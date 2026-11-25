Durante su estancia en Lima para ofrecer un concierto, la cantante Christina Aguilera recorrió el complejo arqueológico de la Huaca Pucllana y visitó una tienda de artesanías locales, donde se enamoró de las alpacas peluche. El registro audiovisual incluye tomas de su visita turística nocturna y su actuación en el Estadio Nacional.

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Christina Aguilera quedó encantada con Perú tras ofrecer su primer concierto en el país, realizado en el Estadio Nacional. Durante su estadía en Lima, la intérprete aprovechó para conocer espacios turísticos, probar platos de la gastronomía local y visitar una tienda de artesanías en Miraflores.

La artista llegó el jueves 19 de noviembre y fue recibida por sus seguidores, conocidos como Fighters, en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Luego se trasladó al hotel Westin, donde se hospedó durante su visita a la capital peruana.

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Aguilera se mostró cercana a sus admiradores desde su llegada. La cantante se tomó fotografías con sus seguidores, firmó discos y otros objetos, y posó para las cámaras antes de cumplir con las actividades relacionadas con su presentación.

Christina Aguilera recorrió Lima antes de partir del Perú

La cantante visitó el restaurante Maido, donde probó causa limeña, tiradito y chicha de jora junto a su pareja, el productor Matthew Rutler. En uno de los videos que compartió en sus redes sociales, se escucha a la artista decir “sí se puede” mientras disfruta de la comida.

La cantante estadounidense probó causa limeña, tiradito y chicha de jora durante su visita al restaurante Maido.

También recorrió la Huaca Pucllana junto a Rutler y su equipo. La artista publicó una fotografía frente al complejo arqueológico y otras imágenes en las que ambos aparecen probándose sombreros durante su paseo por Lima.

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La visita incluyó una salida al bar Velvet, donde Aguilera compartió una noche con su equipo. La cantante mostró parte de esos momentos en sus redes sociales, junto con registros de su estadía y escenas de su concierto en el Estadio Nacional.

El lunes, la intérprete publicó un video que resumió algunos pasajes de su presentación en Lima. El clip estuvo acompañado por la versión en salsa de Ven Conmigo, canción que estrenó durante el concierto del sábado, y por el mensaje: “Perú TQMMMM”.

Christina Aguilera visitó la Huaca Pucllana junto a su pareja, el productor Matthew Rutler.

Las alpacas y llamas que conquistaron a la cantante

Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió durante la visita de Christina Aguilera a una tienda de recuerdos en Miraflores. La cantante apareció rodeada de figuras decorativas, llaveros, imanes y peluches de llamas y alpacas.

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En el video, Aguilera expresó su entusiasmo por los recuerdos y comentó, entre risas, que le gustaban especialmente las llamas de apariencia más esponjosa y sus distintas tonalidades. La artista también mostró algunos de los objetos que eligió durante el recorrido.

En otra publicación, la cantante compartió imágenes de sus compras y se colocó sobre el hombro un saco con figuras de alpacas y llamas. “Me estoy llevando mi saco de alpacas”, comentó mientras revisaba los souvenirs.

La intérprete acompañó uno de sus videos con la canción La flor de la canela, de Chabuca Granda. En la descripción de la publicación escribió “Alsaca”, una combinación de las palabras “alpacas” y “saco”, en referencia a los recuerdos que llevaba consigo.

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Christina Aguilera compró figuras, imanes y peluches de alpacas y llamas en una tienda de artesanías de Miraflores.

Los recuerdos que Christina Aguilera compró en Miraflores

La visita de la artista generó emoción entre los comerciantes del mercado de artesanías de Miraflores. Las cámaras de Amor y fuego conversaron con una de las vendedoras, quien contó que parte del equipo de Aguilera compró chullos, llaveros y otros souvenirs.

“Sus bailarines nos compraron chullos, llaveros, souvenirs”, relató la comerciante. La mujer recordó que se emocionó al ver a la cantante caminar por el establecimiento y señaló que, durante la visita, se registró el sismo de magnitud 6.7 en Junín del viernes 20 de noviembre.

Según su testimonio, uno de los guardaespaldas cargó a la artista para llevarla hacia la calle. Otra vendedora detalló que Aguilera eligió una llamita con lentes, figuras de llamas y alpacas, además de stickers e imanes.

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La cantante compartió luego un mensaje para resumir su experiencia en el país: “Perú me robó el corazón, que rica cultura, comida deliciosa, gente amable... y ni siquiera me hagas empezar con las alpacas”.

Matthew Rutler acompañó a Christina Aguilera durante su recorrido por Lima.

Christina Aguilera mostró la preparación de su concierto

En otro fragmento del video publicado en sus redes sociales, Christina Aguilera mostró parte de la prueba de sonido previa a su concierto en Lima. Las imágenes registraron a la cantante mientras revisaba la puesta en escena junto a sus bailarines.

La artista explicó indicaciones relacionadas con los pasos de baile y la performance que presentaría en el Estadio Nacional. El registro permitió ver parte del trabajo previo a su primera presentación ante el público peruano.

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Matthew Rutler también expresó su entusiasmo por conocer el país. “Es la primera vez en Perú y definitivamente no será la última, porque es un gran país y puedes sentir el espíritu de la gente. Es genial”, comentó.

Christina Aguilera partió del Perú el domingo, luego de regresar al hotel donde se hospedaba y concluir su visita a Lima.

Christina Aguilera se enamora de Perú: visitó Maido, la Huaca Pucllana y compró souvenirs de alpacas