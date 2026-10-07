Perú vs Chile EN VIVO HOY: punto a punto del partido por el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

La selección peruana se medirá ante Chile hoy, miércoles 7 de octubre, en el marco de la primera fecha del grupo A del Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026 . El Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte de Maracaibo será el escenario de este encuentro clave para la ‘bicolor’ en su debut en el certamen regional que da tres cupos al Mundial de la categoría.

El cuadro dirigido por Martín Escudero tendrá como primer desafío a Chile. La exigencia será alta desde el inicio debido a que deberá afrontar tres partidos en tres días para intentar alcanzar una de las dos plazas de semifinales de su zona.

El último resultado conocido fue una derrota peruana por 3-1 ante el anfitrión. Ese encuentro servirá como antecedente inmediato, ya que ambos equipos volverán a enfrentarse durante la segunda fecha del grupo A.

La selección peruana de vóley completó su preparación en territorio venezolano antes de comenzar el Sudamericano Sub 19 . El plantel viajó con anticipación a Maracaibo para adaptarse a las condiciones de la sede y disputó un amistoso ante Venezuela el 30 de setiembre.

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Fixture de Perú en el Sudamericano Sub 19 de Vóley: fechas, horarios y formato del torneo

La selección peruana integra el grupo A junto con Chile, Venezuela y Uruguay. La ‘blanquirroja’ disputará sus tres encuentros de la primera etapa en días consecutivos, todos en el Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte de Maracaibo.

El debut será ante el cuadro ‘sureño’ el miércoles 7 de octubre a las 17:00 horas de Perú. La segunda presentación llegará el jueves 8 frente a la ‘vinotinto’, desde las 19:00 horas, mientras que el cierre de la fase de grupos será ante la ‘celeste’ el viernes 9 a las 15:00 horas.

El campeonato reúne a ocho selecciones, divididas en dos grupos de cuatro. Los dos primeros de cada zona avanzarán a las semifinales. Los ganadores de esa instancia clasificarán al Mundial Sub 19 de 2027 y jugarán la final; los perdedores definirán el tercer cupo mundialista en el partido por el bronce.