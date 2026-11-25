San Martín vs ADA Jaén: día, hora y canal TV de la primera final de la Liga 2 por el ascenso a Liga 1 2027.

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Quedaron definidos los finalistas de la Liga 2, instancia que determinará al primer ascendido a la Liga 1 de la próxima temporada. Universidad San Martín y ADA Jaén disputarán la definición por el título de la Segunda División. Conoce la programación del partido de ida.

Programación de la final ida por Liga 2: ADA vs San Martín

El primer enfrentamiento entre ADA Jaén y Universidad San Martín está programado para el domingo 29 de noviembre a las 15:00 horas de Perú en el estadio Víctor Montoya Segura, situado en la ciudad de Jaén y con capacidad para más de 9 mil espectadores.

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Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 14:00 horas de México; a las 15:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 16:00 horas de Estados Unidos, Venezuela y Bolivia; y a las 17:00 horas de Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile.

La final ida entre ADA Jaén y San Martín se realizará este domingo 29 de noviembre.

Dónde ver ADA Jaén vs San Martín: canal TV

La primera final de la Liga 2 2026 podrá verse en vivo a través de Bicolor+, plataforma que cuenta con señal oficial y transmisión en su canal de YouTube. El encuentro también estará disponible en TV360 de Bitel, mediante su aplicación y plataforma digital.

Además, los aficionados podrán seguir el partido por Movistar TV, en los canales 29 y 729, y por Claro TV, a través de las señales 24 y 535, de acuerdo con la programación del torneo.

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Infobae Perú realizará la cobertura completa de la primera final de la Liga 2 en su sitio web, con la previa, el minuto a minuto, las incidencias, declaraciones, goles y toda la información del encuentro.

El cuadro 'auriverde' venció 1-0 a Carlos A. Mannucci en las semifinales. Créditos: Liga 2.

¿Cómo clasificaron a la final de la Liga 2?

Universidad San Martín enfrentó a Unión Comercio en las semifinales de la Liga 2, una llave que se disputó a partidos de ida y vuelta. En el primer encuentro, los ‘santos’ empataron 1-1 como locales, con un gol de Carlos López, resultado que los obligaba a buscar un triunfo en Tarapoto para acceder a la final.

El equipo dirigido por ‘Chicho’ Salas cumplió con el objetivo. Se impuso por 1-0 gracias a un tanto de su defensor Otávio Gut, resultado que le permitió asegurar la clasificación y quedar a un paso de regresar a la Primera División del fútbol peruano.

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Por su parte, ADA Jaén enfrentó a Carlos A. Mannucci en las semifinales de la Segunda División. El partido de ida, disputado en Cajamarca, terminó sin goles, por lo que la clasificación quedó abierta para la revancha en Trujillo.

En el encuentro de vuelta, los ‘auriverdes’ sorprendieron a los ‘carlistas’ y se impusieron por 1-0 en el estadio Mansiche. Emanuel Maciel aprovechó una asistencia de Piero Ratto para anotar el gol que clasificó a su equipo a la final y lo dejó cerca de lograr el primer ascenso a la Liga 1 de su historia.

Los resultados que lograron Universidad San Martín y ADA Jaén en las semifinales anticipan una final de Liga 2 pareja, más allá de las localías de ambos equipos.

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San Martín venció 1-0 a Unión Comercio en la vuelta y clasificó a la final de la Liga 2 2026.

Así se jugará la final vuelta

De acuerdo a la programación oficial, el campeón de la Liga 2 se conocerá el domingo 6 de diciembre a las 11:00 horas de Perú en el Complejo Deportivo de la Universidad San Martín, ubicado en Santa Anita, Lima.