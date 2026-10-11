¿A qué hora juega Perú vs Argentina HOY? partido por final del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

Perú clasificó al Mundial y a la final del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026. Crédito: FPV.

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La selección peruana de vóley Sub-19 afrontará la gran final del Campeonato Sudamericano frente a Argentina con el ánimo a tope y la ilusión de conquistar el título continental. El equipo nacional llega fortalecido tras protagonizar una emocionante victoria por 3-2 ante Brasil, en un encuentro que se disputó punto a punto y mantuvo la tensión hasta el último set. El triunfo no solo le permitió asegurar su clasificación al Mundial Sub-19 de vóley de 2027, sino también confirmar que tiene argumentos para pelear por la corona sudamericana.

Perú llega invicto a este decisivo compromiso y buscará cerrar su participación con una nueva alegría para el país. Al frente estará Argentina, que consiguió su pase a la final tras derrotar por 3-1 a Venezuela y también buscará quedarse con el campeonato. El esperado duelo entre ambas selecciones está programado para las 19:00 horas, en un partido que promete emociones y en el que las jóvenes voleibolistas peruanas intentarán coronar una campaña destacada con el título sudamericano.

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Pura emoción en la cancha. El equipo peruano de voleibol femenino U19 logra una hazaña inolvidable al vencer a su clásico rival, Brasil. El video captura la euforia de las jugadoras, el cuerpo técnico y la hinchada tras el último punto que les dio la victoria.

Horario del Perú vs Argentina, por el campeonato Sudamericano sub-19

Perú vs se jugará a las 19:00 horas del domingo 11 de octubre, por la final del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026. El encuentro definirá al campeón continental en Maracaibo, Venezuela.

Estos son los horarios en otros países:

Perú, Colombia y Ecuador: 19:00 horas

Venezuela y Bolivia: 20:00 horas

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 21:00 horas

Miami, Estados Unidos: 20:00 horas

España: 02:00 horas del lunes 12 de octubre

La selección de Perú se enfrenta a Argentina en la final del Sudamericano Femenino de Voleibol Sub-19 en el Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte. (FVV)

Dónde ver la final del Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

El Sudamericano Sub 19 de vóley se disputa en Maracaibo, en el estado venezolano de Zulia, entre el 7 y el 11 de octubre. Los partidos del torneo clasificatorio podrán verse en el canal de YouTube VOLEY ZONE TV, que transmitirá la competencia.

El certamen reunirá al seleccionado dirigido por Martín Escudero y contará con una cobertura digital que incluirá los resultados y la tabla de posiciones a lo largo de las jornadas. La señal VOLEY ZONE TV ofrecerá los encuentros mediante su plataforma de YouTube.

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Asimismo, Infobae Perú seguirá la participación del equipo con información previa, transmisiones minuto a minuto, declaraciones e incidencias de cada fecha en su sitio web. El medio también informará sobre el desarrollo de la campaña del seleccionado durante la competencia en Maracaibo.

La final del Campeonato Sudamericano Sub 19 de vóley se podrá vivir mediante Youtube.

Así fue la victoria de Perú vs Brasil

Perú tomó el control desde el inicio de la semifinal. La selección nacional construyó una ventaja de seis puntos en el primer set y encontró respuestas en el bloqueo para limitar los ataques brasileños. El parcial terminó 25-15 para la ‘bicolor’.

Brasil respondió en el segundo capítulo con un arranque de 4-0. Perú cometió errores en la recepción y el saque, factores que permitieron a la ‘verdeamarela’ ampliar la diferencia y quedarse con el set por 25-16.

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El tercer parcial ofreció el tramo más parejo del encuentro. Perú llegó a estar arriba 7-3, Brasil niveló 15-15 y el equipo de Escudero recuperó la ventaja con bloqueos oportunos. La selección nacional cerró el set 25-21, en medio de reclamos brasileños por una decisión arbitral.

