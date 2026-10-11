Perú vs Argentina EN VIVO HOY: punto a punto del partido por final del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

Perú ha logrado una victoria para los libros del deporte nacional al vencer por 3-2 a Brasil en las semifinales del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026. El equipo de Martín Escudero encontró en Camila Alfaro su máximo valor al apuntarse 22 puntos y ser clave en la cita que le da a la ‘bicolor’ su boleto al Mundial de la categoría.
El sábado 10 de octubre quedará en la historia del vóley peruano. La selección sub 19 venció 3-2 a Brasil en el Campeonato Sudamericano y se clasificó a la final. Como si fuera, poco obtuvo el boleto a la próxima edición del Mundial de la categoría.
¡Día de partido! La selección peruana de vóley enfrentará hoy, domingo 11 de octubre, a Argentina en la final del Campeonato Sudamericano Sub 19, que se disputa en el Gimnasio Cubierto Pedro Elías Belisario Aponte, en Maracaibo.
Perú derrotó a Brasil en semifinal
Perú superó 3-2 a Brasil en las semifinales del Campeonato Sudamericano Femenino Sub 19 de vóley. El resultado le permitió avanzar a la final del torneo y obtener uno de los cupos para el Mundial de la categoría de 2027.
El equipo de Martín Escudero ganó con marcadores de 25-15, 16-25, 25-21, 17-25 y 15-7, en el Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte de Maracaibo, Venezuela.
La ‘bicolor’ dominó el inicio a partir de su trabajo en bloqueo, la eficacia ofensiva y los errores de la ‘verdeamarela’ desde el servicio. En el cierre del primer set, amplió la diferencia y se impuso por 25-15.
Brasil respondió en el segundo parcial con una rápida ventaja de 4-0. Las dificultades de Perú en recepción facilitaron el dominio brasileño, que niveló el encuentro tras ganar 25-16.
El tercer set tuvo un desarrollo más equilibrado. Perú tomó la delantera por 7-3, pero Brasil alcanzó el empate 15-15. La selección nacional recuperó precisión en los momentos decisivos, se apoyó en bloqueos oportunos y ataques efectivos, y cerró el parcial por 25-21, en una definición que generó reclamos del cuadro brasileño.
Brasil igualó otra vez el encuentro al ganar 25-17 el cuarto set. Perú, no obstante, asumió el control del desempate desde el comienzo, consolidó una diferencia y selló la clasificación con el 15-7 final.
Perú clasificó al Mundial Sub 19
Con la victoria ante Brasil en las semifinales, la selección peruana aseguró el primer cupo sudamericano al Mundial Sub 19 de vóley, previsto para 2027. El resultado premia el proceso que este grupo sostiene desde hace varios meses bajo la dirección de Martín Escudero.
La clasificación también confirma el regreso de Perú a una cita mundialista de la categoría, luego de una campaña que incluyó triunfos en la fase de grupos y una victoria ante Brasil en un partido definido en cinco sets.
La ‘bicolor’ representará a Sudamérica junto con Argentina, que también obtuvo su clasificación como finalista del torneo. El tercer representante de la región saldrá del partido por el tercer puesto entre Venezuela y Brasil, programado para este domingo 11 de octubre.
Horarios del Perú vs Argentina
La final del Campeonato Sudamericano Sub 19 de vóley se jugará a las 19:00 de acuerdo a la programación publicada por la Confederación Sudamericana de Voleibol.
El duelo entre Perú vs Argentina será el cierre de un campeonato sudamericano donde las jóvenes voleibolistas llegan invictas y con el ánimo a tope tras vencer 3-2 a Brasil en un partido de infarto
Dónde ver la final del Sudamericano Sub 19 de vóley 2026
El partido por el título se transmitirá en directo a través del canal de YouTube de VOLEY ZONE TV. La selección peruana buscará cerrar su participación en Maracaibo con una nueva victoria, tras una campaña que incluyó triunfos en la fase de grupos y la clasificación a la definición continental.
Quienes no puedan seguir el encuentro en vivo podrán consultar la cobertura de Infobae Perú, con la previa, el minuto a minuto, las principales incidencias, los resultados y las repercusiones posteriores a la final.
Plantel de Perú Sub 19
- Antonella Tello
- Brenda Quiroz
- Camila Alfaro
- Camila Monge
- Catalina Romero
- Galilea Fuentes
- Grace Zuita
- Kayra Ruíz
- Kiara Lazo
- Marcela Manrique
- Nahir Cueva
- Nicole Ayala
- Tamara Galdós
- Vannia Adrianzén