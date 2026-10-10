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Perú vs Brasil EN VIVO HOY: punto a punto del partido por semifinales del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

La ‘bicolor’ y la ‘verdeamarela’ se citan por un lugar en la Copa del Mundo y en la final del certamen. El equipo nacional llega invicto y buscará consolidar el gran nivel exhibido ante la potencia mundial

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09:01 hsHoy

¡Día de partido! Perú se juega su primera chance de clasificar al Mundial Sub 19 ante una Brasil que ha exhibido un juego deslucido en el Campeonato Sudamericano de Maracaibo.

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¿Qué está en juego en las semifinales?

El partido entre Perú y Brasil definirá mucho más que el pase a la final del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley. La selección que gane asegurará una de las plazas para el próximo Mundial de la categoría, uno de los principales objetivos del torneo que se disputa en Maracaibo.

Para Perú, una victoria ante Brasil significará la clasificación directa a la Copa del Mundo, además de la posibilidad de luchar por el título continental. El equipo peruano llegó a esta instancia tras finalizar como líder del Grupo A, con tres triunfos en igual número de presentaciones.

Brasil, segundo del Grupo B luego de caer ante Argentina, buscará recuperarse en la semifinal para obtener el boleto mundialista y mantenerse en carrera por el campeonato. El perdedor todavía tendrá una oportunidad de clasificación en el partido por el tercer puesto, debido a que el Sudamericano otorga tres cupos para la cita global.

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Tabla de posiciones del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026 HOY: así quedó Perú tras victoria ante Uruguay por fecha 3

El equipo de Martín Escudero logró su tercera victoria al hilo en el certamen luego de los triunfos frente a Chile y Venezuela. ‘La bicolor’ se impuso de forma sólida ante las ‘charrúas’. Y así van los grupos durante la jornada 3 del torneo

Tabla de posiciones del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley. Crédito: FPV.
Tabla de posiciones del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley. Crédito: FPV.

Este jueves 8 de octubre se llevó a cabo al jornada 2 del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026. Perú, luego de sus victorias frente a Chile y Venezuela, se colocó puntero en el Grupo A. Y en la última fecha consolidó su liderato con un nuevo triunfo, esta vez ante Uruguay.

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Resultados del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

Fecha 1: Miércoles 7 de octubre

Fue un 3-1 en sets sobre las chilenas, que dieron pelea, pero no pudieron con el nivel de la 'bicolor' - Crédito: Vóley Zone TV.

Fecha 2: Jueves 8 de octubre

El cuadro peruano se impuso 25-17 ante las venezolanas y se llevó el partido por 3 sets a 1 - Crédito: Vóley Zone TV.

Fecha 3: Viernes 9 de octubre

  • Bolivia 3-0 Ecuador (25-19, 25-17 y 25-22)
  • Perú 3-0 Uruguay (25-23, 25-18 y 25-11)
  • Brasil 1-3 Argentina (23-25, 25-27, 30-28 y 22-25)
  • Venezuela vs Chile (19:00 horas de Perú / Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte)
09:00 hsHoy

El camino de Brasil en el Sudamericano Sub 19

Brasil inició su recorrido en la fase de grupos del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley con una victoria por 3-1 ante Bolivia. El conjunto dirigido por Henrique Ferreira, conocido como Dodo, perdió el primer set por 25-22, pero reaccionó y revirtió el marcador con parciales de 25-15, 25-16 y 25-16. El triunfo le permitió sumar sus primeros tres puntos en el Grupo B, que compartió con Argentina, Ecuador y Bolivia.

En su segunda presentación, la ‘verdeamarela’ superó a Ecuador por 3-0 y confirmó su clasificación a las semifinales. Brasil dominó el partido desde el inicio y se impuso por 25-16, 25-9 y 25-18 en el Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte de Maracaibo. Con ese resultado, llegó a seis puntos y quedó a la espera del duelo ante Argentina, que definió el primer puesto de la zona.

