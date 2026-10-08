Perú vs Venezuela EN VIVO HOY: punto a punto del partido clave por Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

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¿Universitario o Alianza Lima?: Iker Casillas, campeón del Mundo con España, lanzó sorpresiva elección El exarquero de Real Madrid participó de un ‘ping pong’ y tuvo que escoger entre los ‘cremas’ y los ‘blanquiazules’. Su respuesta generó muchas reacciones reavivando el eterno debate de qué equipo es el mejor del Perú

Giancarlo Granda lanzó ácida crítica contra 3 jugadores de la selección peruana tras derrota ante Colombia: “No veo un horizonte positivo” El periodista deportivo analizó el rendimiento de la ‘bicolor’ en la caída con los ‘cafeteros’ y apuntó contres tres futbolistas. En esa línea, visualizó un futuro oscuro

Ricardo Gareca revela la amenaza que les hizo a los jugadores peruanos para mejorar la selección: “Tenían que triunfar en el extranjero” El ‘Tigre’ explicó las medidas que aplicó para potenciar a la ‘bicolor’ y cumplir los objetivos durante su etapa al frente de la escuadra nacional

Ricardo Gareca confirma que volverá a dirigir y responde si lo hará en Perú: “Es un país que me encanta” El ‘Tigre’ cerró su etapa como youtuber y evalúa regresar al fútbol, ya sea al frente de un club o una selección