Perú Deportes

Perú vs Venezuela EN VIVO HOY: punto a punto del partido clave por Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

La selección nacional asume su segundo desafío en Maracaibo ante la escuadra anfitriona y buscará dar un golpe sobre la mesa luego de su estreno con triunfo ante Chile

Guardar
07:31 hsHoy

¡Día de partido! La selección peruana se medirá ante Venezuela hoy, jueves 8 de octubre, en el marco de la segunda fecha del grupo A del Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026. El Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte de Maracaibo será el escenario de este encuentro clave para la ‘bicolor’ en el certamen regional que otorga tres cupos al Mundial de la categoría.

07:31 hsHoy

Perú debutó con victoria

Perú debutó con un triunfo por 3-1 ante Chile en la primera fecha del Grupo A del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley, que se disputa en Maracaibo, Venezuela. La selección dirigida por Martín Escudero se impuso por 26-24, 25-12, 21-25 y 25-19, en un partido que tuvo pasajes de amplio dominio peruano y una reacción chilena que obligó al equipo nacional a responder en el cierre.

A Perú le hizo bien el ingreso de Kiara Lazo, Vania Adrianzén y Tamara Galdós, quienes llegan tras disputar el Mundial Sub 17 y ahora aportan a la plantilla sub 19. El combinado peruano mostró mayor eficacia en ataque y bloqueo, sobre todo en el segundo set, que resolvió con una diferencia de 13 puntos. Monge y Alfaro también fueron determinantes en varios tramos del encuentro.

La ‘bicolor’ pasó sobresaltos en el tercer parcial, cuando Chile elevó su nivel, aprovechó algunos errores no forzados y ganó por 25-21. Perú recuperó el control en el cuarto set, tomó ventaja desde el inicio y sostuvo la diferencia hasta el 25-19 final.

Fue un 3-1 en sets sobre las chilenas, que dieron pelea, pero no pudieron con el nivel de la 'bicolor' - Crédito: Vóley Zone TV.
07:31 hsHoy

La nómina de Venezuela

La selección de Venezuela contará con una lista de 15 voleibolistas. Antonella Lovera, Darianyerlis Díaz, Laura Vargas y Arleidis Sala integran el grupo de centrales. Atxa Lucena, Yalesca Colina, Jheannis Andrade, Daniela Azocar y Ana López se desempeñan como atacantes por las puntas.

Sofía Guaita, Jhoamberling Díaz y Andrea Páez estarán a cargo de la conducción del juego. Fabianny Carima y Amanda Pacheco figuran como opuestas, mientras que Ihara Arias ocupará la posición de líbero.

Yani Capuzzi dirige al equipo venezolano. Ihosvanny Chambes cumple funciones como primer asistente y Samuel Manzanilla integra el comando técnico como segundo asistente.

07:31 hsHoy

Lista de convocadas de Perú para el Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

El entrenador Martín Escudero convocó a 14 jugadoras para la participación de Perú en el torneo que se disputará en Maracaibo, Venezuela. Camila Monge asumirá la capitanía del plantel.

La nómina está integrada por: Nicole Ayala, Camila Monge, Brenda Quiroz, Marcela Manrique, Grace Zuita, Tamara Galdós, Galilea Fuentes, Antonella Tello, Camila Alfaro, Kiara Lazo, Kayra Ruíz, Catalina Romero, Nahir Cueva y Vannia Adrianzén.

El equipo afrontará el certamen sin Gianella Chanca ni Ariana Vásquez, dos jugadoras que quedaron fuera por lesión. La lista cuenta con varias voleibolistas que ya tuvieron experiencia internacional en el Mundial Sub 17.

Lista de convocadas de Perú para el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026. (FPV)
Lista de convocadas de Perú para el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026. (FPV)
07:31 hsHoy

Dónde ver Perú vs Venezuela

El partido entre las selecciones de Perú y Venezuela se realizará el jueves 8 de octubre y será transmitido por el canal de YouTube, VOLEY ZONE TV.

De la misma manera, Infobae Perú cubrirá el encuentro en su sitio web desde la previa, con el minuto a minuto y las principales repercusiones tras el final del encuentro.

07:31 hsHoy

Perú vs Venezuela: programación

Perú enfrentará a Venezuela por la segunda fecha del Campeonato Sudamericano de Vóley Sub 19 este jueves 8 de octubre a las 19:00 horas de Perú. El partido comenzará a la misma hora en Colombia y Ecuador; a las 20:00 en Venezuela, Bolivia y Guyana; a las 21:00 en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Surinam y Brasil —en el horario de Brasilia—; a las 20:00 en Miami; y a las 02:00 horas del viernes 9 de octubre en España.

