Perú vs Uruguay EN VIVO HOY: punto a punto del partido por el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

¡Arriba Perú! La selección peruana chocará con Uruguay por la fecha 3 del Campeonato Sudamericano de Vóley Sub 19 . Este duelo será decisivo en el objetivo de la ‘blanquirroja’ para clasificar a las semifinales del torneo internacional, que definirá cupos al Mundial .

Programación de la fecha 3 del Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

08:11 hs

El reto de Perú en el Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

La selección peruana buscará clasificar al Mundial Sub 19 de 2027 durante su participación en el Campeonato Sudamericano, que también pondrá en juego el título continental.

El torneo entregará tres plazas para la próxima cita mundialista. El equipo dirigido por Martín Escudero aspira a obtener una de ellas.

Para continuar en carrera, Perú deberá terminar entre los dos primeros puestos de su grupo durante la primera etapa. Luego, el seleccionado afrontará las instancias decisivas del certamen, donde se definirán los clasificados a la competencia global.

El Grupo B está compuesta por Brasil, Argentina, Bolivia y Ecuador. Esas selecciones disputarán la fase inicial en paralelo a la serie del combinado nacional.