Alianza Lima realiza el primer contacto para fichar a André Carrillo para el 2027.

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Alianza Lima clasificó a la final de la Liga 1 2026 tras conquistar el Torneo Apertura y terminar en el primer lugar de la tabla acumulada. Aunque se encuentra en una instancia decisiva, la directiva ‘blanquiazul’ también trabaja en la conformación del plantel para la próxima temporada, en la que disputará el campeonato peruano y la Copa Libertadores en simultáneo.

En ese sentido, la dirigencia ‘blanquiazul’, encabezada por Franco Navarro y su hijo, empezó a moverse en el mercado de fichajes. El objetivo sería repatriar a uno de los futbolistas peruanos con mayor recorrido en la actualidad: André Carrillo, quien juega en Corinthians de Brasil y finaliza su contrato al término de 2026.

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El periodista deportivo José Varela informó sobre un primer contacto de Alianza con Carrillo para buscar su regreso a La Victoria, después de 15 años en el extranjero. La operación dependerá de la propuesta que presente el club y de la decisión del futbolista, quien no se pronunció recientemente sobre su futuro.

“¡SONARON LOS TAMBORES! Alianza Lima está interesado en contratar a André Carrillo de cara a la temporada 2027. El club blanquiazul ya estableció contacto con la ‘Culebra’, cuyo contrato con Corinthians finaliza en diciembre de este año", publicó el comunicador en su cuenta de X.

André Carrillo termina su contrato con Corinthians este 2026 y podría volver a Alianza Lima.

Lo que dijo André Carrillo sobre su hinchaje por Alianza Lima

Una de las últimas veces que André Carrillo habló sobre un eventual regreso al fútbol peruano fue en mayo de 2025, durante una entrevista con el programa La Fe de Cuto. El extremo, formado en Alianza Lima, aseguró que tiene previsto volver al país, aunque evitó comprometerse con un club en particular.

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Consultado sobre su hinchaje, la ‘Culebra’ destacó su vínculo con Al Hilal de Arabia Saudita y explicó que no quería cerrar opciones para el futuro, incluso ante la posibilidad de jugar en el clásico rival de los ‘íntimos’, Universitario de Deportes.

“El equipo de mis amores es Al Hilal. No voy a ocasionar ninguna polémica. No puedo decir Alianza Lima, porque después la puerta de los ‘cremas’ está abierta más tarde, uno nunca sabe. A Arabia capaz no vuelva. A Perú voy a volver”, declaró Carrillo.

Sus palabras llamaron la atención de los hinchas ‘blanquiazules’, debido a su pasado en La Victoria y a las versiones que lo vincularon con un posible retorno a Alianza Lima.

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La 'Culebra' prefirió mantenerse al margen de una declaración que podría limitar sus posibilidades a futuro cuando vuelva al fútbol peruano. (Video: La Fe del Cuto)

André Carrillo busca salvar a Corinthians del descenso

Corinthians afronta una recta final decisiva en el Brasileirao, con André Carrillo como una de sus alternativas para evitar el descenso. El ‘timao’ se encuentra en zona de relegación con 40 puntos y aún tiene un partido pendiente ante Atlético Mineiro, programado para este miércoles 25 de noviembre.

El conjunto paulista necesita sumar para salir de los últimos cuatro puestos de la clasificación y llegar con mayor margen a la fecha final. Una victoria podría modificar su panorama, aunque dependerá también de los resultados de sus rivales directos. En cambio, un empate o una derrota mantendría al equipo bajo presión en la lucha por la permanencia.

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Así está la pelea por el descenso en el Brasileirao a dos fechas del final. Corinthians mantiene un encuentro pendiente ante Atlético Mineiro. Crédito: Captura Google.

André Carrillo atraviesa el tramo decisivo de su tercera temporada en Brasil con la responsabilidad de aportar experiencia y desequilibrio en un plantel que no logró sostener regularidad durante el campeonato. El peruano será una de las cartas del ‘timao’ en la búsqueda de puntos para evitar un cierre adverso.