Perú vs Venezuela EN VIVO HOY: punto a punto del partido clave por Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

¡Día de partido! La selección peruana se medirá ante Venezuela hoy, jueves 8 de octubre, en el marco de la segunda fecha del grupo A del Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026. El Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte de Maracaibo será el escenario de este encuentro clave para la ‘bicolor’ en el certamen regional que otorga tres cupos al Mundial de la categoría.
Perú debutó con victoria
Perú debutó con un triunfo por 3-1 ante Chile en la primera fecha del Grupo A del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley, que se disputa en Maracaibo, Venezuela. La selección dirigida por Martín Escudero se impuso por 26-24, 25-12, 21-25 y 25-19, en un partido que tuvo pasajes de amplio dominio peruano y una reacción chilena que obligó al equipo nacional a responder en el cierre.
A Perú le hizo bien el ingreso de Kiara Lazo, Vania Adrianzén y Tamara Galdós, quienes llegan tras disputar el Mundial Sub 17 y ahora aportan a la plantilla sub 19. El combinado peruano mostró mayor eficacia en ataque y bloqueo, sobre todo en el segundo set, que resolvió con una diferencia de 13 puntos. Monge y Alfaro también fueron determinantes en varios tramos del encuentro.
La ‘bicolor’ pasó sobresaltos en el tercer parcial, cuando Chile elevó su nivel, aprovechó algunos errores no forzados y ganó por 25-21. Perú recuperó el control en el cuarto set, tomó ventaja desde el inicio y sostuvo la diferencia hasta el 25-19 final.
La nómina de Venezuela
La selección de Venezuela contará con una lista de 15 voleibolistas. Antonella Lovera, Darianyerlis Díaz, Laura Vargas y Arleidis Sala integran el grupo de centrales. Atxa Lucena, Yalesca Colina, Jheannis Andrade, Daniela Azocar y Ana López se desempeñan como atacantes por las puntas.
Sofía Guaita, Jhoamberling Díaz y Andrea Páez estarán a cargo de la conducción del juego. Fabianny Carima y Amanda Pacheco figuran como opuestas, mientras que Ihara Arias ocupará la posición de líbero.
Yani Capuzzi dirige al equipo venezolano. Ihosvanny Chambes cumple funciones como primer asistente y Samuel Manzanilla integra el comando técnico como segundo asistente.
Lista de convocadas de Perú para el Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026
El entrenador Martín Escudero convocó a 14 jugadoras para la participación de Perú en el torneo que se disputará en Maracaibo, Venezuela. Camila Monge asumirá la capitanía del plantel.
La nómina está integrada por: Nicole Ayala, Camila Monge, Brenda Quiroz, Marcela Manrique, Grace Zuita, Tamara Galdós, Galilea Fuentes, Antonella Tello, Camila Alfaro, Kiara Lazo, Kayra Ruíz, Catalina Romero, Nahir Cueva y Vannia Adrianzén.
El equipo afrontará el certamen sin Gianella Chanca ni Ariana Vásquez, dos jugadoras que quedaron fuera por lesión. La lista cuenta con varias voleibolistas que ya tuvieron experiencia internacional en el Mundial Sub 17.
Dónde ver Perú vs Venezuela
El partido entre las selecciones de Perú y Venezuela se realizará el jueves 8 de octubre y será transmitido por el canal de YouTube, VOLEY ZONE TV.
De la misma manera, Infobae Perú cubrirá el encuentro en su sitio web desde la previa, con el minuto a minuto y las principales repercusiones tras el final del encuentro.
Perú vs Venezuela: programación
Perú enfrentará a Venezuela por la segunda fecha del Campeonato Sudamericano de Vóley Sub 19 este jueves 8 de octubre a las 19:00 horas de Perú. El partido comenzará a la misma hora en Colombia y Ecuador; a las 20:00 en Venezuela, Bolivia y Guyana; a las 21:00 en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Surinam y Brasil —en el horario de Brasilia—; a las 20:00 en Miami; y a las 02:00 horas del viernes 9 de octubre en España.