Brasil forzó el quinto set después de imponerse 25-17 en el cuarto. Sin embargo, Perú respondió desde el comienzo de la definición. Se puso 3-2, amplió a 6-3 y no cedió la iniciativa. Los errores brasileños al servicio facilitaron el cierre peruano, que llegó con el 15-7 y la clasificación mundialista.

La tensión llega a su punto máximo. Con un potente ataque, Brasil se lleva el cuarto set y fuerza el tie-break definitivo contra Perú en una semifinal inolvidable.

¿Cómo llega Perú a esta gran final del campeonato sudamerica sub-19?

La selección peruana femenina de vóley Sub-19 protagonizó una destacada campaña en el Campeonato Sudamericano de la categoría, disputado en Maracaibo, Venezuela. Bajo la dirección técnica de Martín Escudero, las ‘Matadorcitas’ avanzaron a la fase decisiva tras terminar invictas y como líderes del Grupo A. Su victoria más importante llegó en las semifinales, cuando derrotaron por 3-2 a Brasil, resultado que les aseguró tanto el pase a la final como la clasificación al Mundial Sub-19 de 2027.

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¿Cómo le fue a Perú en la fase de grupos?

La Bicolor inició su participación el miércoles 7 de octubre con una victoria por 3-1 ante Chile. En su segundo encuentro, disputado el jueves 8, venció por el mismo marcador a Venezuela, anfitriona del torneo. Finalmente, cerró la primera etapa el viernes 9 con un triunfo contundente por 3-0 frente a Uruguay. Con tres victorias consecutivas, Perú aseguró el primer lugar de su grupo y avanzó a las semifinales.

Resultados de Perú en el Sudamericano Sub-19

7 de octubre · Fase de grupos

Perú 3-1 Chile: La selección comenzó con una victoria que le permitió sumar sus primeros puntos en el torneo.

Fue un 3-1 en sets sobre las chilenas, que dieron pelea, pero no pudieron con el nivel de la 'bicolor' - Crédito: Vóley Zone TV.

8 de octubre · Fase de grupos

Perú 3-1 Venezuela: La Bicolor superó al equipo anfitrión y encaminó su clasificación a las semifinales.

El cuadro peruano se impuso 25-17 ante las venezolanas y se llevó el partido por 3 sets a 1 - Crédito: Vóley Zone TV.

9 de octubre · Fase de grupos

Perú 3-0 Uruguay: Con un triunfo en sets corridos, el equipo peruano cerró la primera fase como líder invicto del Grupo A.

Juego, set y partido para Perú. La selección femenina demuestra su poderío con una victoria sólida y contundente contra Uruguay, cerrando la fase de grupos del Sudamericano U17 de manera impecable y como serias candidatas al título.

10 de octubre · Semifinales

Perú 3-2 Brasil: En un partido de cinco sets, Perú venció a uno de los rivales más exigentes del torneo y clasificó a la final y al Mundial Sub-19 de 2027.

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¿Cómo fue la clasificación de Perú al Mundial Sub-19 de 2027?

El boleto mundialista llegó tras la victoria ante Brasil en semifinales. La selección peruana se impuso con parciales de 25-15, 16-25, 25-21, 17-25 y 15-7. Después de intercambiar victorias en los primeros cuatro sets, las dirigidas por Martín Escudero dominaron el parcial definitivo y sellaron una clasificación que también las llevó a disputar el título sudamericano.

Las integrantes y el cuerpo técnico de la selección peruana de voleibol sub-19 celebran su victoria frente a Argentina en el Campeonato Sudamericano. (FVV)

¿Qué balance deja la campaña peruana antes de la final?

Perú llega a la definición con cuatro victorias consecutivas, una actuación sólida en la fase de grupos y una clasificación mundialista asegurada. El equipo mostró capacidad para resolver encuentros en sets corridos, responder ante rivales que le exigieron mayor esfuerzo y mantener la concentración en un partido decisivo como el que disputó ante Brasil.

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Ahora, el desafío será Argentina, que alcanzó la final después de derrotar por 3-1 a Venezuela. El encuentro está programado para las 19:00 horas y representa la oportunidad de que la generación peruana complete su campaña con el título continental