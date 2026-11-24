Christian Cueva celebró sus 35 años con Pamela Franco, amigos y música cumbia en una casa de campo de Cieneguilla.

Guardar

Christian Cueva celebró su cumpleaños número 35 con una fiesta de cumbia en una casa de campo de Cieneguilla, pocos días después de concluir su temporada con Sport Boys. El mediocampista peruano compartió la reunión con Pamela Franco, amistades y algunos integrantes del ambiente futbolístico.

Las imágenes de la celebración fueron difundidas por Magaly TV, La Firme a partir de publicaciones en redes sociales. En los videos se observa a Cueva acompañado por la cantante y por un grupo de invitados, mientras suena música tropical durante la reunión.

PUBLICIDAD

El futbolista, conocido como “Aladino”, aprovechó el cierre de su participación en la Liga 1 para organizar el encuentro por su onomástico. La fiesta se realizó en una vivienda campestre de Cieneguilla, distrito ubicado al este de Lima y habitual escenario de celebraciones privadas.

Pamela Franco fue una de las presencias centrales de la celebración. La artista estuvo junto a Christian Cueva durante parte de la noche. Ambos bailaron y compartieron con los invitados.

La relación entre ambos se mantiene bajo atención pública desde hace meses. En recientes apariciones televisivas, Cueva también fue consultado sobre la posibilidad de un matrimonio con la cantante. El volante evitó dar una confirmación concreta sobre ese tema, aunque sus respuestas alimentaron las especulaciones en torno a la pareja.

PUBLICIDAD

Luchito Mi Barrunto y Carlos Zambrano estuvieron entre los invitados

Entre los asistentes estuvo Luis Sánchez, conocido como Luchito Mi Barrunto, empresario gastronómico y amigo de Christian Cueva. Su presencia en reuniones del futbolista ha sido frecuente a lo largo de los últimos años, en especial durante encuentros con integrantes del fútbol peruano. Sánchez no ha dudado en defenderlo cada vez que ha sido consultado sobre los ataques de Pamela López.

También acudió Carlos Zambrano, defensor de Sport Boys y compañero de Cueva durante la temporada. El zaguero compartió una publicación en sus redes sociales para saludar al mediocampista por sus 35 años.

Carlos Zambrano y Luchito Mi Barrunto estuvieron entre los invitados al cumpleaños del mediocampista de Sport Boys.

La lista de invitados reunió a personas cercanas al exseleccionado peruano, según el material exhibido en televisión. La música ocupó buena parte de la celebración, con la cumbia como uno de los ritmos predominantes durante la noche.

PUBLICIDAD

Cueva ha mostrado en distintas oportunidades su afinidad con ese género musical. En esta ocasión, la elección también estuvo relacionada con la presencia de Pamela Franco, quien desarrolla su carrera artística dentro de la cumbia peruana. El futbolista, cómo ya es costumbre, agarró también el micrófono para entonar algunos temas.

El serenazgo de Cieneguilla llegó por el volumen de la música

La fiesta tuvo un momento de tensión cuando personal de Serenazgo de Cieneguilla llegó hasta la casa de campo tras recibir alertas por el volumen de la música. Las imágenes mostraron la presencia de los agentes en los exteriores de la vivienda donde se realizaba el cumpleaños.

El arribo del serenazgo no derivó en la suspensión inmediata de la reunión. La celebración continuó, aunque el episodio quedó registrado en los videos difundidos por el espacio televisivo.

PUBLICIDAD

Otro incidente se produjo cuando un vecino se acercó al lugar para expresar su malestar por dificultades para estacionar su vehículo. En medio de grito, el hombre reclamó en la puerta de la casa donde se estaba celebrando la fiesta. Sin embargo, el reclamo no pasó a mayores y no se informó sobre enfrentamientos entre los asistentes y los residentes de la zona.

Personal de Serenazgo de Cieneguilla acudió a la vivienda tras alertas por el alto volumen de la música durante la reunión.

La reunión cerró una etapa deportiva para Christian Cueva, quien terminó la campaña con Sport Boys antes de celebrar un nuevo aniversario de vida. Mientras se conoce cuál será su próximo destino futbolístico, el volante eligió festejar con cumbia, amigos y su entorno más cercano en Cieneguilla.

PUBLICIDAD