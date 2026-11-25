La atacante del conjunto de Comas aseguró que seguirán estudiando a las ‘pumas’ y entrenando duro para quedarse con la victoria en la próxima jornada de la Liga Peruana de Vóley. (Video: Latina)

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Deportivo Géminis se prepara para afrontar un nuevo desafío en la Liga Peruana de Vóley 2026/27. El conjunto de Comas tendrá como próximo rival a Universitario de Deportes, que llega a este compromiso después de sufrir dos derrotas consecutivas. Pese a ese escenario, Vielka Peralta, una de las figuras del equipo dirigido por Natalia Málaga, dejó claro que no existe espacio para la confianza y anticipó una postura ambiciosa de cara al enfrentamiento.

En conversación con ‘Somos Vóley’ de Latina, la voleibolista analizó el presente de las ‘pumas’ y dejó claro que Géminis no subestimará a su próximo adversario. Por ello, aseguró que sus compañeras continuarán preparándose y estudiando al rival para llegar en las mejores condiciones al compromiso de este fin de semana.

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“No hay que confiarse porque la ‘U’ de igual manera quiere seguir ganando partido igual que nosotras. No será un partido fácil, pero nosotras de igual manera vamos a seguir entrenando duro, viendo los videos. Vamos a entrar con todo, sin respetar al rival, vamos a entrar a ganar”, advirtió.

Vielka Peralta reconoció la fortaleza de Universitario

La jugadora de Géminis también destacó las condiciones del plantel dirigido por Francisco Hervás. Aunque Universitario atraviesa una racha negativa, Vielka Peralta recordó que cuenta con voleibolistas capaces de complicar a cualquier oponente, por lo que considera fundamental estudiar sus principales características antes del encuentro por la séptima fecha del campeonato.

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“La ‘U’ es un equipo bueno, con jugadoras también bien aguerridas. Vamos a seguir estudiando al rival y veremos ahí qué pasa”, señaló.

Vielka Peralta será una de las figuras de Géminis en el duelo ante Universitario. Crédito: FPV

El enfrentamiento será una nueva prueba para el conjunto de Comas, que buscará prolongar su buen momento en el campeonato. La presencia de Natalia Málaga en el banquillo también ha sido importante en esta Fase 1 del torneo, mientras el equipo intenta consolidar su funcionamiento colectivo y mejorar su ubicación en la clasificación.

Por su parte, Universitario tendrá la oportunidad de recuperarse después de sus recientes tropiezos y demostrar que mantiene sus aspiraciones en la competencia. Por ello, el compromiso promete ser uno de los atractivos de la siguiente jornada en el Polideportivo Lucha Fuentes.

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El objetivo de Géminis: volver a subir al podio

Más allá del próximo partido, Vielka Peralta también explicó cuáles son las metas que se ha trazado Géminis para esta temporada. La voleibolista dejó en claro que el equipo tiene una planificación progresiva: primero necesita asegurar resultados y ubicarse entre los mejores conjuntos del campeonato, para después apuntar a las instancias decisivas.

“Primero lo primero, que es ganar el partido, entrar dentro de los 10 mejores, luego dentro del top ocho y ya después de ahí seguir trabajando y meternos dentro de los cuatro. Ya es hora de subir al podio”, expresó.

Géminis ha experimentado un gran crecimiento con la presencia de Natalia Málaga en el banquillo. Crédito: FPV

La declaración refleja la ambición del plantel de Comas, que busca dar un paso más en esta temporada. En la edición anterior, Géminis alcanzó las semifinales y terminó en el cuarto lugar, por lo que ahora tiene como objetivo mejorar esa campaña y volver a pelear por un lugar en el podio.

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Con esa meta en mente, el elenco que comanda Natalia Málaga afrontará el duelo ante Universitario como una oportunidad para seguir creciendo y acercarse a sus metas. Peralta y sus compañeras saben que deberán sostener el trabajo colectivo para competir ante los principales equipos del torneo y aspirar a terminar la temporada entre los protagonistas.