Perú vs Uruguay EN VIVO HOY: punto a punto del partido por el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

¡Arriba Perú! La selección peruana chocará con Uruguay por la fecha 3 del Campeonato Sudamericano de Vóley Sub 19. Este duelo será decisivo en el objetivo de la ‘blanquirroja’ para clasificar a las semifinales del torneo internacional, que definirá cupos al Mundial.
Programación de la fecha 3 del Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026
- Bolivia vs Ecuador (13:00 horas de Perú / Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte)
- Perú vs Uruguay (15:00 horas de Perú / Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte)
- Brasil vs Argentina (17:00 horas de Perú / Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte)
- Venezuela vs Chile (19:00 horas de Perú / Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte)
El reto de Perú en el Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026
La selección peruana buscará clasificar al Mundial Sub 19 de 2027 durante su participación en el Campeonato Sudamericano, que también pondrá en juego el título continental.
El torneo entregará tres plazas para la próxima cita mundialista. El equipo dirigido por Martín Escudero aspira a obtener una de ellas.
Para continuar en carrera, Perú deberá terminar entre los dos primeros puestos de su grupo durante la primera etapa. Luego, el seleccionado afrontará las instancias decisivas del certamen, donde se definirán los clasificados a la competencia global.
El Grupo B está compuesta por Brasil, Argentina, Bolivia y Ecuador. Esas selecciones disputarán la fase inicial en paralelo a la serie del combinado nacional.
Dónde ver Perú vs Uruguay por el Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026
Perú enfrentará a Uruguay el viernes 9 de octubre por el Campeonato Sudamericano de Vóley Sub 19. El partido será transmitido a través del canal de YouTube VOLEY ZONE TV.
Quienes no puedan seguir el encuentro en directo podrán consultar la cobertura previa, el minuto a minuto y las repercusiones posteriores en el sitio web de Infobae Perú.
Horarios de Perú vs Uruguay por el Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026
Perú se medirá con Uruguay por la tercera fecha del Campeonato Sudamericano de Vóley Sub 19 hoy, viernes 9 de octubre, desde las 15.00 horas en territorio peruano.
El encuentro comenzará a la misma hora en Colombia y Ecuador. En Venezuela, Bolivia, el inicio está previsto para las 16.00. En Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Surinam y Brasil, con el horario de Brasilia, el partido se jugará desde las 17.00. Para Miami, el horario fijado es las 16.00.
Convocadas de Perú para el Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026
Martín Escudero definió el plantel de Perú para el torneo que se disputará en Maracaibo, Venezuela, con Camila Monge como capitana.
La convocatoria reúne a 14 jugadoras. El equipo contará con varias voleibolistas que ya tuvieron experiencia internacional en el Mundial Sub 17.
La nómina está integrada por Nicole Ayala, Camila Monge, Brenda Quiroz, Marcela Manrique, Grace Zuita, Tamara Galdós y Galilea Fuentes. También fueron convocadas Antonella Tello, Camila Alfaro, Kiara Lazo, Kayra Ruíz, Catalina Romero, Nahir Cueva y Vannia Adrianzén.
El seleccionado afrontará el certamen sin Gianella Chanca ni Ariana Vásquez. Ambas jugadoras quedaron fuera de la lista por lesión.