El cierre de la primera fase enfrentó a Brasil con Argentina en un partido que se resolvió en cuatro sets. La selección brasileña cedió los dos primeros parciales por 25-23 y 27-25, reaccionó para ganar el tercero 30-28, pero no pudo sostener el impulso en el cuarto, que quedó en manos de las ‘panteritas’ por 25-22. La derrota por 3-1 dejó a Brasil en el segundo lugar del Grupo B y la emparejó con Perú, líder del Grupo A, en las semifinales.

Un clásico sudamericano que se definió en un rally espectacular. Argentina supo aguantar la presión de Brasil y cerró el partido para asegurar una victoria clave en el torneo. Disfruta de la jugada completa y la euforia del triunfo. | YouTube / Voley zone
09:00 hsHoy

El camino de Perú en el Sudamericano Sub 19

Perú inició la fase de grupos del Sudamericano Sub 19 de vóley 2026 con un triunfo por 3-1 sobre Chile, el 7 de octubre, en Maracaibo, Venezuela. El equipo dirigido por Martín Escudero ganó los dos primeros parciales por 26-24 y 25-12, cedió el tercero por 21-25 y recuperó el control en el cuarto, que cerró 25-19. El resultado le permitió sumar sus primeros tres puntos en el Grupo A.

En su segunda presentación, la selección peruana venció 3-1 a Venezuela, anfitriona del torneo, con parciales de 25-19, 17-25, 25-23 y 25-17. Perú respondió luego de perder el segundo set y resolvió un tercer capítulo ajustado antes de imponerse con mayor margen en el cierre. La victoria aseguró su clasificación a las semifinales, con seis puntos acumulados y dos triunfos consecutivos.

El 9 de octubre, Perú completó una campaña perfecta en la primera etapa al derrotar 3-0 a Uruguay. Las peruanas se impusieron por 25-23, 25-18 y 25-11, con un inicio parejo y un dominio más claro en los dos sets finales. Con nueve puntos, el seleccionado nacional terminó como líder del Grupo A y avanzó a las semifinales.

Juego, set y partido para Perú. La selección femenina demuestra su poderío con una victoria sólida y contundente contra Uruguay, cerrando la fase de grupos del Sudamericano U17 de manera impecable y como serias candidatas al título.
09:00 hsHoy

Dónde ver Perú vs Brasil por el Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

Perú enfrentará a Brasil el sábado 10 de octubre por el Campeonato Sudamericano de Vóley Sub 19. El partido será transmitido a través del canal de YouTube VOLEY ZONE TV.

Quienes no puedan seguir el encuentro en directo podrán consultar la cobertura previa, el minuto a minuto y las repercusiones posteriores en el sitio web de Infobae Perú.

09:00 hsHoy

Horarios del Perú vs Brasil semifinales del Sudamericano Sub 19

Perú se medirá con Brasil por las semifinales del Campeonato Sudamericano de Vóley Sub 19 este sábado 10 de octubre, desde las 17:00 horas en territorio peruano.

El encuentro comenzará a la misma hora en Colombia y Ecuador. En Venezuela y Bolivia, el inicio está previsto para las 18:00. En Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Surinam y Brasil, con el horario de Brasilia, el partido se jugará desde las 19:00. Para Miami, el horario fijado es las 18:00.

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Convocadas de Perú para el Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

Martín Escudero definió el plantel de Perú para el torneo que se disputará en Maracaibo, Venezuela, con Camila Monge como capitana.

La convocatoria reúne a 14 jugadoras. El equipo contará con varias voleibolistas que ya tuvieron experiencia internacional en el Mundial Sub 17.

La nómina está integrada por Nicole Ayala, Camila Monge, Brenda Quiroz, Marcela Manrique, Grace Zuita, Tamara Galdós y Galilea Fuentes. También fueron convocadas Antonella Tello, Camila Alfaro, Kiara Lazo, Kayra Ruíz, Catalina Romero, Nahir Cueva y Vannia Adrianzén.

El seleccionado afrontará el certamen sin Gianella Chanca ni Ariana Vásquez. Ambas jugadoras quedaron fuera de la lista por lesión.

Lista de convocadas de Perú para el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026. (FPV)
Lista de convocadas de Perú para el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026. (FPV)

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