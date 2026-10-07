Perú vs Chile EN VIVO HOY: punto a punto del partido por el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

La selección peruana se medirá ante Chile hoy, miércoles 7 de octubre, en el marco de la primera fecha del grupo A del Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026. El Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte de Maracaibo será el escenario de este encuentro clave para la ‘bicolor’ en su debut en el certamen regional que da tres cupos al Mundial de la categoría.
Así llega la selección peruana de vóley sub 19
La selección peruana de vóley completó su preparación en territorio venezolano antes de comenzar el Sudamericano Sub 19. El plantel viajó con anticipación a Maracaibo para adaptarse a las condiciones de la sede y disputó un amistoso ante Venezuela el 30 de setiembre.
El último resultado conocido fue una derrota peruana por 3-1 ante el anfitrión. Ese encuentro servirá como antecedente inmediato, ya que ambos equipos volverán a enfrentarse durante la segunda fecha del grupo A.
El cuadro dirigido por Martín Escudero tendrá como primer desafío a Chile. La exigencia será alta desde el inicio debido a que deberá afrontar tres partidos en tres días para intentar alcanzar una de las dos plazas de semifinales de su zona.
Fixture de Perú en el Sudamericano Sub 19 de Vóley: fechas, horarios y formato del torneo
La selección peruana integra el grupo A junto con Chile, Venezuela y Uruguay. La ‘blanquirroja’ disputará sus tres encuentros de la primera etapa en días consecutivos, todos en el Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte de Maracaibo.
El debut será ante el cuadro ‘sureño’ el miércoles 7 de octubre a las 17:00 horas de Perú. La segunda presentación llegará el jueves 8 frente a la ‘vinotinto’, desde las 19:00 horas, mientras que el cierre de la fase de grupos será ante la ‘celeste’ el viernes 9 a las 15:00 horas.
El campeonato reúne a ocho selecciones, divididas en dos grupos de cuatro. Los dos primeros de cada zona avanzarán a las semifinales. Los ganadores de esa instancia clasificarán al Mundial Sub 19 de 2027 y jugarán la final; los perdedores definirán el tercer cupo mundialista en el partido por el bronce.
Lista de convocadas de Perú para el Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026
El entrenador Martín Escudero convocó a 14 jugadoras para la participación de Perú en el torneo que se disputará en Maracaibo, Venezuela. Camila Monge asumirá la capitanía del plantel.
La nómina está integrada por: Nicole Ayala, Camila Monge, Brenda Quiroz, Marcela Manrique, Grace Zuita, Tamara Galdós, Galilea Fuentes, Antonella Tello, Camila Alfaro, Kiara Lazo, Kayra Ruíz, Catalina Romero, Nahir Cueva y Vannia Adrianzén.
El equipo afrontará el certamen sin Gianella Chanca ni Ariana Vásquez, dos jugadoras que quedaron fuera por lesión. La lista cuenta con varias voleibolistas que ya tuvieron experiencia internacional en el Mundial Sub 17.
Dónde ver Perú vs Chile
El partido entre las selecciones de Perú y Chile se realizará el miércoles 7 de octubre y será transmitido por el canal de YouTube, VOLEY ZONE TV.
De la misma manera, Infobae Perú cubrirá el encuentro en su sitio web desde la previa, con el minuto a minuto y las principales repercusiones tras el final del encuentro.
A qué hora juegan Perú vs Chile
El Perú vs Chile, por la primera jornada del grupo A del Sudamericano Sub 19 de Vóley, se disputará en el Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte de Maracaibo (Venezuela) a las 17:00 horas de Perú, Ecuador y Colombia. En Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) arrancará a las 18:00 horas.
En Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil comenzará a las 19:00 horas. En México está previsto para las 16:00 horas, mientras que en España iniciará a la medianoche del mismo día.