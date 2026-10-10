Perú vs Brasil EN VIVO HOY: punto a punto del partido por semifinales del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

¡Día de partido! Perú se juega su primera chance de clasificar al Mundial Sub 19 ante una Brasil que ha exhibido un juego deslucido en el Campeonato Sudamericano de Maracaibo.

Brasil, segundo del Grupo B luego de caer ante Argentina , buscará recuperarse en la semifinal para obtener el boleto mundialista y mantenerse en carrera por el campeonato. El perdedor todavía tendrá una oportunidad de clasificación en el partido por el tercer puesto, debido a que el Sudamericano otorga tres cupos para la cita global.

Para Perú, una victoria ante Brasil significará la clasificación directa a la Copa del Mundo , además de la posibilidad de luchar por el título continental. El equipo peruano llegó a esta instancia tras finalizar como líder del Grupo A, con tres triunfos en igual número de presentaciones.

El partido entre Perú y Brasil definirá mucho más que el pase a la final del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley. La selección que gane asegurará una de las plazas para el próximo Mundial de la categoría , uno de los principales objetivos del torneo que se disputa en Maracaibo.

Este jueves 8 de octubre se llevó a cabo al jornada 2 del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026 . Perú, luego de sus victorias frente a Chile y Venezuela , se colocó puntero en el Grupo A. Y en la última fecha consolidó su liderato con un nuevo triunfo, esta vez ante Uruguay.

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El camino de Brasil en el Sudamericano Sub 19

Brasil inició su recorrido en la fase de grupos del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley con una victoria por 3-1 ante Bolivia. El conjunto dirigido por Henrique Ferreira, conocido como Dodo, perdió el primer set por 25-22, pero reaccionó y revirtió el marcador con parciales de 25-15, 25-16 y 25-16. El triunfo le permitió sumar sus primeros tres puntos en el Grupo B, que compartió con Argentina, Ecuador y Bolivia.

En su segunda presentación, la ‘verdeamarela’ superó a Ecuador por 3-0 y confirmó su clasificación a las semifinales. Brasil dominó el partido desde el inicio y se impuso por 25-16, 25-9 y 25-18 en el Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte de Maracaibo. Con ese resultado, llegó a seis puntos y quedó a la espera del duelo ante Argentina, que definió el primer puesto de la zona.

El cierre de la primera fase enfrentó a Brasil con Argentina en un partido que se resolvió en cuatro sets. La selección brasileña cedió los dos primeros parciales por 25-23 y 27-25, reaccionó para ganar el tercero 30-28, pero no pudo sostener el impulso en el cuarto, que quedó en manos de las ‘panteritas’ por 25-22. La derrota por 3-1 dejó a Brasil en el segundo lugar del Grupo B y la emparejó con Perú, líder del Grupo A, en las semifinales.