Temas Relacionados

Selección peruana de vóleySelección peruana de vóley Sub 19Campeonato Sudamericano de Vóley Sub 19Vóley peruanoperu-deportes

Últimas noticias

¿Universitario o Alianza Lima?: Iker Casillas, campeón del Mundo con España, lanzó sorpresiva elección

El exarquero de Real Madrid participó de un ‘ping pong’ y tuvo que escoger entre los ‘cremas’ y los ‘blanquiazules’. Su respuesta generó muchas reacciones reavivando el eterno debate de qué equipo es el mejor del Perú

¿Universitario o Alianza Lima?: Iker Casillas, campeón del Mundo con España, lanzó sorpresiva elección

Giancarlo Granda lanzó ácida crítica contra 3 jugadores de la selección peruana tras derrota ante Colombia: “No veo un horizonte positivo”

El periodista deportivo analizó el rendimiento de la ‘bicolor’ en la caída con los ‘cafeteros’ y apuntó contres tres futbolistas. En esa línea, visualizó un futuro oscuro

Giancarlo Granda lanzó ácida crítica contra 3 jugadores de la selección peruana tras derrota ante Colombia: “No veo un horizonte positivo”

Ricardo Gareca revela la amenaza que les hizo a los jugadores peruanos para mejorar la selección: “Tenían que triunfar en el extranjero”

El ‘Tigre’ explicó las medidas que aplicó para potenciar a la ‘bicolor’ y cumplir los objetivos durante su etapa al frente de la escuadra nacional

Ricardo Gareca revela la amenaza que les hizo a los jugadores peruanos para mejorar la selección: “Tenían que triunfar en el extranjero”

Ricardo Gareca confirma que volverá a dirigir y responde si lo hará en Perú: “Es un país que me encanta”

El ‘Tigre’ cerró su etapa como youtuber y evalúa regresar al fútbol, ya sea al frente de un club o una selección

Ricardo Gareca confirma que volverá a dirigir y responde si lo hará en Perú: “Es un país que me encanta”

La Noche de las Pumas será televisado: canal exclusivo que transmitirá la presentación de Universitario

La ‘U’ enfrentará a Sancor Seguros este viernes 9 de octubre en el Polideportivo Lucha Fuentes, amistoso que será el fondo de su evento especial de cara al inicio de la Liga Peruana de vóley 2026/2027

La Noche de las Pumas será televisado: canal exclusivo que transmitirá la presentación de Universitario

ÚLTIMAS NOTICIAS

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: “Un grupo de improvisados olvidó que trataba a un paciente vulnerable”, apuntó la Fiscalía

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: “Un grupo de improvisados olvidó que trataba a un paciente vulnerable”, apuntó la Fiscalía

Las pymes perdieron 181.000 puestos de trabajo desde noviembre de 2023: desaparecen casi 200 empleos por día

Las sentidas palabras de Marcela Tinayre para despedir a Piero, abuelo de su nieta Ámbar: “Un verdadero caballero”

Los alquileres en CABA subieron 1,3% en septiembre: cuánto cuesta un dos ambientes en cada barrio

Mercados: suben las acciones argentinas y baja el riesgo país pese a la rueda negativa de Wall Street

INFOBAE AMÉRICA

“La pasé genial”: cuando estuvo en Buenos Aires Anne Carson, la “mujer gélida” que conquistó el Nobel de Literatura

“La pasé genial”: cuando estuvo en Buenos Aires Anne Carson, la “mujer gélida” que conquistó el Nobel de Literatura

¿Quién es el científico cubano que vende café para sobrevivir a la crisis?

Recolectan madera arrastrada por el río Motagua para fabricar muebles en Guatemala

Centro de Investigación de la Universidad de Panamá respalda el desarrollo de antivenenos

Ocho provincias dominicanas permanecen bajo alerta meteorológica por el paso de una onda tropical

DEPORTES

Franco Colapinto contó que lloró al ver la despedida de Lionel Messi de la selección argentina: “Una tristeza grande”

Franco Colapinto contó que lloró al ver la despedida de Lionel Messi de la selección argentina: “Una tristeza grande”

Habló el entrenador que intentó llevar a Lionel Messi a la selección de España y reveló cómo fue el fallido plan para convencerlo

Las tapas de los diarios del mundo tras el retiro de Lionel Messi de la selección argentina: “Despedida de cuento de hadas”

La postura de los jugadores de Portugal tras el explosivo descargo de Cristiano Ronaldo contra el entrenador

Los documentos secretos sobre la millonaria indemnización que recibió Christian Horner tras su escandalosa salida de Red Bull