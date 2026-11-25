Valentina Carmona alcanza la mayoría de edad y reabre el tema de la herencia de Javier Carmona

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Valentina Carmona, hija de Tula Rodríguez y del fallecido empresario Javier Carmona, cumplió 18 años el 23 de noviembre, una fecha que no solo marcó su mayoría de edad, sino que reactivó las preguntas sobre la situación de los bienes que dejó su padre y los procedimientos legales que su madre dijo que evaluaría cuando la joven pudiera decidir por cuenta propia.

La hija de la conductora celebró su cumpleaños en Estados Unidos, donde cursa estudios superiores. Tula Rodríguez compartió en redes sociales un video con recuerdos del nacimiento de Valentina y mensajes por esta nueva etapa. En paralelo, medios de espectáculos retomaron declaraciones que la presentadora dio en 2023 sobre los inmuebles adquiridos durante su matrimonio con Carmona y la espera hasta que su hija llegara a los 18 años.

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Hasta el momento, no se ha difundido un inventario definitivo de los bienes. Lo que sí se conoce es que la joven figura como heredera de su padre y que, al alcanzar la mayoría de edad, puede participar directamente en las decisiones y los procedimientos vinculados a sus derechos hereditarios.

Tula Rodríguez dijo que esperaría la mayoría de edad de su hija

En una entrevista para “Café con la Chévez”, de Trome, en 2023, Tula Rodríguez explicó que aguardaría hasta que Valentina cumpliera 18 años antes de tomar ciertas decisiones legales. La conductora se refirió entonces a una propiedad donde viven Lucas y Tadeo Carmona, hijos mayores del empresario.

“Legalmente hay que esperar que Valentina tenga 18 años para tomar decisiones legales”, expresó Rodríguez en esa conversación.

Valentina Carmona cumplió 18 años el 23 de noviembre y ya puede intervenir directamente en decisiones vinculadas a sus derechos hereditarios.

La presentadora sostuvo que el departamento donde residen los hijos mayores de Carmona fue adquirido durante su matrimonio. También mencionó un terreno en Bolivia que, según su versión, fue comprado mientras mantenía la relación con el exgerente televisivo.

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“Vivo en mi casa que es mía, la que compramos juntos es donde viven los chicos”, manifestó. Rodríguez precisó que no tenía inconvenientes con que ellos permanecieran allí, aunque consideraba que correspondía evaluar la situación legal de los bienes obtenidos durante el matrimonio.

Estas declaraciones surgieron después de que, en 2022, los hijos mayores de Carmona y su madre hablaran sobre el patrimonio familiar en el programa “Magaly TV: La Firme”. En esas intervenciones se mencionaron vehículos, inmuebles, terrenos y cuentas bancarias. Sin embargo, esas referencias no equivalen a un inventario judicial o notarial confirmado de la sucesión.

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El 25% mencionado no confirma un pago inmediato

Diversos medios han señalado, a partir de reportes previos sobre la sucesión intestada, que el patrimonio de Javier Carmona se habría repartido entre cuatro personas: Tula Rodríguez, Valentina y los hijos mayores del empresario, Lucas y Tadeo Carmona. Bajo esa versión, a cada uno le correspondería el 25% de la herencia.

No obstante, esa cifra no permite establecer una cantidad de dinero concreta. Tampoco significa que Valentina haya recibido o vaya a recibir automáticamente dinero en efectivo al cumplir los 18 años.

Tula Rodríguez señaló en 2023 que esperaba la mayoría de edad de su hija para evaluar acciones legales sobre bienes adquiridos durante su matrimonio con Javier Carmona.

La razón es que una herencia puede incluir bienes inmuebles, vehículos, cuentas, derechos, deudas u otros activos. Antes de una entrega o venta, corresponde determinar cuáles bienes integran efectivamente la masa hereditaria, si existen cargas pendientes y cuál era la condición jurídica de cada patrimonio.

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Además, en el caso de bienes adquiridos durante un matrimonio, se debe diferenciar la eventual sociedad de gananciales de la parte que integra la herencia del cónyuge fallecido. Tula Rodríguez afirmó que algunos inmuebles fueron comprados durante su relación con Carmona, pero esa situación debe ser definida en los procedimientos que correspondan.

El Código Civil establece que los hijos y el cónyuge son herederos forzosos. También señala que el cónyuge que concurre con los hijos hereda una parte igual a la de un hijo. A la vez, el derecho hereditario del cónyuge es independiente de los derechos que pudieran corresponderle por gananciales. Por ello, el reparto final depende de la situación concreta de cada bien y no puede deducirse solo a partir de una división porcentual.

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Qué cambia ahora que Valentina Carmona es mayor de edad

La principal diferencia tras cumplir 18 años es que Valentina puede participar directamente en decisiones relacionadas con sus derechos. Durante su minoría de edad, cualquier acto sobre bienes o procesos sucesorios debía realizarse a través de representación legal y con las autorizaciones que fueran necesarias.

Medios de espectáculos informaron que la sucesión intestada habría reconocido como herederos a Tula Rodríguez y a los tres hijos de Javier Carmona.

Ahora, la joven puede otorgar poderes, contratar asesoría legal, intervenir en negociaciones o procedimientos, y expresar su voluntad de manera directa ante las instancias correspondientes.

La conductora indicó hace tres años que tomaría decisiones legales cuando llegara ese momento. Si esas acciones se concretan, deberán seguir los procedimientos previstos para una sucesión, la liquidación de bienes y una eventual partición entre los titulares de derechos.

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Javier Carmona falleció en 2020

Javier Carmona falleció el 30 de septiembre de 2020, a los 56 años. El empresario permaneció más de dos años en estado vegetativo después de sufrir una disección aguda de aorta en agosto de 2018, situación que provocó un daño cerebral irreversible, según la información difundida entonces.

La mayoría de edad de Valentina abre una nueva etapa para ella y podría permitir que se definan los asuntos que Tula Rodríguez dejó pendientes.

Cumplir 18 años no implica que Valentina Carmona reciba de forma automática una suma de dinero, sino que puede ejercer personalmente sus derechos hereditarios.(Instagram Tula Rodríguez)