Un documento del Jurado Electoral Especial de Lima Centro declara impedido a Rafael López Aliaga para una proclamación como alcalde metropolitano.

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El Jurado Electoral Especial de Lima Centro resolvió que Rafael López Aliaga no podrá asumir la alcaldía de la Municipalidad Metropolitana de Lima para el periodo 2027-2030, pese a haber encabezado la lista ganadora de las elecciones municipales. A través de la Resolución N° 09164-2026-JEE-LICN/JNE, se proclamó en su lugar a Jeanette Alonzo Contreras, segunda regidora electa, como nueva alcaldesa de la capital peruana.

El origen del conflicto se remonta al 4 de agosto de 2026, cuando Luis Rubio Idrogo, candidato original a la alcaldía por Renovación Popular, presentó su renuncia a la postulación. El JEE aceptó el desistimiento al verificar que cumplía con los requisitos.

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Tras la salida de Rubio Idrogo, la lista quedó encabezada por López Aliaga en la posición de primer regidor, lo que en circunstancias normales lo habilitaría para asumir la alcaldía por sucesión. Sin embargo, el JEE determinó que el exalcalde de Lima, quien ejerció el cargo entre enero de 2023 y octubre de 2025 antes de renunciar, se encuentra comprendido en la prohibición constitucional de reelección inmediata.

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro declara impedido a Rafael López Aliaga y proclama a Jeanette Alonzo alcaldesa metropolitana para el periodo 2027-2030.

Decisión

Además de invocar el artículo 194 de la Constitución, el tribunal sumó el criterio sentado por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en la Resolución N.° 4557-2026-JNE, donde se estableció que los alcaldes elegidos para el periodo 2023-2026 que postulen como primeros regidores no pueden ser proclamados como burgomaestres para el periodo 2027-2030.

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“Se advierte que Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla ejerció la alcaldía de la Municipalidad Metropolitana de Lima durante el periodo municipal de enero de 2023 a octubre de 2025 y que, pese a haber renunciado anticipadamente a dicho cargo, su situación se encuentra comprendida en la prohibición constitucional de reelección inmediata. En consecuencia, no se encuentra habilitado para ser proclamado alcalde para el periodo 2027-2030 ni para acceder a dicho cargo mediante sucesión o reemplazo durante ese mismo periodo”, determinó el JEE Lima Centro.

El tribunal electoral precisó, no obstante, que el impedimento no afecta la candidatura de Rafael López Aliaga como regidor ni su participación en la lista de Renovación Popular. El JEE explicó esa diferencia en el considerando 3.13:

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Un documento electoral de Perú detalla la inhabilitación de Rafael López Aliaga para la alcaldía de Lima y la proclamación de Jeanette Alonzo para el periodo 2027-2030.

“Esta conclusión no supone desconocer la validez de su candidatura como regidor ni afecta su condición de integrante de la lista electoral de Renovación Popular Perú. Por el contrario, responde a la distinción establecida por el JNE entre la habilitación para ejercer el cargo de regidor y aquella exigida para acceder a la alcaldía, pues se trata de cargos sujetos a presupuestos constitucionales diferenciados”, indica el documento.

De esta manera, López Aliaga conserva su posición como primer regidor de la lista, aunque sin la posibilidad de asumir la conducción del municipio limeño. Es decir, si Jeanette Alonzo renuncia o es vacada, asumirá el cargo de alcalde el regidor 3.

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Jeanette Alonzo, nueva alcaldesa de Lima

Establecido el impedimento de López Aliaga, el JEE aplicó el orden de precedencia de la lista inscrita para identificar a la siguiente autoridad habilitada. Jeanette Alonzo Contreras ocupa la segunda posición en la nómina de regidores, inmediatamente después del líder de Renovación Popular, y el tribunal verificó que no registra impedimentos constitucionales o legales para ejercer el cargo.

El político peruano Rafael López Aliaga levanta los brazos junto a Jeanette Alonzo durante una actividad partidaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así, el pleno dispuso en el artículo tercero de su fallo “proclamar a la ciudadana Jeanette Evangelina Alonzo Contreras como alcaldesa de la Municipalidad Metropolitana de Lima para el periodo de gobierno municipal 2027-2030, al constituir la siguiente integrante hábil de la lista electoral de la organización política Renovación Popular Perú, que obtuvo la mayor votación en la circunscripción electoral correspondiente”.

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La resolución fue firmada por la presidenta del JEE Lima Centro, Ysabel Dorotea Garro de la Peña, y los miembros Marcos Villalta Infante y Vilma Escobar Honorio.