haber renunciado anticipadamente a dicho cargo, su situación se encuentra comprendida en la prohibición constitucional de reelección inmediata. En consecuencia, no se encuentra habilitado para ser proclamado alcalde para el periodo 2027-2030 ni para acceder a dicho cargo mediante sucesión o reemplazo durante ese mismo periodo”, se lee.

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¿Quién asumiría el cargo en caso de vacancia de Alonzo Contreras?

El orden de la lista de Renovación Popular permite identificar, de manera concreta, a quién correspondería asumir la alcaldía si se activara un mecanismo de reemplazo durante el periodo 2027-2030. Según la nómina de regidores proclamada junto con Jeanette Alonzo Contreras, el primer lugar de la lista pertenece a López Aliaga, pero está impedido de ejercer la alcaldía por la prohibición constitucional de reelección inmediata.

Así, en caso de una eventual vacancia o renuncia de Alonzo Contreras, el llamado a asumir la alcaldía de Lima sería Jesús Alberto Gálvez Olivares, segundo regidor de la lista de Renovación Popular, siempre que no registre impedimentos constitucionales o legales para ejercer el cargo. Recién si este también estuviera inhabilitado, se debería continuar con el siguiente nombre en la nómina: Fabiola María Morales Castillo, tercera integrante de la misma agrupación.

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La lista completa del Concejo Metropolitano de Lima, conformada por 39 regidores, mantiene a López Aliaga en la primera posición solo a efectos de su condición como miembro del concejo, sin que ello le otorgue ninguna vía de acceso a la alcaldía durante el actual periodo de gobierno. Detrás de Gálvez Olivares y Morales Castillo, la lista de Renovación Popular Perú continúa con Hernán Tomás Sifuentes Barca, María del Rosario Payet Bedoya y Efraín Aguilar Pardave, entre otros 16 regidores de la misma agrupación, que completan las 21 regidurías asignadas al partido según la cifra repartidora.

Las 18 regidurías restantes del concejo se distribuyen entre Avanza País, con nueve representantes encabezados por Ivone Ruth Tapia Vivas; el Partido Democrático Somos Perú, con cinco regidores liderados por Vicente Romero Fernández; Podemos Perú, con dos lugares ocupados por Yeremi Arón Espinoza Velarde y Rosa María Aranda García; y un escaño cada uno para Alianza para el Progreso, representado por Jorge Julio Martín Delgado Monteblanco, y Ahora Nación, con Magaly Marlitz Blas Blas.

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