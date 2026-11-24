Fiesta de Christian Cueva fue fiscalizada por reclamos vecinales en Cieneguilla

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La celebración por los 35 años de Christian Cueva en una casa alquilada de Cieneguilla recibió la visita de personal de Fiscalización y Control Municipal tras las quejas de vecinos por el volumen de la música. La reunión, según imágenes difundidas por Magaly TV, La Firme, se extendió durante dos días y también generó reclamos por la presencia de vehículos en los alrededores del inmueble.

El futbolista peruano, conocido como “Aladino”, festejó su cumpleaños acompañado por su entorno cercano y por su pareja, la cantante Pamela Franco. La reunión comenzó la noche del domingo 22 de noviembre y retomó actividad durante la tarde del lunes 23, de acuerdo con lo informado en el programa de espectáculos.

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La presencia de los agentes municipales se produjo cuando la fiesta aún continuaba durante la noche. Las cámaras del espacio televisivo registraron a miembros de Fiscalización y Control Municipal en el exterior de la vivienda campestre, a la que acudieron ante la alerta por la música a alto volumen.

Personal de Serenazgo de Cieneguilla acudió a la vivienda tras alertas por el alto volumen de la música durante la reunión.

Fiesta de dos días

La conductora Magaly Medina sostuvo que el cumpleaños no se limitó a una única jornada. “Christian Cueva está de fiesta por su cumpleaños número 35 y esta celebración habría empezado ayer en la noche y hoy se habría retomado a las 2 de la tarde”, señaló durante la emisión del programa.

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Las imágenes mostraron una reunión con música cumbia, invitados y vehículos estacionados en las inmediaciones de la propiedad. Cueva había organizado el festejo después de terminar su participación en la temporada de la Liga 1 con Sport Boys.

La extensión de la celebración fue uno de los factores que despertó la incomodidad de los residentes de la zona. El distrito de Cieneguilla concentra diversas viviendas campestres y locales que suelen acoger reuniones privadas, aunque los vecinos pueden alertar a las autoridades ante ruidos que excedan los niveles permitidos.

Según el reporte televisivo, el serenazgo se acercó a la vivienda para verificar la situación. Un representante de la autoridad municipal indicó que el sonido se encontraba cerca del límite autorizado.

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“Esta casa es reiterativa y se le ha puesto multa tras multa. Debería tener un permiso para hacer ese tipo de eventos”, afirmó el funcionario, en declaraciones recogidas por el programa.

Un vecino reclamó por los autos estacionados cerca de la vivienda

El ruido no fue el único motivo de molestia en los alrededores de la fiesta. Un vecino se aproximó al lugar para reclamar por la dificultad de estacionar su vehículo debido a la cantidad de autos que llegaron por el cumpleaños del jugador.

Christian Cueva celebró sus 35 años con Pamela Franco, amigos y música cumbia en una casa de campo de Cieneguilla.

Las cámaras registraron al residente mientras discutía en el exterior de la propiedad. El hombre expresó su malestar por la ocupación de espacios de estacionamiento en la calle, una situación que suele generar conflictos durante reuniones con numerosos asistentes en zonas residenciales.

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El episodio no pasó a mayores. No se informó sobre detenciones, denuncias ni una suspensión definitiva de la celebración. Tras la presencia de los municipales y el reclamo vecinal, la fiesta continuó en la casa de campo.

Pamela Franco acompañó al futbolista durante el festejo

Pamela Franco estuvo presente en la celebración de Christian Cueva. La cantante y el futbolista mantienen una relación que ha concentrado atención en los programas de espectáculos, sobre todo por sus apariciones públicas y por las consultas que ambos reciben sobre una eventual boda.

Cueva cumplió 35 años en un momento de pausa tras el cierre de la campaña de Sport Boys. Aún no se ha informado cuál será su futuro deportivo para la próxima temporada ni si continuará en el club rosado.

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Mientras tanto, el volante optó por una celebración de dos días con familiares, amistades y música cumbia.

Carlos Zambrano y Luchito Mi Barrunto estuvieron entre los invitados al cumpleaños del mediocampista de Sport Boys.