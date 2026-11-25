El objetivo del tratado era lograr, para el 2030, la protección jurídica del 30 por ciento de las superficies de altamar. (Franco Fassulli)

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El Perú corre el riesgo de llegar sin derecho a voto a la primera gran cumbre del Tratado de Altamar si el Poder Ejecutivo no envía con urgencia el expediente al Senado. Nueve legisladores de cuatro bancadas distintas firmaron un oficio dirigido al canciller Carlos Espá para exigirle que acelere el trámite antes de que venza el plazo establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El Oficio N.° 07920262027CR, fechado el 23 de noviembre, lleva las firmas de parlamentarios de Fuerza Popular, Renovación Popular, Ahora Nación y el Partido del Buen Gobierno. El documento solicita la remisión urgente del expediente técnico y jurídico del acuerdo, necesario para iniciar el trámite legislativo de ratificación. La fecha límite que consigna el oficio es el 11 de diciembre de 2026.

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Los senadores firmantes son Jacques Rodrich y Edgar Rafael Yamashiro, por Fuerza Popular; Edgard Mancha, por Renovación Popular; Alfonso López Chau, Ruth Luque, Jaime Delgado y Mirtha Vásquez, por Ahora Nación; y Flavio Figallo y Patricia Iturregui, por el Partido del Buen Gobierno. La diversidad de bancadas que respaldan el pedido refleja un consenso transversal sobre la necesidad de actuar antes de que se cierre la ventana.

Varias embarcaciones pesqueras navegan cerca del litoral peruano, donde las anomalías térmicas del mar mantienen activo el estado de alerta por el fenómeno de El Niño Costero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reclamo retoma lo discutido el 10 de noviembre en la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado. En esa sesión, el embajador Librado Orozco Zapata, director general de Soberanía, Límites y Asuntos Antárticos de la Cancillería, expuso el estado del trámite del acuerdo internacional que el Perú firmó en junio de 2025.

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En un contexto paralelo, la Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados acordó citar a Espá para el jueves 26 de noviembre, con el fin de que informe, entre otros asuntos, sobre las fallas técnicas registradas durante la misa que celebró el papa León XIV en la base aérea Las Palmas.

El Perú perdería el voto en la COP1 si no ratifica antes del 12 de diciembre

El Tratado de Altamar entró en vigor el 17 de enero de 2026 y, al 20 de noviembre de ese año, contaba ya con 105 partes. El Perú, en tanto, seguía registrado únicamente como signatario, con la ratificación pendiente. Si el país no completa el proceso antes de que comience la cumbre, su delegación solo podrá asistir en calidad de observadora, sin voz ni voto en las decisiones iniciales.

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La costa peruana muestra una zona urbana parcialmente inundada por el mar con olas intensas y defensas hídricas inconclusas, bajo un cielo nublado que indica inminente temporal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La primera Conferencia de las Partes (COP1) se celebrará del 11 al 22 de enero de 2027 en Nueva York. El calendario de la ONU fija el 12 de diciembre de 2026 como último día para depositar el instrumento de ratificación y participar con plenos derechos desde la apertura. Es decir, el margen disponible es de apenas tres semanas desde que los senadores enviaron su pedido a la Cancillería.

La biodiversidad marina y los fondos internacionales, en juego para Lima

Los firmantes del oficio argumentan que la ratificación habilitaría al Perú a intervenir con voz y voto en las decisiones sobre la conservación de la biodiversidad más allá de la jurisdicción nacional. En particular, el documento destaca la protección de especies migratorias y corredores biológicos con conexión directa al mar peruano, así como la creación de redes de áreas marinas protegidas.

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El oficio también identifica beneficios concretos en materia de cooperación científica, transferencia de tecnología y acceso a financiamiento internacional, además de la aplicación de estándares más rigurosos de evaluación ambiental para actividades en alta mar. Para el Perú, cuya economía tiene un vínculo histórico con los recursos del Pacífico, quedar al margen de estas decisiones tendría consecuencias de largo plazo.

Una vista aérea del litoral peruano muestra una extensa franja de playa clara, el océano con zonas turquesa que sugieren calentamiento superficial, y una ciudad costera adyacente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuatro pasos separan al Perú de la ratificación formal del acuerdo

El proceso de ratificación exige que el Ejecutivo, a través de la Cancillería, remita primero el expediente al Senado. A continuación, la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores deberá emitir un dictamen favorable. Luego, el pleno tendrá que aprobar el acuerdo con un mínimo de 31 votos, y la Presidencia de la República deberá ratificarlo formalmente.

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El último paso consiste en depositar el instrumento ante la ONU, tras lo cual el tratado entrará en vigor para el Perú 30 días después. Dado que ese plazo corre en paralelo con el inicio de la COP1, el margen operativo es estrecho: si el depósito no se concreta antes del 12 de diciembre, el país llegará a Nueva York sin los derechos plenos que otorga el estatus de Estado parte.