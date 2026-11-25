Eugenia Nosach celebró la victoria de Circolo y aseguró que el equipo estaba preparado para competir ante los clubes favoritos. Crédito: FPV

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Circolo Sportivo Italiano dio uno de los golpes de la sexta jornada en la Liga Peruana de Vóley 2026/27 al derrotar por 3-0 a Universitario de Deportes. El resultado llamó la atención por la contundencia del equipo de Pueblo Libre ante uno de los principales candidatos al título. Sin embargo, para Eugenia Nosach, una de las figuras del conjunto ‘italiano’, la victoria no fue una sorpresa, sino una consecuencia del trabajo que vienen realizando desde el inicio de la temporada.

En entrevista con ‘Somos Vóley’ de Latina, la voleibolista argentina destacó la confianza que existe dentro del plantel y recordó que el equipo fue conformado con la intención de competir de igual a igual frente a los clubes protagonistas del campeonato.

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“La verdad es que a nosotras no nos sorprendió el resultado, en absoluto. Nos pone muy contentas haber ganado 3-0 a Universitario, pero creo que este es un equipo que se armó para dar batalla a los equipos grandes, así que me parece que no nos sorprende, por ese lado”, expresó.

Eugenia Nosach destacó el planteamiento de Circolo ante Universitario

La atacante también consideró que parte de los comentarios posteriores al encuentro se concentraron demasiado en los errores del cuadro ‘crema’ y dejaron en segundo plano el rendimiento de Circolo. Para Nosach, la estrategia preparada por su equipo fue determinante para conseguir una victoria en sets corridos.

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“Están más viendo el error de Universitario que diciendo el gran partido que hizo Circolo. Lo planteamos bien, lo hicimos muy bien. Creo que no dejamos jugar a Universitario, por lo menos en gran parte del partido, y eso es mérito nuestro también. Creo que eso tampoco se le reconoce mucho al equipo”, manifestó.

La voleibolista argentina explicó que el equipo de Pueblo Libre se preparó para competir ante los principales candidatos al título y consideró que su planteamiento fue clave para superar a las ‘cremas’. (Video: Latina)

La jugadora resaltó que el resultado fue producto de la preparación y el esfuerzo colectivo. No obstante, dejó claro que el plantel no puede quedarse demasiado tiempo celebrando, debido a que tendrá que cambiar rápidamente el enfoque para afrontar su siguiente compromiso en el torneo.

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“Hemos trabajado duro y sí estamos muy contentas con haber sido tan contundentes, pero sorprendidas no. Estamos disfrutando de esta victoria hasta hoy, porque ya mañana tenemos que empezar a poner la cabeza en Soan”, añadió.

Nosach disfruta su regreso tras una temporada complicada por lesión

En otro momento de la entrevista, Nosach se refirió a sus sensaciones en este comienzo de la Liga Peruana de Vóley. La argentina valoró la decisión de mantener una base del equipo y reforzar el plantel, lo que ha permitido contar con más alternativas para afrontar los partidos y realizar modificaciones durante los encuentros.

“Me siento muy bien. Ahí estuvo la apuesta de repetir y decir ‘tenemos una revancha’. Se rearmó el equipo para bien, el plantel está un poco más largo, hoy por hoy cualquiera puede jugar. Está a las vistas, hemos cambiado bastante el equipo durante estas fechas”, comentó.

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Eugenia Nosach fue una de las protagonistas del contundente triunfo de Circolo por 3-0 ante Universitario. Crédito: FPV

Su presente también tiene un significado especial en el plano personal. La temporada anterior estuvo condicionada por una lesión que no le permitió disfrutar plenamente de la competencia. Ahora, con la posibilidad de participar desde el inicio, atraviesa una etapa que vive con entusiasmo y motivación.

“Me encuentro con muchas ganas, contenta. Fue una temporada atípica la anterior, la he pasado un poco mal. Pero ahora estoy contenta y plena, feliz de poder estar ayudando desde el comienzo”, concluyó.

De esta manera, Circolo buscará sostener el nivel que mostró frente a Universitario y seguir consolidándose como un equipo capaz de competir ante los favoritos de la Liga Peruana de Vóley. Su siguiente desafío será ante Soan, un compromiso que exigirá mantener la concentración y el rendimiento colectivo.

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