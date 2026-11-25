El político peruano Rafael López Aliaga levanta los brazos junto a Jeanette Alonzo durante una actividad partidaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Jurado Electoral Especial de Lima Centro proclamará hoy miércoles 25 de noviembre, a partir de las 10:00 de la mañana, los resultados de la elección en Lima Metropolitana. La ceremonia se realizará en el local institucional, ubicado en el Jirón Caracas N° 2453, distrito de Jesús María.

En el acto de proclamación, el JEE dará a conocer los nombres de los regidores del Concejo Metropolitano y, sobre todo, el nombre del candidato que asumirá el cargo de alcalde de Lima para el periodo 2027-2030.

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Si bien, de acuerdo con los resultados al 100% de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Renovación Popular ganó la elección en la capital, ello no implica automáticamente que el candidato a primer regidor Rafael López Aliaga terminará asumiendo nuevamente el sillón metropolitano. Este potencialmente será entregado a la segunda regidora electa Jeanette Alonzo.

Una resolución del Jurado Electoral Especial de Lima Centro convoca a la audiencia pública de proclamación de resultados para la elección municipal en la provincia de Lima.

¿Rafael López Aliaga o Jeanette Alonzo?

La incertidumbre sobre quién gobernará la capital durante el periodo 2027-2030 se mantiene vigente debido a una controversia que atraviesa todo el proceso. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estableció, mediante la Resolución N.° 4557-2026-JNE del 2 de noviembre, un criterio vinculante para frenar las llamadas reelecciones encubiertas: ningún alcalde que haya ejercido el cargo durante el periodo 2023-2026 y haya postulado como primer regidor para la gestión 2027-2030 podrá asumir nuevamente la alcaldía por sucesión, aunque el titular de la lista renuncie o sea vacado.

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Esta decisión se aprobó por mayoría, con tres votos a favor y dos en contra, lo que generó cuestionamientos inmediatos desde Renovación Popular. El criterio establece que, en estos casos, los jurados electorales especiales deben proclamar directamente como alcalde al segundo regidor electo, sin que el primer regidor tenga la posibilidad de asumir el sillón municipal bajo ninguna circunstancia. Para el caso de Lima, esto significa que Jeanette Alonzo, segunda regidora electa por el partido, quedaría en camino de asumir la Alcaldía Metropolitana en lugar de López Aliaga.

Los recursos de Renovación Popular

El 10 de noviembre, el personero legal titular de Renovación Popular, Fernando Sandoval Ruiz, presentó un recurso de reconsideración contra el tercer punto de la resolución, que impide a López Aliaga asumir la alcaldía. El partido buscaba que el JNE dejara sin efecto ese criterio o, de manera subsidiaria, que la restricción se aplicara únicamente a los procesos electorales futuros y no al que ya se había celebrado.

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El magistrado Roberto Burneo interviene durante un acto oficial junto a un encuadre circular del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.

El Pleno del JNE rechazó el pedido por unanimidad el 19 de noviembre y declaró improcedente el recurso al considerar que sus resoluciones en materia electoral son definitivas y no admiten revisión mediante este tipo de solicitudes. El organismo dispuso además el archivo definitivo del expediente. En su defensa, el JNE precisó que la Resolución N.° 4557-2026-JNE ya contiene, en los votos en mayoría y minoría, el análisis sobre el alcance del artículo 194 de la Constitución, que establece la prohibición de reelección inmediata de alcaldes.

Pese al rechazo, Renovación Popular no da por cerrado el proceso. La bancada del partido presentó el 17 de noviembre una denuncia constitucional contra el presidente del JNE, Roberto Burneo, por la resolución que impide a López Aliaga asumir la Alcaldía de Lima.

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López Aliaga se pronuncia

Durante un mitin realizado el 22 de noviembre en Villa María del Triunfo, López Aliaga anunció un giro en su actividad política tras confirmarse que no podrá volver a la alcaldía. “Ahora que ya terminé esta etapa, voy a meterme a negociar los votos para la reforma judicial, fiscal y Procuraduría de la República”, declaró.

El líder de Renovación Popular adelantó que buscará acuerdos con bancadas del Congreso para impulsar reformas en el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Procuraduría General del Estado, pese a no contar con una curul en el Parlamento. López Aliaga había renunciado a su escaño en el Senado antes de la instalación del nuevo Congreso, luego de haber dejado la alcaldía de Lima en octubre de 2025 para postular a la Presidencia de la República.

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