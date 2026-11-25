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En poco más de un año, la carrera política de Rafael López Aliaga cayó en una espiral de renuncias y candidaturas que han supuesto varios obstáculos a su intención de ocupar el cargo de elección popular que él desea y al que, según él, tiene derecho a acceder.

Desde el 12 de octubre del 2025 que anunció públicamente su renuncia como alcalde de Lima -a pesar de haber prometido no hacerlo-, el líder de Renovación Popular pasó a ser candidato presidencial, senador electo, renunciar a su escaño en el Congreso, candidato a teniente alcalde, y finalmente a regidor por Lima Metropolitana a raíz de la negativa del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por validar lo que se considera como una “reelección encubierta”.

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Luego de haber perdido las elecciones presidenciales en 2021, López Aliaga fue electo como alcalde de Lima para el periodo 2023-2026 con una observación final: en caso de que quiera volver a tentar la Presidencia del Perú, debía renunciar en los últimos meses del año 2025. Si tenía ya pensada su postulación desde ese entonces, solo Rafael López Aliaga lo sabe; aunque durante su gestión municipal nunca negó esa posibilidad.

En septiembre del 2025, el entonces alcalde de Lima anunció que había tomado una decisión luego de un “retiro espiritual” en el que , supuestamente, “preguntó a Dios” si debía volver a intentar ser presidente en 2026.

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Rafael López Aliaga indicó que renunciará a la alcaldía de Lima para postular a la presidencia del Perú. | El Valor de la Verdad

“Me fui a Roma a hacer un retiro de dos días y medio, justamente para preguntarle a Dios (sobre su posible postulación)”, explicó, y agregó que buscó una indulgencia plenaria mediante el acto piadoso de cruzar la Puerta Santa de una basílica de esa ciudad.

Alcaldía interrumpida

“He decidido renunciar el día de mañana, que sería legal. Mañana a las tres y media de la tarde yo renuncio, porque el Perú no puede estar en esta indiferencia de empresarios”, dijo Rafael López Aliaga en el programa ‘El Valor de la Verdad’.

Desde entonces Renzo Reggiardo accedió por sucesión la alcaldía de Lima al ser el primer regidor. Mientras tanto, el líder de Renovación Popular visitó diferentes zonas del Perú para impulsar su candidatura presidencial y al Senado pues, con el retorno de la bicameralidad en el Congreso y según lo permite actualmente la Ley Orgánica de Elecciones, López Aliaga postuló a ambos cargos para el periodo 2026-2030.

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Pese a su intento, los resultados finales de las elecciones no fueron favorables para las intenciones del líder de Renovación Popular. Aunque logró obtener 1.9 millones de votos (11.9 %), estos no fueron suficientes para lograr acceder a una segunda vuelta, pero sí al Senado.

El candidato presidencial Rafael López Aliaga, del partido Renovación Popular, saluda a sus seguidores durante un mitin mientras continúa el recuento de votos en las elecciones generales, el miércoles 6 de mayo de 2026, en Lima, Perú. (AP Foto/Martín Mejía)

Senador renunciante

El Senado, sin embargo, pareció no ser suficiente para López Aliaga, que en un hecho sin precedentes en la historia del Perú según constitucionalistas, se negó a asumir el cargo para el que postuló y fue electo en julio, todo esto en medio del rechazo del excandidato al proceso electoral a raíz de supuestos “indicios de fraude” que había anunciado sin prueba alguna desde abril del 2026.

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“Pedimos un pronunciamiento urgente al Jurado Nacional de Elecciones, de por qué ahora ya es cómplice de lo que está, lo que ha perpetrado la ONPE, ¿no? De ONPE ya teníamos sospechas, pero ya que por omisión el Jurado Nacional no haya suspendido la boca de urna, sabiendo que hay un daño”, declaró.

El líder de Renovación Popular también impulsó a su servidores públicos a buscar por él las supuestas pruebas de un fraude inexistente y usó sus redes sociales para anunciar que daría una recompensa a quien pudiera brindarle esa información.

