Cobertura periodística sobre el asesinato de dos hombres por impactos de bala en las inmediaciones del mercado El Kiwi, en el distrito de Chorrillos. Agentes de la Policía Nacional del Perú acordonaron la vía pública e iniciaron las investigaciones preliminares para recabar evidencia sobre el ataque ocurrido en una zona comercial e industrial.

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Dos personas fueron asesinadas a balazos la mañana de este miércoles 25 de noviembre, en los exteriores del mercado El Kiwi, ubicado en la avenida Defensores del Morro, en Chorrillos. El ataque ocurrió en una zona comercial y empresarial, donde funcionan fábricas y diversos establecimientos.

Una de las víctimas fue identificada como Renzo Hernán Alegre Cuya, de 42 años, quien había acudido al mercado para desayunar. El segundo fallecido sería un transeúnte que se encontraba en la vía pública y cuya identidad aún no ha sido confirmada.

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¿Cómo ocurrió el ataque en Chorrillos?

Según fuentes policiales, alrededor de las 8:30 a. m., Alegre Cuya salió del mercado tras tomar desayuno y fue interceptado por dos sicarios, quienes le dispararon sin mediar palabra. El ataque ocurrió en la avenida Producción Nacional, a la altura de un portón plomo, cuando se dirigía hacia la calle Las Maquinarias.

El segundo hombre fue alcanzado por los proyectiles mientras se encontraba en la vía pública. Ambos quedaron tendidos en la berma y fallecieron en el lugar. Comerciantes y vendedores ambulantes intentaron auxiliarlos, pero ya no presentaban signos vitales.

Comerciantes se refugiaron tras escuchar los disparos

Las detonaciones generaron temor entre los vendedores del mercado El Kiwi, quienes ingresaron a sus puestos para ponerse a buen recaudo. Algunos cerraron sus negocios ante el temor de que los atacantes ingresaran al establecimiento durante su huida.

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Efectivos de la policía acordonan una calle y recaban datos periciales durante la investigación de un homicidio. (Latina)

Familiares de Alegre Cuya llegaron a la zona y señalaron que lo llamaban cariñosamente ‘Pototo’. El hombre se dedicaba al rubro de la construcción y era padre de un joven de 19 años.

Agentes de la comisaría de Huaylas llegaron al lugar para realizar las primeras diligencias. La Policía busca cámaras de seguridad de los establecimientos y empresas cercanas para reconstruir el ataque e identificar a los responsables.

Criminalidad en Perú: más de 1.900 homicidios en lo que va del año

La violencia criminal continúa dejando víctimas en el país. En lo que va de 2026, Perú registra 1.921 homicidios a nivel nacional, una cifra que refleja la persistencia de los asesinatos y la inseguridad en distintas regiones.

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Una parte de esta violencia está relacionada con las extorsiones y el sicariato. Un reporte de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) advierte que las organizaciones criminales recurren a sicarios para atacar a las víctimas que se niegan a pagar los montos exigidos, con el objetivo de intimidar a otras personas extorsionadas. También identifica ataques entre bandas rivales vinculados a estas actividades delictivas.

El informe elaborado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) y el Ministerio del Interior (MININTER) señala que las denuncias policiales por extorsión se multiplicaron por más de seis entre 2019 y 2025. La tasa pasó de 11,5 a 77,8 denuncias por cada 100.000 habitantes, mientras que Lima Metropolitana, La Libertad, Piura y otras regiones concentran una importante cantidad de casos.

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En este escenario, los asesinatos por encargo y los ataques armados se han convertido en una de las expresiones más violentas de las organizaciones criminales, que utilizan las amenazas y los homicidios como mecanismos de presión y represalia. Sin embargo, no todos los asesinatos registrados en el país están necesariamente vinculados a extorsiones, por lo que cada caso debe investigarse para establecer su móvil.

¿Cómo denunciar una extorsión o amenaza y dónde acudir?

Las personas que reciben amenazas, mensajes extorsivos o son víctimas de cobro de cupos pueden denunciar ante la Policía Nacional del Perú (PNP), a través de la Central 111 contra las extorsiones, que brinda orientación gratuita y confidencial las 24 horas del día. También pueden acudir a una comisaría, al Departamento de Investigación Criminal (Depincri) o a la unidad especializada de investigación de extorsiones de la Dirincri.

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El Ministerio del Interior también dispone de la Central Única de Denuncias (CUD), a través de la línea 1818, que recibe reportes de manera gratuita, las 24 horas del día y permite denunciar de forma anónima o identificándose. Los casos son evaluados y derivados a las dependencias correspondientes para su investigación.

Las denuncias también pueden registrarse por internet en la plataforma del Mininter. En caso de recibir amenazas, las autoridades recomiendan conservar mensajes, audios, fotografías, videos, números telefónicos y cualquier otra evidencia que pueda ayudar a identificar a los responsables. Si existe peligro inmediato, se puede llamar al 105, número de emergencia de la Policía.

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