Perú vs Argentina EN VIVO HOY: punto a punto del partido por final del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

Perú ha logrado una victoria para los libros del deporte nacional al vencer por 3-2 a Brasil en las semifinales del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026. El equipo de Martín Escudero encontró en Camila Alfaro su máximo valor al apuntarse 22 puntos y ser clave en la cita que le da a la ‘ bicolor ’ su boleto al Mundial de la categoría.

El sábado 10 de octubre quedará en la historia del vóley peruano. La selección sub 19 venció 3-2 a Brasil en el Campeonato Sudamericano y se clasificó a la final. Como si fuera, poco obtuvo el boleto a la próxima edición del Mundial de la categoría.

¡Día de partido! La selección peruana de vóley enfrentará hoy, domingo 11 de octubre, a Argentina en la final del Campeonato Sudamericano Sub 19 , que se disputa en el Gimnasio Cubierto Pedro Elías Belisario Aponte, en Maracaibo.

11:59 hs

Perú derrotó a Brasil en semifinal

Perú superó 3-2 a Brasil en las semifinales del Campeonato Sudamericano Femenino Sub 19 de vóley. El resultado le permitió avanzar a la final del torneo y obtener uno de los cupos para el Mundial de la categoría de 2027.

El equipo de Martín Escudero ganó con marcadores de 25-15, 16-25, 25-21, 17-25 y 15-7, en el Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte de Maracaibo, Venezuela.

La ‘bicolor’ dominó el inicio a partir de su trabajo en bloqueo, la eficacia ofensiva y los errores de la ‘verdeamarela’ desde el servicio. En el cierre del primer set, amplió la diferencia y se impuso por 25-15.

Brasil respondió en el segundo parcial con una rápida ventaja de 4-0. Las dificultades de Perú en recepción facilitaron el dominio brasileño, que niveló el encuentro tras ganar 25-16.

El tercer set tuvo un desarrollo más equilibrado. Perú tomó la delantera por 7-3, pero Brasil alcanzó el empate 15-15. La selección nacional recuperó precisión en los momentos decisivos, se apoyó en bloqueos oportunos y ataques efectivos, y cerró el parcial por 25-21, en una definición que generó reclamos del cuadro brasileño.

Brasil igualó otra vez el encuentro al ganar 25-17 el cuarto set. Perú, no obstante, asumió el control del desempate desde el comienzo, consolidó una diferencia y selló la clasificación con el 15-7 final.