Este video documenta la ceremonia oficial de entrega de credenciales a senadores y representantes electos para el Parlamento Andino, con miras a las Elecciones Generales 2026. Las imágenes muestran a un orador en un podio, una audiencia en un auditorio y a los nuevos funcionarios recibiendo sus documentos acreditativos en el escenario. Entre los presentes se identifica a Alejandro Muñante Barrios. El evento se desarrolla en un espacio institucional con banderas nacionales.

“El Perú merece elecciones transparentes. Si eres trabajador de ONPE, JNE, o empresa vinculada al proceso electoral y tienes información veraz y comprobable sobre posibles irregularidades, fraude o sabotaje: Renovación Popular ofrece S/. 20,000 de recompensa”, anunció el candidato en su cuenta oficial de Facebook.

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El caso fue analizado por los constitucionalistas Aníbal Quiroga y José Elice, exoficial mayor del Congreso y exministro del Interior, quienes coincidieron en que se trata de una situación sin antecedentes claros en la historia reciente del país.

Durante el protocolo de acreditación, se anunció el nombre de Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla como senador electo por el distrito único de Renovación Popular. Sin embargo, el exalcalde de Lima no se encontraba presente en el evento, por lo que el acto continuó con el llamado al resto de integrantes de su agrupación política.

Al final de la polémica, el propio JNE aceptó su renuncia al Senado y se convocó a Absalón Vásquez, exministro del gobierno de Alberto Fujimori, para ocupar el lugar vacante.

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En una controvertida ceremonia en el Hemiciclo del Senado, el senador electo Absalón Vásquez Villanueva juró a su cargo para el periodo 2026-2031. El momento culminante fue cuando incluyó en su juramento a la memoria del expresidente Alberto Fujimori, desatando aplausos entre los presentes.

Sin presidencia, Senado, ni alcaldía

Con la renuncia a su puesto en el Senado aceptada por el JNE, Rafael López Aliaga quedó con “vía libre” para postular nuevamente a la Municipalidad de Lima, aunque desde el cargo de primer regidor, por detrás de Luis Rubio, quien iba a ser la cabeza de la lista de Renovación Popular al sillón municipal.

El 4 de agosto se anunció que Luis Rubio renunciaba a su postulación como alcalde de Lima. Según el líder de Renovación, los motivos de la renuncia eran personales y las explicaciones debía darlas el propio excandidato.

Coincidencia o no, al día siguiente se venció el plazo límite para que los candidatos renuncien a sus listas ante el JNE. Nuevamente Rafael López Aliaga tenía “vía libre” para acceder -por sucesión- a un nuevo periodo como alcalde de Lima pese a la prohibición de reelección y a que había renunciado a la misma alcaldía hace menos de un año. Su postulación como primer regidor era suficiente, o al menos eso creía.

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Pese a los constantes reclamos de partidos participantes para que el JNE se pronuncie sobre un presunto intento de “reelección encubierta”, la institución presidida por Robeto Burneo no aclaró si la postulación de López Aliaga era legal.

El líder de Renovación Popular encabezó un pronunciamiento acompañado de diputados, senadores y alcaldes electos de su agrupación política

El 7 de noviembre, la secretaria general del JNE, Yessica Clavijo, anunció la decisión de la institución: ningún primer regidor que asumió una alcaldía durante el periodo municipal anterior (2023 - 2026) podría acceder a una nueva gestión como resultado de las elecciones en 2026, ni siquiera por sucesión, vacancia o suspensión del líder de la lista ganadora.

Es de esta forma que Rafael López Aliaga, que renunció a la alcaldía para postular a la presidencia y renunció al Senado, no asumirá nuevamente la alcaldía que dejó en 2025. En su lugar asumirá el cargo Jeanette Alonzo Contreras, la candidata de Renovación Popular como segunda regidora.

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Mientras tanto, pese a las protestas, recursos, entrevistas y eventos públicos en los que adelantó medidas legales contra los miembros del JNE por no permitirle ser alcalde, Rafael López Aliaga anunció que dedicará su tiempo —pese a que será funcionario municipal— a negociar votos en el Congreso, del cual rechazó ser parte, para impulsar una “reforma judicial, fiscal y de la Procuraduría”.