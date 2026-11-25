El presentador Andrés Hurtado participa en una audiencia judicial.

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El Poder Judicial anuló la acusación fiscal contra el expresentador de televisión Andrés Hurtado ‘Chibolín’ y la suspendida fiscal superior de lavado de activos Elizabeth Peralta. En dicho requerimiento se solicitaban en su contra 30 y 24 años de prisión, respectivamente.

Se trata del caso en el que Hurtado y Peralta –junto a Javier Miu Lei, Iván Siucho y el fiscal provincial Lucio Sal y Rosas– fueron acusados por presuntamente haber intervenido en tres hechos delictivos: la devolución de oro incautado a la empresa de Miu Lei (hecho 1), el direccionamiento de una investigación fiscal contra al cuestionado empresario televisivo Jimmy Pflucker (hecho 2) y el pago de una coima de 100 mil dólares para cerrar una investigación contra la empresa Quantico relacionada a los Siucho Neira (hecho 3). Los delitos son tráfico de influencias (hechos 1, 2 y 3), cohecho activo específico (hecho 1) y cohecho pasivo específico (hecho 1).

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Penas que solicitaba Fiscalía contra Andrés Hurtado, Elizabeth Peralta y otros.

Acusación anulada

Durante la audiencia del control de acusación del último lunes, las defensas de la fiscal Peralta y Miu Lei advirtieron que la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Público utilizó en el requerimiento una disposición que fue anulada por el Juzgado Supremo de la Investigación Preparatoria.

Se trata de la disposición 33 con la que la Fiscalía Suprema “precisó” la descripción y la imputación jurídica de los hechos 1 y 3. Esta disposición fue dejada sin efecto por el juez supremo Juan Carlos Checkley, al resolver una tutela de derechos de Miu Lei, al advertir que fue emitida cuando la investigación preparatoria ya había concluido y sin posibilidad de que los abogados de los investigados hagan uso del derecho a la defensa.

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La Fiscalía argumentó que la decisión de Checkley fue emitida luego de que se presentó la acusación y que fue apelada. Sin embargo, el magistrado indicó que la presentación haya sido antes del fallo no convierte en válido el requerimiento y que la resoluciones judiciales –salvo los que cierran el caso–surten efectos incluso si son impugnadas.

Elizabeth Peralta y Javier Miu Lei”. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Así, el Juzgado advierte que el hecho de que se haya utilizado una disposición anulada no es una simple irregularidad que pueda ser corregida, sino que “repercute en la propia base sobre la cual se construyó la imputación acusatoria y compromete las garantías constitucionales del debido proceso y del derecho de defensa”. “Se configura, por tanto, el supuesto de nulidad absoluta”, dijo.

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Más fallas

Ahora bien, el uso de la disposición fiscal anulada no es el único error que invocó el Juzgado Supremo para declarar nula la acusación. Las defensas de Javier Miu Lei y Elizabeth Peralta alertaron que la Fiscalía modificó la modalidad del delito de tráfico de influencias: durante la investigación preparatoria se atribuyó el delito en la modalidad de influencias reales, mientras que la acusación fue por influencias simuladas.

El juez Checkley asevera que el Ministerio Público tuvo que haber explicado “cómo se produjo el tránsito de la modalidad real a la simulada, cuáles fueron las razones fácticas y jurídicas que determinaron esa nueva calificación y de qué manera los hechos atribuidos a cada investigado satisfacen los elementos típicos de la modalidad finalmente postulada”. Esto, dice, no aparece en el requerimiento acusatorio y afecta el derecho a la defensa de los procesados.

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En esa línea, el magistrado sostiene que no se trata de una simple discrepancia sobre la calificación jurídica ni una irregularidad que pueda ser subsanada. No se puede verificar, dice, “que los investigados tuvieron conocimiento oportuno y posibilidad efectiva de defenderse frente a la imputación por tráfico de influencias simulado”.

Por ello, el Juzgado declaró nula la acusación y ordenó al Ministerio Público presentar un nuevo requerimiento “con respeto de los derechos al debido proceso, a la debida motivación y a la defensa”.