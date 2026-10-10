Resultados de las semifinales del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026 HOY: así van los decisivos partidos

Resultados de las semifinales del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

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Hoy, sábado 10 de octubre, se juegan las semifinales del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026 en Maracaibo. Perú, Brasil, Venezuela y Argentina empezarán su lucha rumbo a la gran final del torneo internacional.

La selección peruana terminó la fase de grupos como líder del Grupo A y también invicto: le ganó a Chile, Uruguay y la ‘vinotinto’. La ‘blanquirroja’ hará todo lo posible para quedarse con uno de los tres boletos del próximo Mundial.

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Resultados de las semifinales del Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

Sábado 10 de octubre

Perú vs Brasil (17:00 horas de Perú / Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte de Maracaibo / YouTube VOLEY ZONE TV)

Venezuela vs Argentina (19:00 horas de Perú / Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte de Maracaibo / YouTube VOLEY ZONE TV)

Resultados de los duelos por puestos del 5° al 8° del Sudamericano Sub 19

Sábado 10 de octubre

Ecuador vs Chile (15:00 horas de Perú / Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte de Maracaibo / YouTube VOLEY ZONE TV)

Bolivia vs Uruguay (13:00 horas de Perú / Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte de Maracaibo / YouTube VOLEY ZONE TV)

Programación de las semifinales del Sudamericano Sub 19 de vóley 2026

Canal TV para ver las semifinales del Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

El seleccionado Sub 19 de vóley, dirigido por Martín Escudero, afrontará el Sudamericano de la categoría en Maracaibo. El torneo se jugará entre el 7 y el 11 de octubre y reunirá a los equipos que buscarán la clasificación durante las distintas jornadas de competencia.

Los partidos podrán seguirse a través del canal de YouTube VOLEY ZONE TV, que anunció la transmisión de todos los encuentros mediante su plataforma digital. La cobertura de la señal también incluirá la actualización de los resultados y de la tabla de posiciones a medida que avance el certamen.

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Infobae Perú acompañará la campaña del equipo con información previa y coberturas minuto a minuto de cada fecha desde su sitio web. El portal publicará además declaraciones, incidencias y novedades sobre el recorrido del seleccionado en la competencia.

Jugadoras y cuerpo técnico de la selección peruana de vóley sub-19 conversan en la cancha durante un partido del Campeonato Sudamericano.

¿Cómo se jugarán las semifinales?

Perú enfrentará a Brasil en una de las semifinales del Sudamericano Sub 19 de vóley, luego de terminar como líder del Grupo A con tres triunfos en tres presentaciones. El cruce pondrá en juego el pase a la definición continental y uno de los tres lugares disponibles para el Mundial Sub 20 de 2027.

La selección peruana completó una primera fase sin derrotas y llegará a la instancia decisiva frente a un rival que avanzó como segundo del Grupo B. Brasil consiguió sus victorias ante Bolivia y Ecuador, pero cayó frente a Argentina en su último compromiso de la etapa inicial.

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Juego, set y partido para Perú. La selección femenina demuestra su poderío con una victoria sólida y contundente contra Uruguay, cerrando la fase de grupos del Sudamericano U17 de manera impecable y como serias candidatas al título.

La otra semifinal tendrá como protagonistas a Argentina y la selección anfitriona, Venezuela. Las Panteritas también firmaron una campaña perfecta durante la fase de grupos.

El conjunto argentino ganó sus tres partidos y solo cedió un set, que fue ante Brasil. Sofía Baldo se afianzó como una de las principales opciones de ataque del equipo. Venezuela obtuvo su clasificación tras superar a Uruguay y Chile. El seleccionado local sufrió una derrota frente a Perú en la ronda inicial, aunque igualmente accedió a la siguiente instancia.

Un clásico sudamericano que se definió en un rally espectacular. Argentina supo aguantar la presión de Brasil y cerró el partido para asegurar una victoria clave en el torneo. Disfruta de la jugada completa y la euforia del triunfo. | YouTube / Voley zone

Así se definen los cupos al Mundial 2027

El Sudamericano Sub 19 de vóley otorgará tres plazas para la Copa del Mundo de la categoría, prevista para 2027.

La etapa de semifinales concentrará la definición de los dos primeros clasificados al certamen mundialista.

Los ganadores de cada cruce avanzarán de manera directa a la final por el título continental y, al mismo tiempo, asegurarán su lugar en la Copa del Mundo.

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